Вы этого явно не ожидали. Плей-офф НБА начался с внезапного разгрома

Плей-ин позади, значит, настало время плей-офф НБА 2025 года! Лучшие команды лиги поспорят между собой за чемпионство. Первыми в дело вступают «Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс». Команды заняли четвёртое и пятое места в Восточной конференции. «Олени» начинают серию без одного из лидеров Дэмьена Лилларда, удалось ли им навязать борьбу «иноходцам»?

Первые очки в плей-офф этого сезона набрала «Индиана»: Майлз Тёрнер реализовал трёхочковый бросок. Ответ «Милуоки» долго не заставил себя ждать. Яннис Адетокунбо набрал шесть очков кряду, а Райан Роллинз добавил ещё два. Это не смутило хозяев паркета, которые усилиями Эндрю Нембарда оформили рывок 15:8. Защитник удачно пробивался под кольцо, записав на свой счёт шесть очков. Ещё нужно выделить Тайриза Халибёртона, отдавшего четыре передачи. Док Риверс взял тайм-аут, чтобы сбить темп сопернику. Пауза помогла «оленям»: Роллинз положил свободную «трёшку», а на Грик Фрике дважды сфолили. «Милуоки» намного чаще шёл в «краску», используя габариты своих «больших». В итоге гостям удалось сократить отставание до одного очка — 18:19. «Индиана» действовала очень вариативно, используя как быстрые отрывы, так и выверенные комбинации. Игроки «Пэйсерс» уверенно довели дело до победы в четверти — 33:25.

В концовке первой четверти и в начале второй «Милуоки» стал играть зонную защиту. «Индиана» нашла ответ: игроки совершенно легко врывались под кольцо, набирая очки в «краске». Игрой второго юнита «иноходцев» руководил Ти Джей Макконнелл, который не только отдавал передачи, но и сам постоянно попадал в цель. Основные составы снова вернулись на паркет после небольшого отдыха. Адетокунбо раз за разом шёл в проход, хозяевам ничего не оставалось, кроме как фолить на греке. Впрочем, реализация штрафных у Янниса в этот вечер была ужасной — на тот момент он реализовал лишь четыре броска из 10 (40%). Халибёртон, Нембард и Паскаль Сиакам творили магию на паркете. Эта троица генерировала огромное количество очков в нападении и на полную отрабатывала в обороне. «Иноходцы» не могли остановить Адетокунбо, однако великолепно держали остальных. Хозяева деклассировали оппонента со счётом 34:18 во второй четверти. Нембард под конец отрезка положил «трёху», доведя количество набранных очков до 15. Эндрю промахнулся лишь раз с игры (семь из восьми).

Фото: Indiana Fever

Старт третьей четверти остался за «Милуоки» — 4:2. Показалось, что сейчас «олени» возьмут и перевернут игру в свою пользу. Лишь показалось… «Индиана» тут же набрала пять очков кряду, а после «трёшки» Сиакама Риверс взял ещё один тайм-аут. О каком возвращении вообще могла идти речь, если один из лидеров гостей Кайл Кузма за 18 минут на паркете не набрал ни одного очка? «Иноходцы» ослабили хватку в обороне, но в атаке продолжили «поливать» из-за дуги. Лишь под конец четверти гости стали отыгрывать преимущество. Несколько «трёшек» от Эй Джей Грина, а также невероятное рвение Адетокунбо помогли «оленям» сократить отставание до 15 очков — 74:89. Наступила очередь Рика Карлайла приводить своих парней в чувство — тренер взял тайм-аут. Четверть осталась за «Милуоки», который оказался сильнее с результатом 33:26.

В заключительном отрезке наблюдалась схожая картина: Адетокунбо лез под кольцо и зарабатывал фолы, ему неплохо помогал Гари Трент-младший, который был чуть ли не единственным, кто бросал с приличным процентом реализации. «Индиана» полагалась на командное нападение, где задействуются все. Тёрнер, Сиакам и Нембард великолепно взаимодействовали, однако у «Милуоки» наконец-то появилось движение мяча, которого так не хватало на протяжении первой половины. Две кряду «трёшки» от Грина приблизили «оленей» к «иноходцам» — 95:107. Но точное попадание из-за дуги от Тёрнера погасило запал гостей. За две оставшиеся минуты гостей снова ждал провал. В итоге четверть ушла в актив «Индианы» — 23:19, и итоговая победа за клубом — 116:95.

Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков и 12 подборов за 38 минут на паркете. В «Индиане» сразу шесть игроков записали на свой счёт как минимум 10 очков — Сиакам, Тёрнер, Нембард, Халибёртон, Макконнелл и Матурин. Особенно выделялись Паскаль — 25 очков и семь подборов, Тёрнер — 19 очков и четыре блок-шота, а также Нембард — 17 очков, четыре подбора и пять передач. Со знаком минус отличился Кузма. Кайл не только не набрал ни одного очка за 22 минуты на площадке, он вообще ничего не сделал на паркете — не записал себе в актив ни очка, ни подбора, ни передачи, ни перехвата, ни блок-шота. Форвард отметился лишь двумя персональными фолами. Одним словом, ужасная игра.

«Милуоки» невероятно зависим от Адетокунбо. Причём большинство комбинаций строится на его изоляциях. На долгой дистанции это не может работать. В первой половине Яннис хоть и набрал 19 очков, однако он обладал худшим с запасом «плюс-минусом» в составе своей команды — «-26». Лопес ещё неплох в обороне под кольцом, но уже не всегда успевает на подстраховку. К тому же центровой на пик-энд-роллах в 90% случаев выбирал «дроп» — уходил ближе к щиту. Ещё есть большие проблемы с перемещением мяча. Первая половина свелась к «дай мяч Яннису и уйди с его пути», во второй стало лучше.

У «Индианы» нечем ответить на действия Янниса. «Иноходцы» бросали на него сразу несколько игроков, вынуждая отдавать мяч партнёрам, которые проснулись лишь во второй половине. Когда дело доходило до изоляций, то хозяевам оставалось лишь фолить на греке, потому что с любым соперником на скорости он разберётся на раз-два. «Пэйсерс» обладают более качественной скамейкой, нежели «Бакс». Подопечные Карлайла намного лучше взаимодействовали между собой. Огромное количество пик-энд-роллов, «катов» и просто забеганий. «Иноходцы» шикарно находили пространство на паркете. Команда немного просела во второй половине, однако после такого успеха в первой оно и немудрено. Первая игра за хозяевами, что будет дальше?