Йокич великолепен, но героем стал не он. Матч «Денвера» и «Клипперс» — жара!

В борьбу за чемпионство НБА вступают команды Западной конференции — «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Это противостояние притягивает к себе много внимания из-за наличия в клубах суперзвёзд. Никола Йокич, Кавай Леонард и Джеймс Харден в одной серии — то ещё событие. Кто проявил себя лучше?

С первых минут встречи было понятно, что противостояние Ивицы Зубаца и Николы Йокича окажется определяющим фактором этой серии. Центровой «Клипперс» набрал шесть очков за три минуты. Джокер ответил на это «трёшкой» и своими фирменными передачами. Команды стали обмениваться результативными атаками. Включился и Джамал Маррей, который и с дальней дистанции был опасен, и под кольцом представлял угрозу. Тем не менее Зубац был просто великолепен, забрав два подбора в нападении и стягивая на себя тонну внимания. К середине половины четверти «Клипперс» вышли вперёд со счётом 17:13, а Дэвид Адельман взял тайм-аут. Это ничуть не сбавило темп «парусников», которые шикарно действовали. Включились Джеймс Харден и Крис Данн. У «Денвера» были проблемы со сменами при пик-энд-роллах, но под конец четвери Йокич и компания сделали упор на то, что получается у них лучше всего — на атаку. Однако даже на это «Клипперс» нашли ответ. Харден закрыл четверть «трёшкой» под сирену — 35:27 в пользу гостей.

Харден отправился отдыхать, поэтому за дело взялся Кавай Леонард. Форвард брал на себя бо́льшую часть бросков, и не зря! Потому что набирал очки как со своих любимых точек вблизи «поста», так и с дальней дистанции. На этом Клешня не остановился, так как буквально «выжигал» паркет в обороне, не позволяя никому из соперников особо разгуляться. В целом защита «Клипперс» выглядела прекрасно. «Парусники» не давали Йокичу получать мяч в излюбленных позициях. Гости оформили рывок 16:9, а Адельману снова пришлось прибегнуть к паузе. После этого «Денвер» стал выглядеть намного лучше — команда прибавила в обороне, три раза перехватив мяч, а Кристиан Браун и Расселл Уэстбрук разгоняли быстрые отрывы. В итоге от преимущества «Клипперс» практически не осталось и следа — «самородки» выиграли четверть со счётом 22:18.

Матч между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс» Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Результативность возросла после выхода команд с перерыва. У «Клипперс» солировали Харден с Зубацем, а у «Денвера» — естественно, Йокич. Лучше остальных Николе помогал Аарон Гордон, шикарно врывавшийся в «краску». Команды шли вровень на протяжении почти всей третьей четверти. Во многом благодаря усилиям Джокера хозяева во втором отрезке кряду оказались сильнее — 23:22. В заключительной четверти «самородки» в определённый момент сравняли счёт — 81:81. «Клипперс» оформили рывок, но «Денвер» ответил на это удачными действиями лидеров — Йокича, Гордона и Маррея. Последние двое отправили в цель по «трёшке», а ещё Уэстбрук взял подбор в нападении и добавил «+2». За три минуты до конца «Денвер» повёл с результатом 95:94.

В концовке «Клипперс» попросту не могли взять ни одного подбора в защите, а «Денвер» — поразить кольцо соперника. Йокич вышел на линию штрафных, однако не сумел реализовать ни одну из своих попыток. Гости же воспользовались своей возможностью: Зубац полез под кольцо и набрал два очка. «Парусники» впереди — 96:95. Времени оставалось меньше минуты, мяч довели до Йокича, который нашёл свободного Уэстбрука на дуге. Черепашка проявил хладнокровие и реализовал трёхочковый бросок. Харден ответил своим проходом, сравняв счёт — 98:98. В итоге команды не выявили победителя в основное время.

Гордон реализовал смачный слэм-данк, а Харден снова полез под кольцо и оказался точен. «Денвер» оформил рывок 7:4. Никто не хотел проигрывать. Весь груз ответственности лёг на плечи лидеров. Йокича держали всегда двое, но он находил своими передачами партнёров. На этот раз довёл мяч до Брауна, который положил «трёшку». Казалось, это конец! Однако Харден был неостановим. Джеймс реализовал бросок издали, сократив отставание до одного очка — 107:108. Дальше сфолили на Гордоне, который положил два в цель. Решающее действие в игре совершил Уэстбрук, оказавший максимальное сопротивление Хардену при вводе мяча из-за боковой. «Денвер» довёл дело до победы со счётом 112:110 ОТ.

Йокич оформил дабл-дабл: 29 очков, 12 передач и девять подборов. На счету Гордона 25 очков и восемь подборов. В составе «Клипперс» выделялась главная троица. Харден набрал 32 очка и 11 передач — дабл-дабл. Таким же достижением отметился Зубац: 21 очко и 13 подборов. Леонард закончил встречу с 22 очками и шестью подборами. «Денвер» в зубодробительном матче одержал победу, дальше будет только ещё жарче!