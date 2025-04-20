Дончич не оценил дерзость Эдвардса. «Миннесота» красиво разнесла «Лейкерс» в плей-офф НБА

Если что-то и раздражает Луку Дончича, он этого точно не прячет. Особенно когда Энтони Эдвардс вонзает «трёху», а едва коснувшись паркета, отправляет характерный жест прямо в его сторону. Улыбка Эдвардса говорила сама за себя, но выражение Луки было ещё громче: тёмная туча на лице, нервная походка и откровенное недовольство. Дончич попытался ответить делом — и местами это сработало. Но даже его 37 очков не могли спасти «Лейкерс» в этом матче. Противник был быстрее, злее и, что важнее, куда более собранным.

Начало серии между командами вселяло надежду на равную борьбу. Лука кладёт шесть подряд, Хатимура дважды заряжает из-за дуги, трибуны взрываются, а защита «Миннесоты» вдруг начинает рассыпаться: четыре потери за несколько владений. «Лейкерс» диктуют темп, доминируют на щитах и к первой паузе ведут «+8». Но всё ломается после тайм-аута. «Миннесота» успокаивается, находит ритм и начинает хладнокровно вскрывать слабые места соперника. Сначала это кажется просто удачным отрезком. Потом становится ясно: это не случайность, это их система.

Во второй четверти у «Лейкерс» начинает рушиться буквально всё. Джейден Макдэниелс забивает пять подряд и как будто дёргает стоп-кран. «Миннесота» тут же устраивает рывок 14:2, а единственный проблеск хозяев — проход Остина Ривза. Леброн пытается остановить кровотечение трёхочковым с фолом, но отставание только растёт. Ротации не работают, тайм-ауты тоже. У «Миннесоты» всё чётко: мяч ходит, защита переключается идеально, а на дуге — полная уверенность. У «Лейкерс» же всё сводится к нервным индивидуальным попыткам. Джеймс старается тащить в изоляциях, но вынужден бросать через руки, без шанса на лёгкие очки. К перерыву гости не только ведут в счёте, но и полностью диктуют ритм игры. А это куда страшнее — 59:48.

Третья четверть становится контрольным выстрелом. «Тимбервулвз» начинают с 11 безответных очков, и даже Леброн выглядит растерянным. Он пытается встряхнуть команду «трёхой» после паузы, но остаётся в одиночестве. Ривз наконец попадает из-за дуги, но защита «озёрников» по-прежнему разваливается на глазах. «Миннесота» стреляет с 57% из-за дуги, и каждый их дальний бросок — это хлёсткий удар. Периметр хозяев дырявый, подстраховка запаздывает, а гости только этим и пользуются. Когда «Миннесота» кладёт четыре трёшки подряд, это уже перестаёт быть серией — это диагноз для «Лос-Анджелеса».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Даже лучшие вспышки «Лейкерс» не приносят реального результата. В концовке третьей четверти они собираются на небольшой рывок, а Дончич добавляет шоу — его безумный бросок с центра под сирену выглядит как кадр из фильма о великом баскетболисте. Но это всего лишь делает отставание чуть менее болезненным — теперь «-16». В начале четвёртой Лука снова бьёт издали, но защита не успевает подхватить заряд. Каждое удачное действие «Лейкерс» мгновенно теряет смысл — соперник тут же отвечает точным попаданием. Эдвардс, Макдэниелс, Рид — они словно по очереди поддерживают высокий темп. Команда Криса Финча давит скоростью и растягивает площадку, превращая оборону соперника в хаос.

Эдвардс идеально чередовал атаки с мячом и без, задавал темп, читал игру, вовремя перехватывал или страховал партнёров. Но главное — он держал контроль в самых острых моментах. Когда «Лейкерс» делали попытки вернуться, именно Эдвардс хладнокровно гасил их рывки. Несколько попаданий с сопротивлением — и всё снова под контролем «Миннесоты». Его дерзкий момент с Дончичем стал лишь внешним проявлением уверенности. Настоящая работа отражена в цифрах: 22 очка, постоянный вклад в защиту и неослабевающее давление на соперника.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У «Лейкерс» были редкие проблески надежды. Энергия Вандербилта и его «грязная работа» позволили хотя бы зацепиться на подборе и слегка замедлить темп соперника. А Дончич в своём первом матче плей-офф за «Лейкерс» выглядел вот так: 37 очков, восемь подборов, два перехвата и пять трёхочковых. В истории клуба такие цифры в одной игре показывали только Коби и Леброн. Но, кроме яркой статистики Луки, команда не смогла предложить ничего, на что можно было бы опереться.

«Миннесота», напротив, сыграла как зрелая и сбалансированная машина. Никаких провалов, никакой суеты, никаких слабых мест. Макдэниелс закончил игру с 25 очками, не заработав ни одного штрафного и не совершив ни одной потери — в истории плей-офф «Тимбервулвз» подобное удавалось лишь Кевину Гарнетту. Гобер, даже получив три фола ещё до перерыва, оставил свой след в игре. А Рид, Финни-Смит и Винсент добавили в общую копилку ровно то, что было нужно. Финальный счёт — 117:95 в пользу «Миннесоты». Наглядное доказательство того, насколько одна команда уже готова к битве, а другая всё ещё пытается найти свой путь.