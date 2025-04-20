Судейская слепота — диагноз? Игрока «Детройта» чуть не отправили в травмпункт

В последние годы лига изо всех сил пытается строить репутацию — делает ставку на технологии, прозрачность и прогресс. Но вся эта красивая обёртка летит в мусорную корзину, как только зритель в прямом эфире становится свидетелем грубой судейской ошибки. А тут ещё и игрок, рискуя здоровьем, теряет заслуженные очки, получая вместо них нули в статистике. В стартовом матче серии между «Нью-Йорком» и «Детройтом» было достаточно ярких моментов, однако обсуждать приходится совсем не их.

Тим Хардуэй-младший во второй половине третьей четверти эффектно пошёл в проход и завершил его мощным данком. Мяч прошёл через кольцо, вылетел обратно — и этого оказалось достаточно, чтобы судьи начали путаться в собственных интерпретациях. Вместо двух честных очков «Пистонс» получили техническую потерю за offensive interference . Повторы ясно показали, что Джош Харт задел руку Хардуэя. В НБА такие фейлы разбирают кулуарно, уже после игры, сочиняя пресс-релиз в духе «возможно, была ошибка». Но вот в плей-офф, где на кону стоит всё, такие промахи обходятся слишком дорого.

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Уже в следующей четверти Айзея Стюарт, который и так играл через боль из-за проблем с коленом, рухнул на паркет и больше не поднялся. Центровой, пропустивший концовку регулярки, вроде бы успел восстановиться к плей-офф, однако этого хватило ненадолго. Пока медицинский штаб «Пистонс» пытается разобраться с очередным рецидивом, команда на своей шкуре поняла, что значит остаться без якоря под кольцом. С этого момента защита гостей просто испарилась.

Концовка третьей четверти и начало четвёртой стали переломным моментом — и дело было не только в травме Стюарта или судейских фейлах. «Никс» включили другую передачу: начали давить в «краске», активно разыгрывать связку Таунс — Робинсон и неожиданно получили огонь со скамейки от Кэмерона Пэйна. Его «трёхи» и энергия на периметре стали искрой для безумного рывка 21:0 — самого уничтожающего момента этой встречи.

Всё это разворачивалось на фоне болезненной гримасы Джейлена Брансона, которого прихватило в голеностопе. Первая половина у него явно не задалась, но после перерыва он включился, даже через дискомфорт. Да, это был не его лучший баскетбол, однако Брансон оставался уверенным, не уходил от контактов и делал всё, чтобы держать игру под контролем. В концовке именно он стал той самой опорой, которая стабилизировала атаку и задавала нужный ритм.

Таунс, для которого этот матч стал первым в форме «Никс» в плей-офф, напомнил всем, почему его считают одним из самых универсальных «больших» в лиге. Он дрался за подборы, закрывал «краску», ставил блоки и при этом стабильно набирал очки. Его дуэт с Робинсоном стал тактическим ходом, который перевернул ход игры. Без Стюарта «Пистонс» просто не выдержали физического давления — и это даже не претензия, а сухая констатация факта.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

На фоне этого особенно грустно смотрелись попытки Кейда Каннингема тащить команду в одиночку. Он поймал ритм после перерыва, набирал очки, раздавал передачи, создавал моменты, однако всё это выглядело как битва против стены. Его ассисты чаще оборачивались потерями, чем результативными бросками, а его попадания никак не могли завести команду. Каждый раз, когда он сокращал разрыв, «Никс» тут же отвечали своим ударом, не оставляя шансов изменить ход игры.

Самое печальное даже не в том, что случилось с Хардуэем, а в том, как на это отреагировали сами «Пистонс». Такие моменты всегда отделяют команды с опытом от тех, кому ещё нужно учиться. «Никс», несмотря на все проблемы, держали ритм в своих руках. Даже с травмированным лидером и Микалом Бриджесом, который провалил матч. А вот у «Пистонс» не нашлось плана «Б».

Вторая встреча серии уже через два дня — и к ней будет приковано ещё больше взглядов. Но не только из-за счёта, а из-за контекста. В каком состоянии выйдет Брансон? Сможет ли вернуться Стюарт? Примет ли лига меры по работе судей? Вопросов много, но ответы дадут только время и игра. Пока же «Никс» сделали первый шаг. Счёт в серии — 1-0.