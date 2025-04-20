НБА годами ищет способ остановить Йокича. А решение отыскал тренер с «пенсионным стажем»

На площадке всё чаще решают доли секунд, но иногда в игру вмешиваются те, кто, по идее, должен оставаться за кулисами. В первом матче серии между «Денвером» и «Клипперс» финальная драма развернулась не вокруг Йокича или Леонарда, а вокруг 63-летнего Джеффа Ван Ганди — ассистента главного тренера «Клипперс». Он не бросал, не блокировал, не раздавал ассистов, однако именно его выход на авансцену в последние секунды стал поводом для жарких споров и ехидных комментариев.

Заключительная минута, счёт — 96:95 в пользу «Клипперс». Кавай Леонард получает мяч в углу, но Джамал Маррей выбивает его за пределы площадки. Судья Джеймс Уильямс, не заметив касания игрока «Денвера», отдаёт владение хозяевам. Йокич как истинный лидер не теряет ни доли секунды: он хватает мяч, чтобы быстро ввести его обратно в игру и не дать сопернику время на запрос видеопросмотра. Однако вот беда — мяч уже в руках Ван Ганди. И тот, будто бы невзначай, просто не отдаёт его.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

На уровне плей-офф такие моменты — редкость: короткая, почти курьёзная борьба между MVP и тренером соперников. Ван Ганди, словно намеренно затягивая время, цепко держал мяч, в то время как Йокич пытался вырвать его из рук. Несколько секунд нелепой схватки — и «Клипперс» успевают запросить видеопросмотр. Судейское решение в итоге осталось неизменным, мяч — у «Денвера», однако сам эпизод мгновенно превратился в мем. Лига, которая так старательно пропагандирует скорость игры и минимизацию пауз, получила яркий пример того, как техническая зона может стать инструментом хитроумного манипулирования.

Йокич, как всегда, отреагировал без лишнего шума, Но его слова после встречи говорили сами за себя. Он напомнил об инциденте двухлетней давности с владельцем «Финикса» Мэттом Ишбиа, когда тоже пытался быстро разыграть мяч, однако оказался втянут в абсурдный конфликт за пределами площадки. Тогда серб действовал строго по правилам, но ситуация вдруг вышла за рамки регламента. На этот раз он сдержанно заметил: «Лига говорит о темпе, о борьбе с задержками, однако на деле получается иначе. Видимо, вмешательство со скамейки — это теперь часть тактики».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Команда Йокича всё равно сделала своё дело. «Денвер» ликвидировал 15-очковое отставание, перевёл игру в овертайм и вырвал победу — 112:110. Йокич снова был близок к трипл-даблу — 29 очков, девять подборов, 12 передач. Но главное — чемпионы 2023 года остались хладнокровны в нервной концовке и смогли дожать соперника, даже если для этого пришлось вступить в забавную перепалку с человеком.

Кристиан Браун, защитник «Наггетс», не упустил шанса подколоть: «Это было неловко для Йокича. Теперь он усиленно работает в тренажёрке». Он также с улыбкой отметил, что Ван Ганди «удержал мяч и выглядел очень достойно для своих лет». И правда, в какой-то момент казалось, что это не просто случайность, а вполне продуманная попытка выиграть несколько драгоценных секунд. Ирония в том, что главным препятствием для одного из самых доминирующих игроков НБА стал тренер, последний раз выходивший на площадку в качестве рулевого ещё до того, как Йокич вообще начал свою карьеру в лиге.

Но для Ван Ганди подобные эпизоды не новость. В 1998 году, будучи главным тренером «Нью-Йорка», он буквально повис на ноге Алонзо Моурнинга во время массовой драки в игре с «Майами». Видео, где Ван Ганди цепляется за голень центрового, в то время как вокруг бушует хаос из 120-килограммовых гигантов, давно стало легендой НБА. Новый эпизод, конечно, куда спокойнее, однако он всё равно получился ярким: здесь есть всё — неожиданность, комедия, абсурд. И, конечно, последствия.

Видео можно посмотреть на канале MDBBall в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тренер «Денвера» Дэвид Адельман не стал скрывать своего недоумения: «Если это не считается задержкой игры, может, нам тоже стоит попробовать такой трюк?» Он подчеркнул, что никогда раньше не видел ничего подобного, и выразил надежду, что лига всё же даст оценку подобным выходкам. Пока же остаётся только гадать, что сделали бы судьи, если бы мяч задерживал кто-то из игроков запаса. Или что было бы, если бы Йокич решил пойти до конца и проявить больше настойчивости в «схватке» с тренером оппонента.

Уже первый матч дал понять, что здесь нас ждёт не только баскетбол, но и драматические повороты с участием самых неожиданных героев. Если ассистенты продолжат вмешиваться в ход игры, а Йокич — вспоминать свои навыки борьбы за мяч с владельцами клубов и тренерами, то эта серия обещает превратиться в настоящее шоу.