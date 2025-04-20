Тюрьма, драки и чемпионства. В российском баскетболе — самый противоречивый герой

На днях стало известно: руководство Единой лиги ВТБ заняло жёстко отрицательную позицию по вопросу допуска «Динамо-Владивосток» в главный баскетбольный турнир страны. Как отмечает телеграм-канал «Мутко против», причиной стал инцидент, произошедший 9 апреля 2025 года между директором клуба Эдуардом Сандлером и футболистом бело-голубых Антоном Мухиным.

Вдаваться в подробности этого дела здесь совсем не хочется. Однако всё случилось в бане: Мухин не узнал Сандлера, что тот воспринял как проявление неуважения. За этим последовал удар в лицо. Но на этом Эдуард не остановился — он подождал Антона у выхода и продолжил избиение. Футболист был госпитализирован с сотрясением мозга, травмами позвоночника и повреждениями в области глаза.

Антон Мухин Фото: ФК «Пари НН»

Мухин сразу написал заявление на Сандлера, после чего была начата уголовная проверка. Чем закончится эта история в правовом поле — пока неясно, однако позиция Единой лиги уже обозначена: она не хочет иметь ничего общего с подобными фигурами. Но справедливо ли это?

Сандлер занимался развитием баскетбола на Дальнем Востоке с конца 2000-х. В 2011 году он был назначен представителем РФБ в регионе, и за два года работы на этом посту было сделано немало в части инфраструктуры и организации. Оставив чиновничью стезю, в 2014 году Эдуард возглавил «Спартак-Приморье», с которым в дебютном сезоне завоевал серебро Суперлиги и бронзу Кубка России.

Эдуард Сандлер Фото: БК «Динамо»

Уроженец Владивостока покинул клуб уже в 2015 году, объяснив это невозможностью собрать состав, способный бороться за самые высокие места. После этого он переключил внимание на другой регион — Сахалин. Возглавив местный клуб, он в первый же сезон выиграл золото Суперлиги. Но вскоре Сандлер оказался в центре своего первого уголовного дела. Как выяснилось — не последнего.

В 2016 году Эдуард был задержан по обвинению в нецелевом расходовании средств «Спартака-Приморье». Здесь главное, что нужно знать: сначала Сандлера отправили под домашний арест, а затем суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Спустя чуть больше года суд удовлетворил прошение о его условно-досрочном освобождении.

Эдуард Сандлер Фото: БК «Динамо»

Почти сразу после выхода Сандлер решил вернуться к работе и возглавил южно-сахалинский «Восток-65». Спустя два года он был уволен, после чего открыто обрушился с критикой на руководство клуба, устроив очередной скандал.

Похоже, разочаровавшись в устройстве отечественного баскетбола, Эдуард в 2020 году пошёл ва-банк и баллотировался на пост президента РФБ, где с крупным отрывом уступил Андрею Кириленко. Трудно сказать, насколько серьёзно он рассчитывал на победу, однако в одном он точно преуспел — его имя становилось всё известнее.

Желание создавать инфраструктуру и развивать спорт — движущая сила Сандлера, и это нельзя не признать, как бы к нему ни относились. Спустя несколько месяцев после выборов он начал продвигать масштабный проект по созданию во Владивостоке двух профессиональных клубов — футбольного и баскетбольного — под брендом «Динамо». Уже в 2021 году эту идею удалось реализовать.

Эдуард Сандлер Фото: БК «Динамо»

Баскетбольное «Динамо» довольно быстро пошло вверх, а в сезоне-2023/2024 стало чемпионом Суперлиги. Казалось, выход в Единую лигу — вопрос времени. Сам Эдуард в конце 2024 года уверенно заявлял, что клубу осталось сделать «полшага» до повышения. В главном турнире страны за последние годы стало меньше команд, и лига, в принципе, была бы заинтересована в расширении. Владивостокский коллектив рассматривался как один из главных кандидатов.

Но вновь стоит задать вопрос: действительно ли всё это обоснованно? Спорт знает множество примеров, когда и спортсмены, и руководители с непростой репутацией продолжали выступать и работать на самом высоком уровне. Вспомните хотя бы Квинси Промеса в футболе. Или «Ноттингем Форест», который сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов, несмотря на то что его владелец Евангелос Маринакис, по слухам, замешан в куда более серьёзных преступлениях, чем Сандлер.

Сергей Кущенко Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

На этом фоне звучат мнения, что Единая лига изначально не горела желанием приглашать клуб из Владивостока — мол, элитным командам не хочется регулярно летать на край страны. Но в лиге уже есть красноярский «Енисей», а в Суперлиге команды вообще летают по всей России — причём зачастую в куда более стеснённых условиях.

Да, у Сандлера и до недавнего инцидента была весьма скандальная репутация, что могло вызывать сомнения. Однако разве из-за одного человека должен страдать весь клуб? Более того — целый регион? На Дальнем Востоке проблемы со спортом существуют уже много лет, и Сандлер — один из тех, кто действительно пытается изменить ситуацию к лучшему.

Экономика Владивостока и прилегающих территорий активно развивается. И региональные, и федеральные власти ведут целенаправленную работу по укреплению Дальнего Востока. Эти места объективно заслужили профессиональные спортивные клубы, которые выступали бы на элитном уровне. В баскетболе этот прорыв был уже почти достигнут — и теперь всё оказалось под угрозой.

Эдуард Сандлер Фото: БК «Динамо»

Изменит ли лига своё мнение, если Эдуард Сандлер покинет пост директора? И согласится ли он сам на такой шаг, ведь «Динамо» — его личный проект, его детище. Да и захотят ли этого болельщики и сотрудники клуба? Кто знает, что станет с организацией без, как ни крути, талантливого и деятельного функционера.

В последние годы мы всё чаще сталкиваемся с фигурами, в которых сосуществуют светлое и тёмное. И в таких случаях, возможно, не стоит пытаться выбрать чёткую сторону. Личность — это совокупность разных поступков и проявлений. В этой истории можно понять обе стороны. Просто очень жаль болельщиков с Дальнего Востока, которые годами мечтали о том, чтобы болеть за родной клуб, сражающийся с лучшими командами страны.

А какую позицию занимаете вы?