Это была экзекуция. Плей-офф НБА не видел такого кошмара очень давно!

На арене в Оклахоме зрители ещё только искали свои места, а у «Мемфиса» уже начинались проблемы. Команда вышла на первый матч с лучшим коллективом Запада так, будто это очередная разминка в регулярке: без плана, без энергии и, кажется, без понимания, что на дворе плей-офф. Защита разваливалась на простейших эпизодах, нападение топило себя с первых владений. А когда напротив тебя самая быстрая, дерзкая и глубокая команда конференции, за это приходится платить моментально.

«Оклахома-Сити» не стала играть в звёздное шоу — и именно в этом её главная угроза. Железная дисциплина, плотная оборона и широкий арсенал в атаке сыграли свою роль. Причём Шею Гилджес-Александеру, лидеру этой банды, даже не пришлось включаться на полную. Впервые с октября прошлого года он не набрал и 20 очков, а в первой половине попадал всего 20% бросков. Но к большому перерыву «Тандер» уже вели «+32» — 68:36.

Перед встречей Гилджес-Александер спокойно отреагировал на разговоры о том, что «Оклахомы» в плей-офф никто не боится: «Мне всё равно, боятся нас или нет. Если мы выигрываем — это всё, что имеет значение». Эти слова оказались не просто позицией, а диагнозом. Никакого волнения, никакого желания что-то кому-то доказывать — «Тандер» просто вышли и сделали своё дело. Жёстко. Хладнокровно. Без вопросов.

Айзея Джо и Джейлин Уильямс Фото: William Purnell/Getty Images

Весь старт «Оклахомы» набрал двузначные цифры. Лидером стал Джейлен Уильямс с 20 очками — и сделал это без лишнего шума, без навязчивых бросков или попыток тянуть одеяло. «Тандер» снова доказали, что могут побеждать хоть в шахматы, хоть в уличную драку. Не идёт у Шея? Подключатся другие. Не летит с периметра? Берём обороной. Всё просто, всё безукоризненно.

А вот «Гриззлиз» выглядели так, будто их случайно перепутали с другой командой и пустили в плей-офф. Никаких изменений, никакой адаптации — та же скучная схема, те же сочетания, те же старые проблемы. Тренерский штаб после увольнения Тейлора Дженкинса будто застрял на автопилоте: ни одной толковой корректировки, ни единого нестандартного хода. Даже стартовый состав — копия тех, что выходили в регулярке. Вместо идей — рутина, вместо сопротивления — полная капитуляция.

Самой яркой вспышкой гостей стал Марвин Багли, который внезапно вспомнил, как это — попадать в кольцо. Все восемь бросков, 17 очков, и даже «трёха» под сирену в конце третьей четверти с центра площадки. Только вот на табло в этот момент было «-49». Красивый момент? Да. Полезный? Абсолютно нет.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джа Морант пытался держать ритм, тоже набрал 17 очков и отдал четыре передачи, но без его фирменных проходов в «краску» «Гриззлиз» теряют всю свою взрывную мощь. А против «Оклахомы» это становится особенно болезненно: команда Дэйгнолта — мастера по защите «мусорной зоны». Единственный выход для Моранта — стабильный джамп-шот с дистанции. Но и тут всё пошло наперекосяк: всего один точный дальний на шесть попыток.

О том, как «Мемфис» развалился в защите, красноречиво говорит статистика их лидеров. Десмонд Бейн и Джарен Джексон, два ключевых игрока стартовой пятёрки, на двоих реализовали жалкие пять бросков из 25. А Бейн вообще поставил антирекорд: его «плюс-минус» составил «-50». Это худший показатель для одного игрока в плей-офф за последние 25 лет и повторение самого низкого результата в XXI веке. Символическая цифра для команды, которая с каждой четвертью выглядела всё более беспомощной.

Ключевой момент наступил уже в первой половине. При счёте 21:17 «Тандер» взорвались рывком 34:5. Девять минут игрового времени — и матч был по сути окончен. «Мемфис» не выдержал ни темпа, ни ротации соперника, ни физической борьбы. «Оклахома» уничтожила их во всём: от подбора до движухи мяча. Жёсткий, беспощадный и болезненный урок.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вторая встреча серии – уже в ночь на среду. Да, счёт пока только 1-0, и всё ещё можно исправить. Однако тренерскому штабу «Гриззлиз» предстоит решать не только тактические задачи — им нужно встряхнуть команду и вернуть её в реальность. Без этого любой план останется лишь красивой схемой на доске.

А теперь — вместо слов голые факты, которые говорят сами за себя. Счёт — 131:80. Самое крупное поражение «Мемфиса» в истории плей-офф. Самая разгромная победа в первой игре серии за всю историю НБА. И, возможно, самый громкий сигнал: на Западе появился новый фаворит. Фаворит, которому не нужно признание, чтобы на площадке показывать, кто здесь главный.