Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2025, Оклахома-Сити Тандер — Мемфис Гриззлиз, 131:80: результат матча от 20 апреля 2025 года, как сыграли и счёт

Это была экзекуция. Плей-офф НБА не видел такого кошмара очень давно!
Артемий Берстенев
Плей-офф НБА не видел такого кошмара очень давно!
Аудио-версия:
Комментарии
«Оклахома» вышла не играть, а убивать.

На арене в Оклахоме зрители ещё только искали свои места, а у «Мемфиса» уже начинались проблемы. Команда вышла на первый матч с лучшим коллективом Запада так, будто это очередная разминка в регулярке: без плана, без энергии и, кажется, без понимания, что на дворе плей-офф. Защита разваливалась на простейших эпизодах, нападение топило себя с первых владений. А когда напротив тебя самая быстрая, дерзкая и глубокая команда конференции, за это приходится платить моментально.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

«Оклахома-Сити» не стала играть в звёздное шоу — и именно в этом её главная угроза. Железная дисциплина, плотная оборона и широкий арсенал в атаке сыграли свою роль. Причём Шею Гилджес-Александеру, лидеру этой банды, даже не пришлось включаться на полную. Впервые с октября прошлого года он не набрал и 20 очков, а в первой половине попадал всего 20% бросков. Но к большому перерыву «Тандер» уже вели «+32» — 68:36.

Перед встречей Гилджес-Александер спокойно отреагировал на разговоры о том, что «Оклахомы» в плей-офф никто не боится: «Мне всё равно, боятся нас или нет. Если мы выигрываем — это всё, что имеет значение». Эти слова оказались не просто позицией, а диагнозом. Никакого волнения, никакого желания что-то кому-то доказывать — «Тандер» просто вышли и сделали своё дело. Жёстко. Хладнокровно. Без вопросов.

Айзея Джо и Джейлин Уильямс

Айзея Джо и Джейлин Уильямс

Фото: William Purnell/Getty Images

Весь старт «Оклахомы» набрал двузначные цифры. Лидером стал Джейлен Уильямс с 20 очками — и сделал это без лишнего шума, без навязчивых бросков или попыток тянуть одеяло. «Тандер» снова доказали, что могут побеждать хоть в шахматы, хоть в уличную драку. Не идёт у Шея? Подключатся другие. Не летит с периметра? Берём обороной. Всё просто, всё безукоризненно.

А вот «Гриззлиз» выглядели так, будто их случайно перепутали с другой командой и пустили в плей-офф. Никаких изменений, никакой адаптации — та же скучная схема, те же сочетания, те же старые проблемы. Тренерский штаб после увольнения Тейлора Дженкинса будто застрял на автопилоте: ни одной толковой корректировки, ни единого нестандартного хода. Даже стартовый состав — копия тех, что выходили в регулярке. Вместо идей — рутина, вместо сопротивления — полная капитуляция.

Самой яркой вспышкой гостей стал Марвин Багли, который внезапно вспомнил, как это — попадать в кольцо. Все восемь бросков, 17 очков, и даже «трёха» под сирену в конце третьей четверти с центра площадки. Только вот на табло в этот момент было «-49». Красивый момент? Да. Полезный? Абсолютно нет.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джа Морант пытался держать ритм, тоже набрал 17 очков и отдал четыре передачи, но без его фирменных проходов в «краску» «Гриззлиз» теряют всю свою взрывную мощь. А против «Оклахомы» это становится особенно болезненно: команда Дэйгнолта — мастера по защите «мусорной зоны». Единственный выход для Моранта — стабильный джамп-шот с дистанции. Но и тут всё пошло наперекосяк: всего один точный дальний на шесть попыток.

О том, как «Мемфис» развалился в защите, красноречиво говорит статистика их лидеров. Десмонд Бейн и Джарен Джексон, два ключевых игрока стартовой пятёрки, на двоих реализовали жалкие пять бросков из 25. А Бейн вообще поставил антирекорд: его «плюс-минус» составил «-50». Это худший показатель для одного игрока в плей-офф за последние 25 лет и повторение самого низкого результата в XXI веке. Символическая цифра для команды, которая с каждой четвертью выглядела всё более беспомощной.

Ключевой момент наступил уже в первой половине. При счёте 21:17 «Тандер» взорвались рывком 34:5. Девять минут игрового времени — и матч был по сути окончен. «Мемфис» не выдержал ни темпа, ни ротации соперника, ни физической борьбы. «Оклахома» уничтожила их во всём: от подбора до движухи мяча. Жёсткий, беспощадный и болезненный урок.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вторая встреча серии – уже в ночь на среду. Да, счёт пока только 1-0, и всё ещё можно исправить. Однако тренерскому штабу «Гриззлиз» предстоит решать не только тактические задачи — им нужно встряхнуть команду и вернуть её в реальность. Без этого любой план останется лишь красивой схемой на доске.

А теперь — вместо слов голые факты, которые говорят сами за себя. Счёт — 131:80. Самое крупное поражение «Мемфиса» в истории плей-офф. Самая разгромная победа в первой игре серии за всю историю НБА. И, возможно, самый громкий сигнал: на Западе появился новый фаворит. Фаворит, которому не нужно признание, чтобы на площадке показывать, кто здесь главный.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
131 : 80
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Уиггинс - 21, Уильямс - 20, Холмгрен - 19, Гилджес-Александер - 15, Хартенштайн - 14, Дорт - 12, Уильямс - 9, Джо - 6, Уильямс - 6, Митчелл - 5, Джонс - 2, Уоллес - 2, Карузо
Мемфис Гриззлиз: Морант - 17, Багли III - 17, Бейн - 9, Хафф - 8, Альдама - 5, Кеннард - 5, Стивенс - 4, Джексон - 4, Иди - 4, Уильямс Мл. - 3, Пиппен Мл. - 2, Кончар - 2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android