Чемпионы давят без шансов. Как с этим справился «Бостон»?

Это выглядело как очередная рутинная победа фаворита в первом раунде — но только на первый взгляд. Стоило чуть внимательнее присмотреться, и «Бостон» напомнил всем: в плей-офф лёгких прогулок не бывает. Не потому, что «Орландо» вдруг решил дать бой, а потому, что сами «Селтикс» временами играли не так, как подобает команде с чемпионскими замашками. Здесь было всё: и класс, и странности, и моменты, которые пока не поддаются объяснению. Всё смешалось в одном матче, и каждое из этих проявлений важно, даже если до настоящей драмы в серии ещё далеко.

Начнём с того, кто вышел на этот матч так, будто уже давно живёт в режиме плей-офф. Деррик Уайт сыграл с таким хладнокровием, как будто с утра ему сообщили: сегодня у тебя будет 30 очков, будь готов. Он набирал очки методично, спокойно, в ключевые моменты и без лишнего шума. 10 из 18 с игры, 7 из 12 из-за дуги, два блока — и очередные 30+ очков в плей-офф, что в его карьере стабильно заканчивается победой команды. Это не случайность. Уайт вписывается в систему «Бостона» как идеально подогнанный механизм, который не ломает общую структуру, а делает её ещё сильнее и гибче.

А вот и Джейлен Браун, который напомнил о себе после пропущенной концовки регулярки. Он выглядел так, будто ничего не пропустил: уверенность в движениях, спокойствие в решениях, минимум суеты. Да, в защите он временами терял концентрацию, но это больше похоже на осторожность игрока, который ещё не до конца уверен в своих физических кондициях. Самый громкий сигнал? Его активность в атаке. Мощный данк в первой половине даёт понять: нога в порядке, голова на месте, я готов.

Менее позитивным получился матч для Кристапса Порзингиса. Он провёл на площадке 26 минут, но так и не смог попасть в ритм. Всего один точный бросок с игры из восьми попыток, немногочисленные касания, почти полное отсутствие угрозы из-под кольца. Это был тот самый вариант «Бостона», от которого болельщики стараются отмахнуться — с Порзингисом, который есть, но словно его и нет. Против «Орландо» это допустимо, но если ничего не изменится, в следующих раундах подобная версия латвийца станет заметной проблемой.

Эл Хорфорд и Пэйтон Притчард Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Джейсон Тейтум оказался в центре внимания, но не в привычной роли. Его бросок явно не летел: 8 из 22 с игры, 1 из 8 из-за дуги — цифры для него почти унизительные. Но, в отличие от тех, кто мог бы просто раствориться на площадке, Тейтум нашёл способы оставаться важным. Подборы, защита, проходы под кольцо — он делал всё, чтобы оставаться полезным. Самый яркий момент? Жёсткий фол в середине игры. Сразу два игрока «Орландо» приложили его на паркет. Тейтум схватился за запястья, но, как по классике, поднялся, собрался — и выдал несколько точных бросков подряд. Эпизод знаковый, но пока тревожный: матч он доиграл, но на запястья наложили тейпы. Если вспомнить прошлогодние проблемы с этим же запястьем, можно только надеяться, что история не повторится.

Теперь о цифрах. В регулярке «Бостон» швырял «трёшки» больше всех — почти 48 за матч. Но против «Орландо» эта статистика стабильно падает: 33, 37, 40 за три игры в сезоне. В первом матче плей-офф — снова 37. Это явно не совпадение. «Мэджик» грамотно перекрывают периметр, вынуждая «Селтикс» искать другие варианты. Проблема в том, что «Орландо» — это команда, которая сама едва набирает 90 очков, и с ней такие эксперименты ещё сойдут с рук. Но в серии против, скажем, «Кливленда» такая деталь может стать решающей.

Может, поэтому в первой половине «Бостон» выглядел так сонно. Мяч двигался медленно, агрессии не было и в помине, а концентрация оставляла желать лучшего. Итог? У стартовой пятёрки всего 32 очка за половину. Для сравнения: Банкеро и Вагнер вдвоём забили 34. Причём Банкеро заодно успел стать самым быстрым игроком в истории «Мэджик», набравшим 200 очков в плей-офф. А «Бостон»? Даже их преимущество в подборе (42-41) выглядело больше как скучная формальность, чем реальное оружие.

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Сложно сказать, насколько стабильным окажется уровень, который «Бостон» показал во второй половине игры. Да, в третьей и четвёртой четвертях они наконец включились: сократили ошибки, поймали ритм, вытащили индивидуальный класс. Но проблема в том, что эта победа слишком сильно зависела от слабостей соперника. У «Орландо» просто не хватило ни состава, ни структуры, чтобы держать высокий темп в атаке. И что будет, если у Брауна снова начнут ныть колени? Если у Тейтума запястья опять дадут сбой? Если Порзингис продолжит мазать даже из идеальных позиций?

Пока вопросов больше, чем ответов. Но факт остаётся фактом: фаворит взял своё. «Бостон» обыграл «Орландо» — 103:86 в первом матче серии. Без неожиданностей, но с ощущением, что впереди у этой команды не прогулка, а настоящая проверка.