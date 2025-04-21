Джордан где-то тихо аплодирует! Донован Митчелл ворвался в историю плей-офф НБА

Всё началось с экрана в раздевалке. Кто-то открыл счёт стартового матча «Оклахомы»: 131:80 против «Мемфиса». Один из игроков, молча уставившись на цифры, выдал: «Они подали сигнал. Теперь наша очередь. Покажем, почему мы номер один на Востоке».

Можно было бы отмахнуться от этих слов, ведь плей-офф — это не место для громких заявлений. Но спустя пару часов стало ясно: это был не пустой звук, а чёткая установка. И выполнили её всё — до последнего.

Начало положил бросок Макса Страса. Затем — стремительный рывок, всего 35 секунд минимального отставания, а дальше — тотальное доминирование. «Кливленд» с первых секунд схватил игру за горло, задал темп и начал методично доказывать, почему именно они — лучшие в Восточной конференции.

Формально главной звездой встречи стал Донован Митчелл — 30 очков, уверенность в каждом владении, привычная для него продуктивность в первой игре серии. Но в этот раз эти цифры значат куда больше. Это уже его седьмой подряд стартовый матч серии плей-офф с минимум 30 очками. До него такое удавалось только Майклу Джордану. И то — лишь дважды . Сравнения с легендой редки, а повторить его достижение — настоящая элита.

Донован Митчелл Фото: Jason Miller/Getty Images

Но «Кавальерс» не зациклились на индивидуальных рекордах. Эта игра была не про одного героя. Дариус Гарлэнд — 27 очков, пять передач. Его статистика привычна, но то, с какой точностью и хладнокровием он контролировал игру, было на уровне топового плеймейкера. Убедительно. Однако весь свет софитов забрал тот, о ком до игры почти никто и не вспоминал.

Тай Джером, ранее пропускавший матчи из-за травмы колена, выдал, пожалуй, лучший матч своей карьеры. 28 очков, пять трёхочковых из восьми, 10 попаданий с игры. Шестой игрок, дебютант плей-офф, вдруг стал полноценной атакующей опцией, особенно во второй половине. А в последней четверти он просто взорвал зал, набрав 16 очков, заставив трибуны скандировать его имя.

Для справки: в истории «Кавальерс» больше очков в дебютной игре плей-офф набирали только Леброн Джеймс (32) и Кайри Ирвинг (30). Тай Джером — теперь третий в этом списке.

Нападение у «Кливленда» работало, как часовой механизм: 51,1% попаданий с игры, 41,9% с периметра. Донован Митчелл, Дариус Гарлэнд и Тай Джером — каждый набрал больше 25 очков. Подобное в плей-офф от трёх защитников случалось три года назад, когда это сделали Карри, Томпсон и Пул в «Уорриорз».

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А вот эмоции накалились в четвёртой четверти. Сэм Меррилл оказался на паркете, а Данкан Робинсон решил не уходить в сторону — но тут вмешался Митчелл. Быстро, резко, без лишних слов он оттолкнул игрока «Хит», встав на защиту партнёра. На мгновение показалось, что сейчас вспыхнет конфликт, но, к удивлению зрителей, судьи промолчали. Ни технических, ни персональных замечаний, только немое у нейтрального болельщика.

«Майами» пытались сопротивляться. Бэм Адебайо набрал 24 очка, Тайлер Хирроу — 21. Они сокращали отставание до шести, но тут же получали ответ. Ни намёка на перелом, ни одной реальной угрозы.

За минуту до финальной сирены Кенни Аткинсон выпустил резервистов. Это был символический жест: точка поставлена. Только тогда арена окончательно осознала масштаб происходящего. Итоговый счёт — 121:100. «Кавальерс» повели в серии 1-0. Следующий раунд битвы — в ночь на четверг.