Сядь поудобнее: Стефен Карри делает этот плей-офф просто незабываемым!

Второй бросок в матче «Хьюстон» — «Голден Стэйт» был не из-за дуги. Он был сверху. Через Дрэймонда Грина. Алперен Шенгюн, тот самый парень, которого уже давно записали в будущее большого баскетбола, открыл плей-офф в Техасе громким данком через одного из лучших защитников лиги. Для «Рокетс» это было заявление. Для «Уорриорз» — предупреждение. Мол, эта серия не про лёгкие прогулки. Даже если у вас на площадке Стефен Карри и Джимми Батлер — придётся пахать.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Перед игрой все обсуждали палец Стефа. Травмированный, перевязанный, мешающий хватать мяч, но, как оказалось, совсем не мешающий бросать. Карри, как и его тренер, оставил это без комментариев. В Хьюстоне же верили, что тот странный матч в начале этого месяца, где Карри набрал всего три очка, был не случайностью, а подсказкой, как его выключить. Но плей-офф — это совсем другая история. И уже в первом матче серии Стеф показал, что адаптироваться — это его суперсила.

Тренеры «Рокетс» решили: чтобы остановить Стефа, нужно задушить его пространство. Жёсткая опека, удары по заслонам, плотная «краска» — всё было направлено на то, чтобы лишить Карри свободы. Молодые, быстрые и дерзкие Амен Томпсон и Джейлен Грин цепко висели на нём с первой минуты. Но Стеф в такие ситуации лоб в лоб не упирается. Он просто меняет правила игры.

Вместо того чтобы ломиться через защиту, он начал резать её движением без мяча, искать слабые места и атаковать с неожиданных позиций. А когда «Хьюстон» хоть немного ослаблял хватку, прилетали его фирменные бомбы из-за дуги: пять из девяти, включая изящный бросок с отклонением из угла в третьей четверти, который даже фанаты «Рокетс» встретили одобрительным гулом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но даже при таком уровне магии от Карри «Уорриорз» не смогли оторваться. Почему? Подборы. Техасцы уничтожили гостей на щите: 22 подбора в нападении против шести у «воинов». Стивен Адамс вычищал всё под кольцом, а Шенгюн не только клал сверху, но и цеплялся за каждый мяч. Именно эта ярость на подборах держала интригу в игре. Даже когда Карри и Батлер выводили «Уорриорз» вперёд, «Рокетс» неизменно возвращались за счёт второго шанса.

Особое «уважение» — Джейлену Грину и Фреду Ванвлиту. Их совместная статистика — семь попаданий из 34 — кричит громче любых комментариев. Да, старались в защите, двигали мяч, но с таким бэккортом матчи не выигрываются. Особенно против команды, где не только Карри, но и Джимми Батлер — человек, который создан для таких игр.

Батлер пришёл в «Уорриорз» не ради скучных январских игр против «Шарлотт». Он здесь ради плей-офф. И в своём дебюте в решающих матчах он показал, зачем его выменяли: 25 очков, семь подборов, шесть передач, пять перехватов. Второй такой перформанс в XXI веке. Форвард вышел на паркет, как будто эти игры — его привычная среда. И когда «Рокетс» подобрались вплотную, Батлер включил режим убийцы. Проход, бросок через Шенгюна, перехват, ещё два очка — и преимущество снова у «воинов». Вот за это его и взяли.

«Голден Стэйт» стартовал откровенно вяло — 12:19 к середине первой четверти. Только в концовке отрезка Карри наконец-то зашёл в «краску» дважды подряд, сократив разрыв до 18:21. Во второй четверти шла игра на равных, но в концовке перед перерывом «Уорриорз» выдали рывок. Две «трёхи» от Карри, сложный бросок Батлера — и 9:0, которые вывели гостей вперёд. Это был первый момент, когда стало ясно: «Уорриорз» начали находить свой ритм.

Третья четверть превратилась в настоящую войну за контроль. Гости вроде бы ушли в отрыв на «+23», но «Хьюстон» отказался сдаваться. Дикий трёхочковый Шенгюна под сирену, доминирование Адамса на щите, точный бросок Томпсона — и вот уже преимущество «воинов» снова сократилось до однозначного. За минуту до конца третьей четверти табло показывало 69:60.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Четвёртая началась с очередной «трёхи» от Карри, и казалось, что «Уорриорз» удержат игру под замком. Но «Хьюстон» продолжал кусаться. Джабари Смит зарядил из угла, Томпсон обыграл Карри и положил с полудистанции — 76:73. И тут «воины» напомнили, кто здесь фаворит. Серия 8:2: пара попаданий от Моузеса Муди, важный бросок Карри и финальная точка от Батлера за две минуты до сирены. Вопросы отпали.

Это был жёсткий матч. Контакт, борьба, агрессия, никаких свободных бросков. Именно такие игры разделяют тех, кто готов идти за титулом, и тех, кому ещё рано. Для «Голден Стэйт» это заявление: Карри всё ещё доминирует, Батлер идеально вписывается в систему, а у «Хьюстона» пока нет звезды, которая может закрыть матч. Итог — 95:85 в пользу «Уорриорз». Счёт в серии — 1:0. Продолжение — уже в ночь на четверг.