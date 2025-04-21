Плей-офф — украшение сезона. Каким будет четвертьфинал для лидеров Единой лиги?

Уже завтра, 22 апреля, начинается самое интересное в нашем баскетболе — плей-офф Единой лиги ВТБ. Восемь команд поспорят между собой за трофей, который носит имя легендарного Сергея Белова. Чего ждать от плей-офф и что нас ждёт интересного в парах — в материале «Чемпионата».

«Зенит» — «Парма»

Первым в борьбу за чемпионство вступает победитель регулярного чемпионата «Зенит» и «Парма», которая забрала последнюю путёвку в плей-офф в мини-турнире плей-ин. Фаворит пары сразу понятен всем. Команда под руководством Хавьера Паскуаля выиграла 20 матчей кряду под конец регулярного чемпионата, и у неё есть возможность продлить свою победную серию уже в постсезоне. Весь состав в боевой готовности. Алексей Швед и Окаро Уайт, пришедшие по ходу сезона, давно влились в команду, являясь неотъемлемыми частями структуры. «Зенит» невероятно сбалансирован, и у него на каждую позицию по два очень сильных игрока, которые могут заменить друг друга без огромной потери качества.

В «Парме» есть свои герои. Самсон Руженцев, Гарретт Нэвелс, Стэнли Уиттакер и Ройс Хэмм — основное ядро команды. Именно вокруг действий этих игроков вертится игра пермского клуба. Причём Евгений Пашутин даёт своим лидерам огромное количество минут, так как скамейка, к сожалению, не такая глубокая. Это может сыграть злую шутку с «Пармой» в связи с тем, что звёзды под конец матча будут очень уставать. Главным преимуществом аутсайдера этой пары является домашняя площадка. В «Молоте» всегда переполненные трибуны, поддерживающие своих от начала и до конца. Правда, до Перми серия доедет лишь в третьем матче. К тому же по ходу сезона «Зенит» ни в одной из игр с «Пармой» не испытал проблем. 3-0 для сине-бело-голубых или же номинальный аутсайдер поборется за победу хотя бы дома?

«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш»

22 апреля, помимо «Зенита», в четвертьфинале плей-офф стартует серия между «Локомотивом-Кубань» и «Уралмашем». Краснодарцы заняли четвёртое место в регулярке, а екатеринбуржцы — пятое. Это самая равная пара из всех в постсезоне. Нельзя сказать, что «Локо» стабилен в последнее время. К тому же дважды в сезоне проиграл своему будущему визави по плей-офф. Конечно, подопечные Андрея Ведищева в самые важные моменты всегда включаются на полную, но многое будет зависеть от того, как влились в состав Таджер Макколл и Джон Дженкинс. Эти двое пришли на замену выбывшим из-за травм Би Джей Джонсону и Карвелу Андерсону.

На бумаге и по составу «Локо» сильнее «Уралмаша». В составе краснодарцев присутствуют одни из лучших российских игроков — Андрей Мартюк, Владислав Емченко, Дмитрий Узинский, Антон Квитковских и Александр Гудумак, а также очень выросшие за этот сезон Кирилл Елатонцев и Кирилл Темиров, способные не просто принести пользу, но и в некоторых матчах сделать результат. Это не говоря про Антониуса Кливленда, который был номинирован на несколько индивидуальных наград Единой лиги, и Патрика Миллера, являющегося лидером «Локо» и одним из лучших игроков чемпионата. Всё это выглядит прекрасно, однако и «Уралмаш» не пальцем деланный.

«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш» Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Команда Ростислава Вергуна закрепилась в статусе предтопа — лучшая после «большой четвёрки». «Уралмаш» в этом сезоне впервые в истории стал обладателем Кубка России и в Единой лиге выступал отменно. Да, клуб ещё не в состоянии на постоянной основе бороться с лидерами чемпионата, однако навязать борьбу в отдельно взятом матче — легко. В составе есть лучший бомбардир сезона Джеремайя Мартин, невероятно полезные Хэйден Далтон, Джавонте Даглас и Тайрелл Нэльсон, а также качественные россияне — Антон Карданахишвили, Иван Пынько, Вячеслав Зайцев, Антон Глазунов, Илья Попов и Кирилл Писклов. Это та команда, которая за счёт характера может удивить. В прошлом плей-офф «Уралмаш» был единственным, кто в четвертьфинале навязал борьбу фавориту. Клуб из Екатеринбурга не просто забрал одну игру у «Зенита», а затянул сине-бело-голубых в решающий пятый матч. Причём бодался на равных на чужом паркете до самых последних минут — 83:86.

«Локомотив» по статусу выше и имеет преимущество домашней площадки, но «Уралмаш» способен дать бой. В самой интересной паре четвертьфинала точно будет очень жарко. Возможно, в одном из матчей мы станем свидетелями овертайма, а одна-две плотные концовки, скорее всего, дело решённое. Завтра – старт серии, не пропустите!

УНИКС — «Автодор»

УНИКС в этом сезоне испытывал проблемы только в играх с «большой четвёркой». Казанцы трижды разгромили «Автодор» в регулярном чемпионате (85:54, 86:68 и 84:58). Лишь в марте команда Велимира Перасовича испытала большие проблемы, с трудом забрав победу со счётом 73:71. Перед плей-офф УНИКС пошёл на смелый шаг: подписал двух новичков — Маркуса Кина и Дэррана Хиллиарда. В четвертьфинале эти двое должны пройти быструю обкатку, так как дальше казанцев с огромной долей вероятности будет ждать ЦСКА.

Почему проход УНИКСа в полуфинал — дело уже почти решённое? «Автодор» хоть и имеет в своём составе несколько интересных баскетболистов — Калеба Агаду, Керема Кантера и Брайанта Кроуфорда, но всё равно сильно уступает по всем показателям. Основная пятёрка хуже, скамейка — тоже, преимущество домашнего паркета не на их стороне. УНИКС на голову выше и, наверное, катком пройдётся по саратовскому клубу. Будем рады ошибиться, однако пока это выглядит так.

ЦСКА — «Пари НН»

«Пари Нижний Новгород» один раз в сезоне преподнёс сенсацию, обыграв ЦСКА. В начале регулярного чемпионата, когда армейцы громили всех направо и налево, нижегородцы благодаря победной «трёшке» Обри Доукинса выиграли у чемпиона Единой лиги со счётом 77:75. После этого таких подарков от ЦСКА не было. У армейцев одна цель — чемпионство. Они прекрасно знают, что удержаться на вершине намного сложнее, чем забраться на неё один раз. Хоть подопечные Андреаса Пистиолиса и уступили «Зениту» в борьбе за первое место в регулярке, для них это не должно стать проблемой. В прошлом чемпионском плей-офф команда и вовсе была третьей сеяной и всё равно подняла трофей над головой.

ЦСКА прошёл весь сезон без травм лидеров. При этом руководство клуба сохранило чемпионский состав, добавив невероятно полезного Алексу Аврамовича. Армейцы безоговорочно главные фавориты пары. Нижегородцы провели регулярку со взлётами и падениями. Под конец чемпионата травму получил один из лидеров команды Игорь Вольхин, который не поможет команде в плей-офф. Ещё сказался уход Зака Наталла. Американец провёл 29 игр за команду, в среднем набирая 17,2 очка. Это второй показатель в лиге после Мартина. Восполнить потерю игрока такого уровня по ходу сезона — нереальная задача для большинства клубов Единой лиги. Теперь «Пари НН» остаётся полагаться только на командный баскетбол и сплочённость. ЦСКА же в более выигрышной позиции и не намерен тратить много сил в четвертьфинале.

Клубы «большой четвёрки» являются фаворитами в каждой из пар, но вдруг у кого-то получится их удивить? Пока на бумаге больше всего шансов у «Уралмаша», а как оно будет на самом деле — увидим. В плей-офф может произойти что угодно, потому что ты — не ты, когда борешься за чемпионство!