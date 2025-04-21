Мы подсчитали и выбрали самые убедительные аргументы. MVP Единой лиги станет…

Совсем скоро стартует плей-офф Единой лиги ВТБ, а лига анонсировала множество индивидуальных наград за заслуги в регулярном чемпионате. Естественно, всех интересует, кто станет самым ценным игроком (MVP) сезона-2024/2025. На MVP претендуют лидеры «Зенита», ЦСКА и УНИКСа — соответственно Дуэйн Бэйкон, Мело Тримбл и Маркос Найт, каждый из которых по-своему достоин трофея, но кто заслуживает его больше остальных?

Дуэйн Бэйкон Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Начнём с звезды сине-бело-голубых — с Бэйкона. Статистика в регулярном чемпионате — в среднем 16,3 очка, 3,6 подбора, 1,9 передачи, 0,8 перехавата и 14,4 балла эффективности. Цифры отличные, но реализация по ходу сезона оставляла желать лучшего. Лишь с марта Дуэйн очень сильно прибавил, за что и получил награду MVP месяца. В первый месяц весны лидер «Зенита» набирал 18,8 очка с шикарной реализацией: 47,8% с игры и 40,5% — из-за дуги. Если в первой половине чемпионата к нему были вопросы по поводу выбора позиций для броска или же правильности решений, то ближе к концу регулярки все вопросы отпали. Бэйкон превратился в машину, которую в лиге остановить могут единицы.

Мело Тримбл Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Тримбл — MVP плей-офф прошлого сезона. Мело не сбавил хватку и в этой регулярке. На его счету в среднем 14,3 очка, 4,0 передачи, 2,7 подбора, 1,7 перехвата и 19,7 балла эффективности. Все знают, что разыгрывающий невероятно опасен в проходе, набирая львиную долю своих очков вблизи кольца или со штрафных, но в этом сезоне Тримбл стал убийственным с трёхочковой дистанции. 43,1% реализации — космический показатель с учётом того, что он вместе с Алексой Аврамовичем делит первую строчку в команде по количеству выброшенных «трёшек» (197). Поэтому выборка не из 40-50 попыток, а куда более обширная. Мело почти вошёл в клуб «50-40-90», который считается в НБА элитным. Ему не хватило совсем немного — реализация со штрафной линии составляет 89,3%.

Маркос Найт Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Для Найта это третий сезон в УНИКСе. Маркосу уже 35 лет, но он доказал, что можно быть одним из лучших в любом возрасте. Его показатели с каждым годом в команде росли, а в этом сезоне достигли апогея — 16,8 очка, 4,1 подбора, 4,0 передачи, 1,5 перехвата и 18,9 балла эффективности. Защитник отвечает не только за построение нападения казанцев, но и крайне полезен в защите, имея способность залезть под кожу любому оппоненту. Найт стал MVP декабря, как раз в тот момент, когда его команда шла к рекордной победной серии в истории клуба (16).

Статистика — одно, а влияние на игру — другое. В составе ЦСКА слишком много невероятно полезных игроков, делающих разницу. Тримбл среди них, конечно, выделяется, однако не на голову. Аврамович, Джекири, М’Бай и Уэйр также внесли немалый вклад в успех армейцев. К тому же Мело — прежде всего про атаку, а его два соперника за награду шикарно действуют на обеих сторонах паркета. У Найта есть один недостаток. Он единственный из этой троицы выходит на паркет со скамейки запасных, то есть тогда, когда основные игроки соперника уже «наелись» или вовсе уже заменены. Это даже больше не недостаток, а такой нюанс, который может сыграть свою роль в принятии решения по поводу MVP. Кто-то может подумать, как самый ценный игрок сезона — запасной?! Впрочем, это никак не мешает Маркосу. В концовках и в самые важные моменты он находится в пылу борьбу, внося свой вклад.

Больше всего шансов на MVP у Бэйкона. Он стал главной звездой команды в самый трудный момент — после травмы Ксавьера Муна. «Зенит» сильно преобразился за это время, и его заслуга в этом колоссальная. Он и до этого выделялся своим атлетизмом, а также способностью взять мяч и пробиться сквозь любые оборонительные редуты, а под конец регулярки вовсе засиял другими красками. К тому же не стоит забывать, что «Зенит» выиграл регулярку — это в Единой лиге особенно ценится. Большинство наград MVP отдается именно тем игрокам, кто был лидером лучшего клуба. Разница между сине-бело-голубыми и армейцами в два очка, но это же и определяет самого ценного баскетболиста. Именно он помог своей команде добиться преимущества и сделать так, чтобы другие оказались ниже в таблице. Мы думаем так, а кто, по вашему мнению, лучший в этом сезоне?