Исторический момент. 17 долгих лет — и «Детройт» наконец-то сделал это!

Последний раз «Детройт» выигрывал в плей-офф, когда смартфоны были диковинкой, а Леброн Джеймс ещё только мечтал о чемпионских перстнях. В 2008 году победа в серии была для клуба чем-то обыденным и привычным, как чашка кофе утром. А сейчас это событие, ради которого пришлось грызть гранит почти два десятилетия. За эти годы команда перестраивалась, буксовала, терялась и выглядела вечным пленником переходного периода. Но в ночь с понедельника на вторник лёд тронулся — и не только на табло.

Кейд Каннингем выдал перформанс, который уже сейчас можно записывать в золотые страницы его плей-офф биографии. 33 очка, 12 подборов, три передачи, два перехвата — и всё это с убийственной эффективностью. Ему было плевать, кто перед ним: Ануноби, Бриджес или Харт. Кейд находил свои моменты, держал ритм и жёстко контролировал ситуацию. После двух матчей его средние цифры в плей-офф — 27 очков, 9,5 подбора и 7,5 передачи. В истории НБА лишь Лука Дончич и Оскар Робертсон начинали постсезон с такими показателями.

Но эта победа — не только заслуга Каннингема. «Детройт» выстрелил за счёт глубины и неожиданной помощи со скамейки. Резервисты «Пистонс» набрали 35 очков против восьми у «Никс», и именно это создало решающий дисбаланс. Пол Рид — ветеран, который не пестрит цифрами, но в защите и движении был просто незаменим. С ним на паркете команда выглядела максимально собранной, что подтверждает «+13» в графе полезности. А ключевой трёхочковый за минуту до финальной сирены отправил в кольцо вовсе не кто-то из звёзд, а Деннис Шрёдер — парень, который за один сезон успел сменить «Бруклин», «Голден Стэйт», «Юту» и, наконец, приземлился в «Детройте». Теперь он — часть той самой пятёрки, которая закрыла матч плей-офф.

У «Никс» всё шло по знакомому сценарию, но с другим финалом. Снова погоня в четвёртой четверти, снова почти догнали. Но на этот раз, кроме Брансона, дожимать было некому. Он выдал космические 37 очков, забивая через руки, провоцируя фолы и таща команду в одиночку. Брансон стал первым игроком «Никс» со времён Кармело Энтони (2013), кто начал плей-офф с двух подряд матчей с 30+ очками. По общему числу таких игр в плей-офф он уже обошёл легендарного Уиллиса Рида и теперь уступает лишь Патрику Юингу. Но даже его геройства не смогли залатать дыры в командной атаке.

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Нью-йоркское нападение выглядело как хаос на грани паники. Мяч почти не двигался, игроки мешали друг другу как на дуге, так и в «краске». Всего две попытки с линии за всю первую половину, да и трёхочковые летели с ужасающим процентом (28,6%) — полный набор для провала. Карл-Энтони Таунс пытался брать на себя через силовые проходы, но лишь топил команду в неэффективных владениях. И даже дисциплинированная защита не спасала, потому что в ключевые моменты атакующий бардак лишал «Никс» шанса перехватить инициативу в серии.

Главная разница между этим матчем и первым — то, как «Пистонс» справились с давлением. В первой игре, ведя перед четвёртой четвертью, они умудрились пропустить рывок 21:0 и сдали матч. Но теперь всё было иначе. «Детройт» не только не развалился, когда «Никс» догоняли, но и показал стальные нервы. Они выстояли в защите, забили самые важные броски в атаке и идеально сыграли концовку.

Итог — «Детройт» впервые с 2008 года побеждает в плей-офф и сравнивает счёт в серии. Впереди третий матч, который впервые за много лет пройдёт в Мичигане, где их ждёт живая энергия трибун и, главное, ощущение, что это уже не просто участие, а настоящая борьба.