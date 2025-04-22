«Зенит» начнёт серию с «Пармой», а «Локомотив-Кубань» — с «Уралмашем».

Плей-офф Единой лиги стартует уже сегодня. Чемпион регулярки, твой выход! LIVE

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Сегодня, 22 апреля, стартует плей-офф Единой лиги ВТБ! Санкт-петербургский «Зенит», который взял титул чемпиона регулярки, уже сегодня выйдет на домашний паркет против пермской «Пармы». Тем временем «Локомотив-Кубань» сразится с «Уралмашем» в своей серии. Не пропустите ни минуты — всё самое горячее в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата»!