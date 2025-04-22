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Единая лига ВТБ, Зенит — Парма, Локомотив-Кубань — Уралмаш: текстовая онлайн-трансляция матчей плей-офф, где смотреть, 22 апреля

Плей-офф Единой лиги стартует уже сегодня. Чемпион регулярки, твой выход! LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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Чемпион регулярки, твой выход! LIVE
Комментарии
«Зенит» начнёт серию с «Пармой», а «Локомотив-Кубань» — с «Уралмашем».

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 22 апреля, стартует плей-офф Единой лиги ВТБ! Санкт-петербургский «Зенит», который взял титул чемпиона регулярки, уже сегодня выйдет на домашний паркет против пермской «Пармы». Тем временем «Локомотив-Кубань» сразится с «Уралмашем» в своей серии. Не пропустите ни минуты — всё самое горячее в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата»!

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
22 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
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