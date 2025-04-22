«Зенит» с двух ног ворвался в плей-офф! И попутно обновил клубный рекорд

Дождались! Плей-офф Единой лиги ВТБ в 2025 году официально стартовал. Лучшая команда регулярки «Зенит» принимала на домашнем паркете «Парму», которая пробилась в постсезон из плей-ин. Как прошёл первый матч самой важной стадии сезона, кто выглядел ярче остальных — в материале «Чемпионата».

Кто, если не капитан домашней команды Сергей Карасёв, мог набрать первые очки «Зенита» в плей-офф? Защитник положил «трёшку». На это попадание «Парма» ответила точным попаданием из-за дуги Дмитрия Чебуркина и «двушкой» Самсона Руженцева. В каждом владении команды выкладывались на максимум в обороне. Винс Хантер разобрался в «посте» с оппонентом и набрал 2+1. Стэнли Уиттакер ответил тем же самым. Игра выравнялась. Лишь за три минуты до конца четверти «Зениту» удалось выйти вперёд: удачный проход от Дуэйна Бэйкона и точная «трёшка» от Трента Фрейзера. 16:12 — сине-бело-голубые повели. На этом хозяева не остановились. Особенно Бэйкон, который отыграл 10 минут без замен и был очень полезен. Первый отрезок ушёл в актив «Зенита» со счётом 22:16.

Ройс Хэмм на старте второй четверти шикарно заблокировал Алекса Пойтресса. На попадание со средней дистанции Руженцева «Зенит» ответил точной «трёшкой» Алексея Шведа. В целом ни у кого не получалось вырваться вперёд на протяжении первой половины игрового отрезка. Сине-бело-голубые отлично взаимодействовали между собой, находя свободные броски на дуге. «Парма» же больше старалась лезть в «краску», и там навязывать борьбу. Красочный слэм-данк Хэма — тому подтверждение. «Зенит» немного прибавил в концовке, забрав её с результатом 25:21. К слову, ни один из тренеров не взял тайм-аут по ходу половины!

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Команды появились на паркете, а «Зенит» с каждой минутой смотрелся всё сильнее. Бэйкон продолжал собирать на себе фолы, реализовав 12 штрафных без единого промаха, а Фрейзер и Хантер находили моменты для проходов и взятия кольца. В итоге хозяева оформили рывок 17:5, а их преимущество достигло уже более 20 очков — 65:42. «Парма» просто рассыпалась. Команда терялась на разменах, упускала свободных оппонентов под кольцом, а также выглядела так, словно устала. Швед шикарно руководил нападением хозяев, каждый раз находя свободных партнёров на любом участке паркета. Ещё один отрезок за «Зенитом» — 29:14.

«Парма» больше полагалась на индивидуальные действия своих игроков, нежели на постоянное движение мяча. Хэмм и Уиттакер делали всё возможное, чтобы хотя бы навязать борьбу своему визави. Но «Зенит» сегодня был бесподобен. Ещё один рывок от хозяев — 9:0. Евгений Пашутин взял тайм-аут, однако в целом уже было понятно, к чему всё идет. Хозяева выиграли четвёртую четверть — 26:17, в итоге забрав каждый игровой отрезок в матче. Уверенная победа «Зенита» — 102:68.

Бэйкон разделил с Хэмом звание самого результативного игрока встречи. Каждый из них набрал 21 очко. Дуэйн ещё записал на свой счёт три подбора и четыре передачи, а Ройс — восемь подборов. При этом эффективность бросков с игры форварда «Зенита» оставляла желать лучшего — реализовал 4 из 11 попыток. Правда, Бэйкон компенсировал это безупречной реализацией со штрафной линии (100% — 12 из 12). Ещё можно выделить Хантера, царившего под кольцом, Жбанова и Шведа. В целом все игроки «Зенита» провели отличный матч, нельзя сказать, что кто-то провалился. В составе «Пармы» не хватило огневой мощи от Руженцева. Самсон неплохо действовал в обороне, но в нападении растворился. Как и Гарретт Нэвелс, который набрал всего четыре очка. Игра у двух лидеров не пошла.

«Зенит» играл в максимально командный баскетбол: шикарно двигал мяч, выводил на открытые позиции партнёров, качественно менялся в обороне и в целом действовал грамотно. Хавьер Паскуаль не взял ни одного тайм-аута по ходу игры, что говорит о доверии к своим игрокам. Даже в те моменты, когда вроде бы «Парма» выглядела неплохо, он видел, что его подопечные действуют правильно и точно добьются успеха. В итоге так и вышло! Каждый игрок «Зенита» делал своё дело, результат — первая победа в плей-офф и 21-я подряд в этом сезоне. Это рекорд в истории клуба. Ранее лишь в сезоне-2016/2017 удавалось выиграть 20 игр кряду. Если команда продолжит так выступать, то «Парме» будет практически невозможно остановить оппонента.