Такой плей-офф мы и ждали. «Локо» вышел из спячки и поквитался с «Уралмашем»!

В последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги «Уралмаш» одолел «Локомотив-Кубань» (95:91). Но это уже не имеет никакого значения, так как на очереди серия этих команд в плей-офф Единой лиги! И начинается она в Краснодаре. Что творилось на паркете «Баскет-Холла», а также кто творил магию — в материале «Чемпионата».

Старт у «Локо» не задался. Несмотря на поддержку краснодарских болельщиков, «Уралмаш» начал с рывка 6:0. Хэйден Далтон оказался точен издали, Владимир Ивлев набрал очки из-под кольца, а Джеремайя Мартин реализовал штрафной. Андрей Ведищев не мог не отреагировать на данную ситуацию, тренеру пришлось брать тайм-аут. И это сработало! Айзея Уэйли положил «трёшку», а Антониус Кливленд в шикарном проходе оформил лэй-ап. Впрочем, «Уралмаш» отлично использовал пик-энд-ролл Мартина и Октавиуса Эллиса. «Локо» пробовал разные вариации защиты против этого элемента, но гости отменно задействовали сильные качества своих игроков. Точное дальнее попадание из-за дуги от Джавонте Дагласа позволило уральцам выйти вперёд с хорошим преимуществом — 15:8. Однако «Локо» не собирался сдаваться. Включились Патрик Миллер, Кирилл Елатонцев и Владислав Емченко. Усилиями этой троицы хозяева полностью перевернули ситуацию на паркете, выиграв четверть со счётом 17:16.

Хозяева лучше начали вторую десятиминутку: Миллер набрал четыре очка кряду. Затем за дело взялись Далтон, Даглас и Мартин. Джеремайя отвечал за доставку мяча партнёрам, стягивая на себя по несколько соперников. «Локо» прекрасно понимал, что лидера «Уралмаша» необходимо держать с подстраховкой. Гости оформили рывок 10:6, а Ведищев взял тайм-аут. «Трёшка» Андрея Мартюка сравняла счёт во встрече (26:26), но уральцы стали бороться за каждый подбор. Усилиями лидеров «Уралмаш» ушёл на перерыв с небольшим преимуществом — 21:16.

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Перерыв закончился, а шквал точных «трёшек» от «Уралмаша» — нет. Евгений Белянков и Антон Карданахишвили реализовали по броску из-за дуги. Миллер и Мартюк ответили успешными проходами под кольцо. Подопечные Вергуна лучше действовали на подборе, забирая много отскоков. Правда, были проблемы с нарушениями правил. «Локо» быстро посадил соперника на пять фолов, а затем каждый раз выходил на линию после любого свистка арбитра. После этого случился парад трёхочковых: у «Уралмаша» отличились Мартин и Карданахишвили, а у «Локо» — Миллер. Половина четверти позади, счёт – 16:15 в пользу гостей. Тут-то всё стало меняться! Икс-фактором стал Елатонцев, который набрал 10 очков за несколько минут. Ещё не сплоховали Кливленд и Емченко. Совершенная равная четверть превратилась в бенефис действий «Локо». Хозяева включили мегаскорость, успевая на обеих сторонах паркета. 35:21 — отрезок за краснодарцами.

Все знают, что уральцы обладают несгибаемым характером. Правда, в заключительной четверти «Уралмаш» выключился из игры, а у «Локо» залетало всё в цель. Хозяева оформили рывок 17:2 за пять минут. Лучше других выглядели Кирилл Темиров, Уэйли и Кливленд. Вергун пытался внести коррективы в игру своей команды и эмоционально взбодрить игроков, однако не получилась вообще ничего. Конечно, «Локо» был на подъёме, выкладываясь в каждом игровом моменте, но набрать четыре очка за восемь минут — как ни крути, провал. Железнодорожники разгромили оппонента со счётом 29:7 в заключительном отрезке, забрав убедительную победу — 97:65.

Миллер провёл выдающийся матч: 21 очко, два подбора, четыре передачи и два перехвата. Разыгрывающий смазал лишь один бросок с игры из 10, а также стал лучшим по эффективности (24 балла). Кливленд поначалу забуксовал, но затем разогнался не на шутку, набрав 19 очков и четыре подбора. Нельзя не отметить Емченко, Уэйли и Елатонцева. Эта троица внесла колоссальный вклад в победу «Локо». А самым полезным по показателю «плюс-минус» оказался Темиров. Кирилл провёл на паркете 16 минут, став самым полезным — «+32». Он хоть и не выделялся в атаке, как остальные, зато был невероятен в защите.

«Уралмаш» на протяжении 14 минут не мог реализовать бросок с игры под конец встречи. «Локо» словно переключил режим сложности с «профессионала» на «мировой уровень», поставив в ступор нападение гостей. На протяжении всей игры уральцы великолепно «поливали» издали, имея реализацию на уровне 60%, но даже это их оружие дало сбой в самый ответственный момент. Мартина прикрыли. Миллер, Емченко и Кливленд шикарно противодействовали лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Хоть у Джеремайи не шёл бросок, однако он отдавал шикарные передачи на своих партнёров, которыми они не всегда пользовались.

Ключевыми игроками встречи, по нашему мнению, стали Миллер, Емченко и Елатонцев. Именно эта троица делала разницу на паркете на протяжении всей встречи. «Уралмашу» есть над чем работать. В первой половине гости выглядели прекрасно, а во второй… Надеемся, Вергун и компания сделают выводы из ошибок, а мы станем свидетелями равной битвы, которую все так ждут. «Локо» поквитался с соперником за прошлое поражение в регулярке, показав свою мощь в плей-офф.