Рейтинги НБА взлетели на максимум. Эта серия плей-офф — настоящее безумие!

Когда баскетбольная серия превращается в арену ожесточённых стычек, ядовитых реплик и напряжения, которое можно резать ножом, это уже больше, чем просто плей-офф. Противостояние «Индианы» и «Милуоки» давно вышло за рамки игры — здесь всё слишком личное. Возвращение Дэмьена Лилларда в состав «Бакс» стало не просто спортивной новостью, а новой главой в этой жаркой драме. Не успел он выйти на паркет впервые за месяц, как тут же оказался в эпицентре конфликта.

Тайриз Халибёртон — парень, который не терпит чужого господства на своей территории. Ему не нужно много времени, чтобы поставить всё на свои места. В первой же четверти Лиллард забил, но Халибёртон тут же ответил «трёшкой» прямо в лицо, добавив пару слов без церемоний. Жестов не было, но выразительности хватило. История здесь давняя: их прошлогодний конфликт из-за «украденного» мяча оставил шрамы, которые команды не собираются прятать.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Градус напряжения подогрел Гэри Трент-младший, отправив Паскаля Сиакама на паркет в борьбе за подбор. Паскаль долго не раздумывал — поднялся и сразу двинул к обидчику. За секунду на паркете оказался почти весь состав обеих команд, а судьи еле успевали разнимать. Итог — технические фолы Тренту и Беннедикту Матурину, который решил вмешаться и добавить жару. Но это был только разогрев. В начале четвёртой четверти эмоции кипели. В какой-то момент Кевин Портер-младший, потеряв терпение, просто схватил Томаса Брайанта за ногу на бегу — фол, да ещё какой! А финал украсил очередной «диалог» между Лиллардом и Халибёртоном. Слов было немного, но взгляды сказали всё: продолжение следует.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После сирены Док Риверс не стал выбирать выражения. Его раздражало всё: и судейство, и защита, и даже болельщики «Индианы». Особенно досталось фанатам за их трюк на штрафных Янниса Адетокумбо — громкий, стремительный отсчёт секунд при каждом броске. Риверс признал, что это часть плей-офф, но не удержался от комментария: «Они считают слишком быстро. Хотя я тоже считаю — чтобы не отставать». Вроде бы шутка, но усталость в голосе читалась слишком явно. Две подряд проигранные игры — и вопросов больше, чем ответов.

Яннис выдал такой матч, что к нему сложно придраться: 34 очка, 18 подборов, семь передач при 70% реализации бросков. С такими цифрами он вписал своё имя в историю — теперь он в элитной десятке игроков, которые в плей-офф набирали 30+ очков, 15+ подборов и 5+ передач с таким процентом. Но даже такого монструозного перформанса оказалось недостаточно. «Бакс» вроде бы выглядели лучше, чем в первой игре, но против этой «Индианы» — это всё ещё слишком мало.

«Пэйсерс» снова сыграли как машина. Никто не тянул одеяло на себя, и именно это делало их ещё опаснее. Все стартовые игроки выбили по 10+ очков, а качество атакующих решений было стабильно на высоте. Мяч летел куда нужно: почти 49% с игры и больше 44% из-за дуги. Они контролировали темп, грамотно распределяли нагрузку, молниеносно отвечали на любые попытки «Бакс» переломить ход игры. Даже когда те выдали рывок 11:0 в четвёртой четверти и сократили разрыв до пяти очков, «Пэйсерс» не дрогнули. Пару точных атак — и всё вернулось на свои места. Финал они провели хладнокровно, без единой ошибки.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Плей-офф 2025 года рвёт рейтинги — стартовый уикенд собрал рекордные просмотры за четверть века. В среднем 4,4 миллиона зрителей залипали на матчах, что на 17% больше, чем в прошлом году. И это неудивительно: такие серии, как «Индиана» — «Милуоки», — это не просто игры, это настоящая драма на паркете. Здесь любая секунда — сюжет, любой фол — с последствиями.

Теперь — о главном. Счёт в серии уже 2-0 в пользу «Пэйсерс». Во втором матче они увезли победу со счётом 123:115. Третий раунд битвы состоится в ночь на субботу на территории «Бакс». У «оленей» времени остаётся катастрофически мало, чтобы взять себя в руки хотя бы эмоционально. Потому что если с этим вопросом снова справится только «Индиана», серия может закончиться быстрее, чем кто-либо готов признать.