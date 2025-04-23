Такого позора в плей-офф НБА не видели давно. А дальше будет хуже?

Если перемотать запись первого матча этой серии к пятой минуте четвёртой четверти, можно заметить занятный момент: камера выхватывает Джа Моранта на скамейке запасных — он смеётся. Счёт? Минус пятьдесят пять. Нет, это не баг трансляции и не шутка монтажёров. Всё по-настоящему. На фоне одного из самых унизительных разгромов в истории плей-офф лидер «Мемфиса» позволяет себе улыбки. Впрочем, в «Оклахоме» этого, скорее всего, никто не заметил — им было не до чужих эмоций. Они были слишком заняты тем, чтобы разбирать «Гриззлиз» на молекулы.

«Тандер» в этой серии не яростно нападают, а хладнокровно душат. Любая попытка «Мемфиса» наладить позиционную атаку упирается в бетон: линии передач перекрыты, подстраховки молниеносны, а быстрые руки готовы выцарапать мяч и унести его в контратаку. «Гриззлиз» не удаётся даже поймать темп — едва намечается хоть какое-то подобие ритма, как на арену выходят детали. Фолы. Потери. Упущенные шансы. Второй матч стал словно продолжением первого, только ещё чётче: никакой суеты, просто хладнокровная демонстрация разницы в уровне.

«Оклахома» вовсе не выглядит бездушной машиной, отточенной до автоматизма. Это скорее команда, которая чётко знает, что делает, и не оставляет ошибок соперника безнаказанными. И наказывает без пощады. Алекс Карузо — не самый громкий игрок в ротации, но в этой серии он стал настоящим символом. В первом матче он даже не бросил по кольцу. Во втором — вышел и тут же зарядил «трёшку» с передачи Гилджес-Александера. Потом добавил ещё одну, уже без церемоний. Дело не в цифрах: 13 очков, четыре подбора, три передачи и три перехвата. Дело в тайминге. В те моменты, когда «Мемфис» начинал нащупывать хоть какую-то опору, Карузо мастерски выбивал её у них из-под ног.

Джейлен Уильямс и Десмонд Бейн Фото: William Purnell/Getty Images

Что касается игры в «краске», то тут «Тандер» просто перевернули привычный сценарий. «Гриззлиз», которые всегда сильны под кольцом, в этот раз остались в тени. Чет Холмгрен выдал один из своих лучших матчей в сезоне, попутно вписав своё имя в историю франшизы: пятый игрок, который в плей-офф собрал 20+ очков, 10+ подборов и 5+ блоков . На бумаге не звучит как сенсация, но на паркете это была катастрофа для «Мемфиса». Его длина и чувство момента сделали «краску» недоступной зоной для соперника. Любой отскок, любой шанс на вторую попытку — всё мгновенно оказывалось в руках у хозяев.

«Мемфис» пока не развалился окончательно, но трещины уже проступают со всех сторон. После первого матча обсуждали не тактику и не адаптацию, а тот самый момент с Морантом. Его поведение уверенно можно назвать позором и поставить под сомнение его вовлечённость. Всё это наложилось на уже накопленный шлейф проблем: обвинения в недисциплинированности, эпизоды с оружием, конфликты внутри команды. Ещё один из таких случаев — ссора между Бейном и Альдамой в матче с «Ютой», когда Бейн толкнул своего одноклубника прямо перед всем залом.

На этом фоне становится очевидно: даже если у команды есть потенциал, он ничего не стоит без внутренней стабильности. Вторую игру «Гриззлиз» начали уверенно, забив четыре из первых пяти атак. Джарен Джексон за пару минут набрал 10 очков и выглядел лидером, способным вытянуть команду. Но стоило ему схватить третье замечание, как всё посыпалось. К его возвращению на паркет «Мемфис» уже горел «-17». Джексон в итоге закончил с 26 очками, но снова стал жертвой своей проблемы — перебора фолов, которая преследует его весь сезон.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А вот «Оклахома», наоборот, только набирает обороты. Когда к концу третьей четверти их преимущество сократилось до 11 очков, «Тандер» вышли на четвёртую так, словно это были первые минуты матча: девять безответных очков, и снова в центре внимания оказался Карузо. Гилджес-Александер провёл далеко не идеальный матч — 10 из 29 с игры, — но его влияние ощущалось в каждом владении. А Джейлен Уильямс добавил 24 очка с отличным процентом, создавая вместе с партнёром ту самую стабильную ось, вокруг которой вращается вся атака команды.

Общая картина этой серии лишних вопросов не оставляет. «Оклахома» побеждает не за счёт одиночных рывков или ярких вспышек. Они побеждают методично, шаг за шагом: меняя ритм, адаптируясь и атакуя с разных направлений. «Мемфису» просто нечем на это ответить. Итог на табло говорит сам за себя — 2-0 в серии в пользу «Тандер».