ЦСКА и УНИКС играют в плей-офф Единой лиги! Кто удивит, а кто разочарует? LIVE
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Сегодня, 23 апреля, плей-офф Единой лиги ВТБ — 2025 набирает обороты! На арену выходят новые бойцы: «Автодор» бросит вызов УНИКСу, а ЦСКА встретится с «Пари НН». «Чемпионат» будет держать вас в курсе всех интриг и жарких моментов в текстовой онлайн-трансляции.
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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