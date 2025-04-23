Это только начало.

ЦСКА и УНИКС играют в плей-офф Единой лиги! Кто удивит, а кто разочарует? LIVE

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Сегодня, 23 апреля, плей-офф Единой лиги ВТБ — 2025 набирает обороты! На арену выходят новые бойцы: «Автодор» бросит вызов УНИКСу, а ЦСКА встретится с «Пари НН». «Чемпионат» будет держать вас в курсе всех интриг и жарких моментов в текстовой онлайн-трансляции.