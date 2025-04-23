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УНИКС — Автодор, ЦСКА — Пари НН: текстовая онлайн-трансляция плей-офф Единой лиги ВТБ 2025 года, 23 апреля, где смотреть и составы

ЦСКА и УНИКС играют в плей-офф Единой лиги! Кто удивит, а кто разочарует? LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Плей-офф Единой лиги. LIVE
Комментарии
Это только начало.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 23 апреля, плей-офф Единой лиги ВТБ — 2025 набирает обороты! На арену выходят новые бойцы: «Автодор» бросит вызов УНИКСу, а ЦСКА встретится с «Пари НН». «Чемпионат» будет держать вас в курсе всех интриг и жарких моментов в текстовой онлайн-трансляции.

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
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