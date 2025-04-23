«Набирают шесть очков, просят $ 600 тыс.» Студенты-баскетболисты в США совсем зажрались?

Миллионные просмотры, миллиардные доходы, безграничная любовь болельщиков и ни с чем не сравнимая атмосфера. Уже догадались, о чём речь? Верно, о студенческом спорте в США. NCAA давно превратилась в настоящую машину по генерации дохода и долгое время все сливки снимала сама. Студенты, которые генерировали всю прибыль, долгое время оставались почти ни с чем, в то время как счёт Национальной ассоциации студенческого спорта разбухал всё больше и больше. Продолжаться такое вечно не могло, и потихоньку учащиеся начали смекать, что и они должны претендовать на часть жирного пирога. После длительных споров, увенчавшихся в 2021 году решением Верховного суда в США, студентам было гарантировано право зарабатывать на своём NIL (Name, Image and Likeness — «Имя, имидж и образ»), и дела у многих из них пошли в гору.

Если раньше считалось, что любители (то есть студенты) не должны получать доход как профессиональные спортсмены, то после судебного постановления ситуация резко изменилась. Те, у кого раньше не было почти ничего, в мгновение ока превратились в миллионеров. Студенты за счёт сотрудничества с различными компаниями и грамотного использования своего личного бренда получили возможность претендовать на $ 1 млн, $ 2 млн, $ 5 млн ежегодного дохода и даже больше.

Купер Флэгг, сезон-2024/2025 NCAA Фото: Lance King/Getty Images

Ожидаемый первый выбор драфта НБА — 2025 Купер Флэгг, к примеру, помимо учёбы и игры в баскетбол, успел заключить выгодные спонсорские соглашения с New Balance и Fanatics, а также сняться в рекламе Gatorade и Cort Furniture. Благодаря этим и некоторым другим активностям его банковский счёт пополнился примерно на $ 5-6 млн (точная информация не разглашается, но благо инсайдеры не спят). А проспект Эй Джей Дибанца, который пока даже не стал студентом, уже гарантировал себе порядка $ 5,5 млн. Бронни Джеймс, прежде чем стать игроком НБА, заработал примерно $ 6 млн. А Егор Дёмин, как отмечал недавно портал The Big Lead, за год выступления в NCAA получит около $ 1,5 млн.

При этом учащиеся вузов имеют возможность выходить на трансферный портал NCAA (что-то типа трансферного рынка), стремясь себя хорошенько продать или просто подыскать команду получше, запрашивая порой баснословные суммы. Как же здорово, что справедливость наконец восторжествовала. Как бы не так? По мнению некоторых действующих игроков, а также ветеранов НБА ситуация в студенческом спорте стала угрозой. И в первую очередь – для самих студентов.

Матч «Финала четырёх» NCAA, сезон-2024/2025 Фото: Brett Wilhelm/Getty Images

С комментарием по этому поводу недавно выступил защитник «Атланты Хоукс» Теренс Мэнн. «Ситуация действительно тяжёлая. Есть ребята, которые в среднем за игру набирают шесть очков и делают два подбора, и при этом запрашивают от $ 500 тыс. до 600 тыс. Именно столько они просят. Но вы же не так хороши». Вторит Мэнну и легенда НБА Чарльз Баркли: «Руководство NCAA — самые тупые люди в мире. Просто болваны. Они уже разрушили студенческий спорт из-за NIL. Я не против того, чтобы игроки зарабатывали деньги. Однако сейчас всё это похоже на какой-то дикий запад». Ещё больше Баркли разозлил тот факт, что трансферный портал открывался аккурат в период «Мартовского безумия» (плей-офф NCAA). Вместо того чтобы думать о победе в главном событии года, молодые игроки начинают закидывать удочки, чтобы выцепить что-то пожирнее на следующий год. Вся культура студенческого спорта перечёркивается, а на первый план выходит чистый прагматизм.

При этом университеты со связями получают весомое преимущество и могут без труда переманить талантливую молодёжь из учебных заведений попроще. Стоит только предложить более выгодные условия. Та непредсказуемость, которой всегда славилась NCAA, может остаться в прошлом. А какими станут студенты, когда перейдут на стадию профессиональных игроков? Преданность команде? Это уже большая редкость. А воспитание в среде, где каждый думает о наживе и личной выгоде, только усугубит процесс. Лояльности больше не существует, и NCAA не помогает её сохранить.

Ситуация осложняется ещё и тем, что более раскрученные студенты порой начинают зарабатывать гораздо больше, чем их не менее сильные в спортивном плане, но не такие распиаренные товарищи по команде. Всё это может приводить к напряжению в раздевалке и проблемам с атмосферой внутри коллективов. Страсть и непосредственность, так присущие студенческому спорту, могут остаться где-то позади. Бизнес и коммерциализация постепенно выходят на первый план, и это, безусловно, может стать проблемой.

«Мне нравится баскетбол, но я сомневаюсь, что многим игрокам он по-настоящему дорог. Этим парням больше нравится то, что они могут получить от него. Знаете, я не выступал ради денег. Моей целью было достичь славы, которая была у богов. Если бы мне предложили играть по контракту за $ 40 тыс. на следующие 10 лет, я согласился бы и всё равно продолжил бы выступать. Так что мне не кажется, что им и вправду нравится баскетбол. Им просто по душе пожинать плоды от игры», — недавно говорил Шакил О'Нил, высказываясь о молодых баскетболистах.

Джей Ти Топпин, сезон-2024/2025 NCAA Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Довольно широкий резонанс вызвало решение Джей Ти Топпина отказаться попробовать свои силы на драфте НБА 2025 года, чтобы провести ещё один год в колледже. Решение, за которым стоит чисто коммерческий интерес. Ожидалось, что Топпинг будет выбран в конце первого либо в начале второго раунда драфта. После нехитрых подсчётов, взвесив все за и против, Джей Ти предпочёл остаться в студентах. Парню предложили $ 4 млн, и это больше, чем зарабатывают первогодки в североамериканской лиге, которых выбирают во втором раунде. Так, совершенно незаметно, NIL в NCAA подрывает, хоть и только на определённое время, желание некоторых начинающих игроков пробовать присоединиться к НБА. Возвращение в университет — отличный способ оставаться в комфортных и привычных условиях, максимизировать свою прибыль, сохраняя при этом хорошие шансы на высокий доход в будущем.

Конечно, спорить с тем, что влияние NIL не лишено проблем, не приходится. Управление рекламными сделками, спонсорскими соглашениями и прочими коммерческими договорённостями при одновременном соблюдении академических и спортивных обязательств может оказаться непреодолимым вызовом для студентов-спортсменов. Необходимость выкладываться на спортивных площадках, сохраняя при этом активное присутствие в социальных сетях, может сказаться как на психическом, так и физическом благополучии молодых людей.

Но, безусловно, есть у NIL и немало пользы. Студенты за счёт щедрых финансовых вливаний получают возможность лучше вкладываться в себя, прокачивая свои спортивные навыки. Как известно, Леброн Джеймс тратит порядка парочки миллионов на поддержание своей физической формы ежегодно. Каков итог? Джеймс по-прежнему блистает в НБА и делает это не много не мало в 40 лет! При этом получение дохода — просто демонстрация того, что усилия начинающих спортсменов не пропадают даром. Если молодой человек чего-то достоин, почему кто-то должен его этого лишить? Предпринимательство и деловые навыки по окончании карьеры приходится прокачивать многим профессиональным баскетболистам. Сколько человек потеряли миллионы, потому что после вольготной жизни в НБА оказывались один на один с суровой реальностью внешнего мира? Так что плохого, если спортсмен будет подготовлен ко всем трудностям уже в 19-20 лет?

Безусловно, нельзя позволить спекуляциям о недостатках NIL лишить студентов возможности зарабатывать достойные деньги. Как всегда, во всём важен баланс. Баланс между преимуществами и рисками NIL, который позволит обеспечить справедливую и равноправную среду для делающих первые шаги в спорте молодых атлетов. NCAA ещё предстоит смягчить недостатки и максимизировать преимущества NIL. Будем следить.