Пластырь на лбу Порзингиса уже стал символом. «Бостон» снова укротил «Орландо»

Кристапс Порзингис с огромным пластырем на лбу выглядел скорее как боец после тяжёлого раунда, чем как важный игркок стартовой пятёрки второго сеяного клуба Востока. Но именно этот образ — с заклеенной раной и без пропущенных минут — идеально передавал настрой «Бостона» на вторую игру против «Орландо». Это был матч не про броски, а про характер.

«Орландо» снова сделал ставку на грубую физику. Ещё в первой игре стало ясно, что они не собираются церемониться: Джейсон Тейтум выбыл из заявки из-за травмы запястья, полученной, как считают в «Селтикс», после совсем не случайного столкновения. Эл Хорфорд открыто обвинил Кентавиуса Колдуэлла-Поупа в намеренной грубости, заявив, что такие фолы повторялись не раз. Ответ защитника «Мэджик» был коротким: «Это плей-офф. Жёсткость — часть игры». Но когда «жёсткость» вырубает твоего лидера, это война.

Без Тейтума «Бостону» пришлось менять планы на ходу. Джейлен Браун взял на себя не только роль первого номера, но и весь груз давления. Под постоянным прессингом, с травмированным коленом, он не просто тащил мяч — он управлял игрой. Глубже принимал мяч, чаще шёл в изоляции, создавал моменты для партнёров и оставался эмоциональным лидером, когда напряжение доходило до предела.

Конфликтная ситуация во время матча Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Один из ярких эпизодов произошёл во второй четверти, когда Колдуэлл-Поуп и Хорфорд сцепились в проходе. Судьи ограничились обычным фолом, но скамейка «Бостона» вспыхнула моментально. Первым вмешался Джейлен Браун — не для разборок, а чтобы погасить конфликт. Он понимал: «Орландо» играет и против защиты, и против дисциплины. Каждая трещина могла стать их шансом.

Пока «Мэджик» навязывали контакт, «Селтикс» искали свободу. Разница была очевидна: гости не справлялись ни с темпом, ни с подбором. «Бостон» чаще находил свободные позиции, быстрее откатывался в защиту и держал голову холодной. Силовая тактика «Орландо» не принесла ни доминирования на дуге, ни контроля на щите — 34 подбора против 46 у хозяев говорят сами за себя.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Порзингис, несмотря на удар головой в столкновении с Гогой Битадзе, не просто вернулся на паркет, но и продолжил играть на максимуме. 20 очков, 10 подборов, уверенная работа в защите и чёткая помощь в розыгрыше — его вклад стал ключевым, особенно с учётом того, как «Бостону» пришлось перекраивать свою игру.

Для «Орландо» этот матч стал звёздным часом Паоло Банкеро — 32 очка, девять подборов, семь передач и ни одной потери. Он тащил команду, как мог: добывал очки в «краске», находил броски после заслонов, раздавал передачи и не терял мяч. Это уже вторая подряд игра Банкеро с показателями «30+5+5» и без единой ошибки — пятый лучший показатель в истории плей-офф НБА. Форвард был на пике, но даже этого оказалось недостаточно.

«Орландо» всю игру шёл позади. «Бостон» не рвал дистанцию, чтобы одним рывком закрыть вопрос, но держал все попытки соперника под контролем. А когда напряжение достигало предела, включался Джейлен Браун. Его 36 очков, 10 подборов и пять передач — яркое доказательство, кто здесь лидер, когда первый номер сидит на скамейке из-за травмы.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот матч стал для Брауна первым в плей-офф без Тейтума со времён его дебютного сезона. И пожалуй, идеальной демонстрацией того, насколько он вырос как лидер. Сейчас он обходит Кевина Макхэйла по числу матчей с 30+ очками в плей-офф, занимая шестое место в истории «Селтикс». Но главное — у «Бостона» есть игрок, который готов взять на себя роль первого номера, когда это действительно нужно.

Исторически «Орландо» был одной из немногих команд, имевших положительный баланс против «Селтикс» в плей-офф — девять побед против девять до этой серии. Теперь счёт 10-9 в пользу «Бостона». Впереди третий матч во Флориде, и Тейтум, возможно, снова останется вне игры. Но «Селтикс» уже показали: у них есть чёткий план. Держать темп, не вестись на провокации и просто делать своё дело. Итог второго матча — 109:100 — только укрепил уверенность в том, что этот план работает.