«Парма» и «Уралмаш», может быть, сообразим реванши?

Чем удивит плей-офф Единой лиги? Сегодня следим за матчами «Зенита» и «Локо» — LIVE

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Сегодня, 24 апреля, плей-офф Единой лиги ВТБ — 2025 продолжится. Санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань» уже ведут со счётом 1-0 в сериях с «Пармой» и «Уралмашем» соответственно. Следите за развитием событий в текстовой трансляции «Чемпионата»!