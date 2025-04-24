Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Зенит — Парма, Локомотив-Кубань — Уралмаш: смотреть онлайн текстовую трансляцию матчей плей-офф Единой лиги ВТБ, 24 апреля 2025

Чем удивит плей-офф Единой лиги? Сегодня следим за матчами «Зенита» и «Локо» — LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Сегодня следим за матчами «Зенита» и «Локо» — LIVE
Комментарии
«Парма» и «Уралмаш», может быть, сообразим реванши?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 24 апреля, плей-офф Единой лиги ВТБ — 2025 продолжится. Санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань» уже ведут со счётом 1-0 в сериях с «Пармой» и «Уралмашем» соответственно. Следите за развитием событий в текстовой трансляции «Чемпионата»!

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляции
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляции

Все запланированные матчи — «Зенит» против «Пармы» и «Локомотив-Кубань» против «Уралмаша» — будут доступны в прямой трансляции на официальном сайте Единой лиги ВТБ.
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android