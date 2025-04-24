Грег Попович — легенда. Но пора красиво закрыть эту главу

Обычно ужин в ресторане — это просто ужин. Но если за столом сидит человек, чьё имя десятилетиями ассоциировалось с надёжностью в самой хаотичной лиге мира, всё становится иначе. На прошлой неделе в Сан-Антонио Грег Попович потерял сознание прямо за едой и был срочно доставлен в больницу. Позже сообщили, что угрозы жизни нет, но сам момент — это не просто тревожный звоночек. Это хлёсткое напоминание: время не делает скидок даже для легенд.

Тренер, который с 1996 года руководит одной командой, давно привык к вызовам, однако такие эпизоды – словно границы, за которыми неизбежно встаёт вопрос: а что дальше? Ещё в конце 2024 года Попович перенёс микроинсульт перед матчем с «Миннесотой». Полноценно к работе он так и не вернулся, оставаясь скорее символом, чем активным генералом. И вот новый удар — резкий, пугающий и заставляющий наконец сказать вслух то, о чём все давно думают.

Поповичу – 76. Он прошёл через всё, что можно пережить в этой игре: триумфы, провалы, перестройки, лавину критики и бесконечное восхищение. Ему давно нечего доказывать. Его достижения говорят громче любых слов: пять чемпионских титулов, больше побед, чем у кого-либо в истории НБА, три награды тренера года. Но всё это не вспышка гениальности, а результат десятилетий системной, скрупулёзной работы, выстроенной на уважении к игре, её правилам и людям.

Однако времена изменились. «Сан-Антонио» ранее уже два сезона подряд заканчивал с удручающим результатом 22-60, в этом — 34-48. Даже появление Виктора Вембаньямы — парня, которого называют чуть ли не самым ярким новичком за последние десятилетия, пока не развернуло команду в нужную сторону. Франшиза глубоко увязла в процессе перестройки. Молодёжь вроде Стефона Касла подаёт признаки жизни, но это скорее начальная стадия формирования, чем готовность бороться за что-то серьёзное. А для Поповича неопределённость не та среда, где он привык быть.

Грег Попович и Виктор Вембаньяма, сезон-2023/2024 Фото: Steph Chambers/Getty Images

И всё же он остался. Несмотря на возраст, очевидный спад и проблемы со здоровьем, Попович продолжает числиться главным тренером. Хотя всё чаще на первый план выходит его помощник Митч Джонсон — человек, которого всё громче называют будущим наставником команды. И это не просто временная замена. Джонсон уже берёт на себя управление, выстраивает отношения с молодыми игроками, внедряет свои идеи. Это не просто подстраховка. Это часть продуманного перехода.

Именно поэтому новости о здоровье Поповича снова поднимают неизбежный вопрос: не пора ли сказать игре стоп? Дело не только в его медицинской карте, хотя она всё громче сигнализирует о проблемах. Инсульт в ноябре, теперь потеря сознания — это уже не набор отдельных инцидентов, а звенья одной цепи. И в этой цепи всё меньше аргументов за то, чтобы продолжать сражаться на грани физических возможностей. Сам Попович всегда ставил здоровье выше всего, никогда не цеплялся за кресло и не держался за должность ради громкого титула. Может, пришло время оставить игру там, где она всегда была для него — на первом месте, но уже без него?

Да, возвращение Поповича на скамейку могло бы стать сильным эмоциональным импульсом для команды, особенно для молодых игроков. Однако в долгосрочной перспективе это не то, что выведет «Спёрс» на совершенно новый уровень. Скорее наоборот — удержание старого порядка может только замедлить переход к новой эпохе. Клубу уже сейчас нужен чёткий план преемственности. Чем раньше этот план начнёт действовать, тем мягче и разумнее пройдёт смена эпох.

Грег Попович, сезон-2022/2023 Фото: Justin Ford/Getty Images

Сегодняшний «Сан-Антонио» — это не команда, готовая бороться за титул. Это проект, где будущее важнее настоящего, а каждый сезон — лишь ещё один шаг к формированию новой идентичности. Такой процесс требует энергии, внимания к деталям и ежедневного погружения в работу. Именно того, что Попович годами делал едва ли не лучше всех. Однако сейчас он не может быть полностью вовлечён в каждодневную рутину — это очевидно. И его частичное отсутствие в процессе само по себе делает перестройку логичнее без него, чем с ним.

В этом есть своя ирония: Грег сам создал культуру, где его уход не станет концом света. Он всегда строил систему на командной работе, умел делегировать и доверять. Сегодня это доверие — ключ к тому, чтобы «Спёрс» не просто пережили смену поколений, но и использовали её как трамплин. Джонсон уже демонстрирует основы нового подхода. Он понимает, где сейчас находится команда и куда ей нужно двигаться. Да, он может быть менее харизматичным, чем Поп, однако сейчас важнее не статус легенды, а стабильность, последовательность и чёткое видение пути вперёд.

Многие будут скучать по Поповичу — это неизбежно. Он стал больше чем просто тренером — символом эпохи, лицом целого клуба, да и всей НБА. Его уважали даже те, кто не раз сталкивался с ним на паркете, кто спорил, кто проигрывал. Но настоящая величина не измеряется количеством лет у руля. Она проявляется и в том, чтобы уйти вовремя. Не под давлением обстоятельств, а потому, что сам понимаешь: сделал всё, что мог. Уход сейчас — это не поражение. Это достойный финал истории, которая уже переписана всеми возможными рекордами.

«Сан-Антонио» не нужно искать замену Поповичу — просто потому, что его заменить невозможно. Однако у клуба есть шанс грамотно провести переход. Сделать это с уважением, отдавая должное его вкладу, но без иллюзий насчёт того, где сейчас находится команда. Эта перестройка уже идёт. Молодёжь растёт, тренерский штаб адаптируется, организация начинает формировать новую идентичность.

Попович всё ещё может быть частью этой системы. В роли советника, наставника или даже символа, олицетворяющего ценности клуба. Но возвращение на скамейку в полном масштабе, учитывая его здоровье, — это не проявление силы или стойкости. Это неоправданный риск. И для него самого, и для всей команды. Он уже давно вошёл в историю. Ему больше не нужно ничего доказывать. Задача теперь другая — сохранить себя и своё наследие. Да, «Спёрс» будут скучать по нему. Все будут. Однако иногда величие, как мы упомянули, проявляется не в том, чтобы продолжать цепляться за прошлое, а в том, чтобы отпустить его вовремя. И дать игре двигаться дальше.