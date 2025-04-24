Никола Йокич, не стыдно? Почему лучший центровой осваивает искусство дешёвых трюков

Когда Никола Йокич с неожиданной лёгкостью начал оседать на паркет в первых матчах с «Клипперс», это напоминало невинный розыгрыш. Будто «Денвер» устроил свой секретный флешмоб в стиле мемов старого интернета. Но чем больше таких эпизодов всплывало, тем яснее становилось: никакого юмора тут нет. Это плей-офф НБА 2025 года, а главный человек «Денвера» решил добавить в свой арсенал немного драмы.

Сцены выглядели абсурдно: Норман Пауэлл слегка задевает Йокича — и тот валится назад с выражением, словно его сбил локтем центр «Детройта» эпохи Bad Boys. Едва заметное касание Криса Данна — игрока куда меньше и легче серба — и Йокич снова в полёте, будто получил подножку. Эти моменты молниеносно разлетелись по соцсетям, сначала вызывая смех, а затем — вопросы. Почему человек, который может уничтожать соперников техникой и мощью, вдруг взял на вооружение актёрскую игру? И почему именно сейчас?

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Это непохоже на привычного Йокича. Обычно он далёк от дешёвых трюков. Но в этой серии он будто решил: плей-офф не про гордость, а про результат. И если для победы нужно добавить немного театрального абсурда — пусть будет так. Даже если это выглядит нелепо. Даже если это больше смахивает на пародию. «Мы просто играем через это», — спокойно бросил Тайрон Лю, главный тренер «Клипперс», когда его спросили о театральных падениях Йокича. Голос без намёка на раздражение, однако между строк сквозила скрытая досада. Лю не стал подливать масла в огонь, но дал понять: такие трюки не останутся без внимания в рамках серии.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Что иронично, статистика Йокича не нуждается в дополнительном блеске. За первые две встречи он штампует в среднем 27,5 очка, 10 подборов и 11 передач, проводя почти 45 минут на паркете. Это уровень элитной суперзвезды, чья эффективность не вызывает вопросов. И именно поэтому его поведение кажется ещё более странным: зачем эти флопы, если он и так доминирует?

Однако, возможно, дело не столько в статистике, сколько в контексте. После увольнения Майка Мэлоуна и генерального менеджера Келвина Бута команду возглавил Дэвид Адельман — человек, который всегда оставался в тени, но теперь стал временным рулевым. Его влияние уже заметно: игра «Денвера» стала более организованной, коммуникация — острее, взаимодействия на площадке — чётче. А Йокич как лидер усилил своё присутствие, стал активнее дирижировать игрой и партнёрами. Возможно, именно отсюда растут корни его новых приёмов — попытка управлять не только мячом, но и тем, что происходит вокруг, используя даже спорные, тем не менее работающие методы.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Флопы в НБА — дело давнее. Их не любят, но терпят. Лига периодически размахивает угрозой штрафов за симуляции, однако это скорее жест для приличия, чем реальная борьба. В последние годы флоппинг стал частью тактического арсенала — особенно в тех случаях, когда каждое владение может решить исход игры.

Звёзды лиги давно освоили этот трюк. Джоэл Эмбиид, несмотря на свои габариты, не стесняется падать так, будто его сбила машина. Его «акробатические» перевороты в «краске» порой выглядят чрезмерными, тем не менее работают: судьи свистят, соперники негодуют. Леброн Джеймс — ещё один мастер драматического искусства. В эпоху «Майами Хит» любое его падение в проходе становилось событием: фанаты восторгались, критики бесились, коллеги по цеху делали мемы. И хотя сам Леброн заявлял, что ему не нужны флопы, подборки его эффектных «нырков» с откидыванием головы говорили об обратном.

Джеймс Харден довёл симуляции до уровня искусства. Его фирменные степ-бэки, сопровождаемые театральным раскидыванием рук и откидыванием корпуса, стали шаблоном для поколения молодых игроков, мечтающих заработать пару лишних штрафных. Харден всегда понимал: манипуляция судьями — это такой же навык, как трёхочковый. И он этим навыком пользовался мастерски.

Ману Джинобили и Джеймс Харден, сезон-2016/2017 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Ману Джинобили ещё в начале 2000-х сделал флоппинг искусством. Его симуляции были изящными: он мастерски создавал иллюзию контакта, избегая откровенного гротеска. Но даже ему не удалось избежать обвинений в манипуляциях. Во время плей-офф, где ставки особенно высоки, Джинобили часто сравнивали с актёрами, а его «падения» — с театральными сценами, достойными награды.

Если копнуть глубже, то настоящим пионером флоппинга можно считать Владе Диваца. В эпоху, когда лига была под властью гигантов вроде Шакила О'Нила, Дивац использовал симуляции как оружие слабого против сильного. Его подход был прост: если нельзя остановить силой, останови хитростью. И он сам этого не отрицал — для него флоп был не элементом шоу, а чисто стратегическим ходом.

Однако задолго до них первопроходцем флоппинга стал Билл Лэймбир из «Детройта». Его симуляции были не просто инструментом, а частью личности. Лэймбир превратил флопы в оружие психологической войны: его падения, выражения лица, провокации — всё это работало на одну цель. Он не просто играл на паркете, он играл с нервами соперников, выбивая их из равновесия, и делал это с откровенным удовольствием.

На этом фоне поведение Йокича уже не кажется чем-то из ряда вон. Он не открыл Америку и не вышел за рамки негласных правил лиги. Он просто взял на вооружение один из спорных, но вполне легальных приёмов. Вопрос в другом: как это скажется на его репутации? До сих пор Йокича уважали не только за его мастерство, но и за стиль — умный, чистый, почти аристократичный. Теперь же, с появлением в его игре ноток, напоминающих выпускника актёрского факультета, этот образ может слегка потускнеть.

Однако в плей-офф репутация ничего не значит — важен только результат. И если пара эффектных флопов приближает команду к победе, Йокич вряд ли откажется от такой тактики. Особенно если судейский свист продолжает работать в его пользу.