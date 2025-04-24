Первый сюрприз в плей-офф! «Уралмаш» проявил характер и одолел «Локо»

Первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Уралмашем» остался за краснодарцами. Настало время второй игры. Как она протекала, кто проявил себя лучше остальных — в материале «Чемпионата».

Стартовое вбрасывание осталось за «Уралмашем». Команда не смогла найти момента для хорошего броска, но Антон Карданахишвили запульнул «трёшку» почти с центра площадки под конец владения, в итоге попав в цель. Вот это начало матча! Клубы шли вровень — 7:7 до определённого момента, а затем гости оформили рывок 5:0, выйдя вперёд. Андрей Ведищев взял тайм-аут. Кирилл Темиров, как только оказался на паркете, реализовал бросок издали и дважды был точен со штрафной линии. Это позволило «Локомотиву-Кубань» сократить отставание. Правда, у уральцев был свой герой: Джавонте Даглас набрал семь очков. Первая четверть ушла в актив «Уралмаша» со счётом 24:21. Отрезок получился очень интенсивным в плане защитных действий.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Второй отрезок снова лучше начал «Уралмаш». Подопечные Ростислава Вергуна оформили рывок 10:2, совершенно не думая сбавлять темп. Особенно хорошо себя проявил под кольцом Октавиус Эллис. Лишь «трёшка» Джона Дженкинса немного охладила пыл гостей. Тем не менее уральцев это не смутило — Евгений Беленков реализовал два броска издали кряду, отправив «Локо» на ещё один тайм-аут. Преимущество «Уралмаша» уже достигло 14 очков (40:26). Ведищев накричал на своих игроков в паузе, призвав обороняться жёстче. Эмоциональная речь тренера на первых порах помогла хозяевам, однако гости действовали очень уверенно на обеих сторонах паркета, поставив в ступор нападение «Локо». «Уралмаш» забрал четверть со счётом 25:15.

В течение двух минут на старте третьей четверти команды не могли поразить корзину, но затем сначала Темиров набрал два очка, а потом Мартин ответил двумя точными «трёшками». Уровень контакта в обороне вырос. «Локо» не мог найти ритм в атаке, а гости отлично прикрыли лидеров соперника и попадали свои попытки. Впрочем, под конец десятиминутки «Локо» немного пришёл в себя. Хозяева забрали отрезок — 13:12, но вряд ли это именно то, на что рассчитывала команда под руководством Ведищева.

«Локо» отставал на 12 очков перед стартом заключительной четверти. Всё ещё в игре превалировала защита. 2+1 от Антониуса Кливленда подарили надежду хозяевам на возвращение. Эллис реализовал бросок с фолом, а затем добавил к этому успешный штрафной. «Уралмаш» повёл 7:5, однако сразу же после этого Кирилл Елатонцев положил 2+1, а Кливленд реализовал бросок со средней дистанции. Тем не менее преимущество понемногу переходило к гостям. Важнейшей «трёшкой» отметился Хэйден Далтон, который практически весь матч не был заметен. Именно это попадание похоронило надежды «Локо» на победу. Краснодарцы были сильнее в финальном отрезке — 17:4, но уступили в матче со счётом 66:75.

Самым результативным игроком встречи стал Даглас, на счету которого 18 очков и три подбора. Он планомерно на протяжении всей встречи реализовывал свои броски, в итоге сделав огромный вклад в успех «Уралмаша». Эллис набрал 15 очков и шесть подборов, выдавая порой очень полезные отрезки. В составе «Локо» лишь Елатонцев преодолел порог 10 очков, к слову, у гостей таких игроков было аж четыре. Миллер, Кливленд и Макколл провели невзрачную игру. У хозяев можно выделить Елатонцева и Мартюка — двух центровых. Остальные сыграли ниже своих возможностей.

«Уралмаш» на протяжении всего матча не позволял «Локо» свободно себя чувствовать вблизи кольца. Вергун сделал ставку на насыщение «краски», чтобы у быстрых «вингов» краснодарцев не было столько пространства при возможных проходах. Уральцы открыли трёхочковую, сказав сопернику: «Бросайте!» Игроки «Локо» и «поливали» из-за дуги, но очень неудачно — 17,2% реализации (5 из 29). Гости лучше пользовались неравноценными разменами и летели с горящими глазами в каждый быстрый отрыв. Вергун после первой встречи сказал: «Ждём послезавтра. Если у наших игроков есть между ног что-то, то настало время это показать».

Спору нет, показали! Серия переезжает в Екатеринбург, где должно быть не менее жарко, чем в Краснодаре. По крайней мере на баскетбольном паркете.