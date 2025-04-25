Кошмарный случай в США. Сын легенды НБА едва не погиб в жёсткой аварии

В Лос-Анджелесе город ещё спал, когда одну из улиц уже озарили вспышки камер — первые зеваки сняли видео с авто, оказавшимся под ледяным душем из разбитого гидранта. Среди хаоса — крики, фары, журчащая вода — объектив выхватывает лежащего ничком паренька, и чей-то хриплый голос бросает ему: «Эй, очнись!» Через пару минут становится ясно: на асфальте валяется никто иной, как Элайджа Аренас, звезда баскетбольного будущего страны. Ещё ночью он был надеждой университета Южной Калифорнии (USC), а сейчас его жизнь висит на волоске в больничной палате, и никто не берётся предсказать, чем всё обернётся.

Авария случилась затемно, около пяти утра, на пересечении двух улиц. Tesla Cybertruck вылетел с дороги, снёс гидрант и впечатался в дерево. За рулём — 18-летний Элайджа. Лос-анджелесская полиция уже подтвердила: ни алкоголь, ни наркотики не причём. Официальных причин не называют, но поговаривают, что всему виной особенности машины: несмотря на пять звёзд по безопасности, Cybertruck — капризный зверь на трассе, и вероятность переворота у него — 12,4%. При его габаритах и массе это легко превращает любую ошибку в настоящую катастрофу.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Когда спасатели добрались до места, от машины осталась лишь искорёженная груда металла: стёкла вдребезги, кузов смят, а осколок гидранта прочно застрял в колёсной арке. Позже выяснилось: даже на эвакуаторной стоянке Cybertruck не угомонился — вспыхнул пожар, и пожарным пришлось разбираться с новой напастью и возможной утечкой опасных веществ. Так что «икона прогресса», которой так гордилась Tesla, теперь оказалась в эпицентре не только личной драмы, но и масштабного расследования о безопасности — и для игроков, и для всех автомобилистов.

Элайджа Аренас — не просто сын бывшей легенды НБА. Он сам стал звездой ещё до выпускного: в марте тащил школьную команду в финал штата, за сезон наколотил больше трёх тысяч очков — абсолютный рекорд программы City Section. Его приглашение на McDonald’s All-American Game лишь закрепило статус топ-10 игроков набора 2025 года. Когда Аренас выбрал USC, игнорируя предложения от топовых программ Канзаса, Кентукки и Аризоны, это стало настоящим триумфом для «троянцев». Он должен был стать тем самым джокером в новой команде Эрика Масселмана.

Tesla Cybertruck Элайджи Аренаса Фото: x.com/corbinwilliams

Теперь его долгожданный дебют в NCAA висит на волоске. Университет ограничился дежурным пресс-релизом с поддержкой, а Масселман в соцсетях попросил всех — от фанатов до коллег — молиться за Элайджу и его близких. Мама, Лора Гован, обратилась к подписчикам за поддержкой, а отец, Гилберт Аренас, отменил своё онлайн-шоу и пока предпочёл молчание. Партнёры Гилберта из Underdog Fantasy Sports тоже поспешили выразить сочувствие и пожелать скорейшего выздоровления молодому таланту.

Состояние Элайджи по-прежнему тяжёлое, врачи прогнозов не дают и не берутся гадать, как такая травма скажется на его будущем в баскетболе. Несмотря на это, баскетбольный мир не теряет надежды: при его уровне, физических данных и баскетбольном IQ шанс на возвращение есть, пусть и не завтра. В NCAA уже бывали истории громких камбэков после тяжёлых травм. Сейчас для Аренаса главное — пройти реабилитацию и вернуть здоровье, а вопрос о том, сможет ли он вернуться к прежней форме, останется без ответа ещё долго.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

День, когда всё случилось, совпал с выходным — Калифорния отмечала День памяти геноцида армян, школа была пуста, тренировки отменили. Возможно, именно поэтому Элайджа и оказался за рулём в такую рань. Всё остальное — сплошные вопросы без ответов: зачем он поехал один, куда спешил, что произошло в те роковые секунды до столкновения. Да, эти детали не вернут прошлое, но могут стать ключом, чтобы подобное не повторилось.

Пока же все взгляды устремлены в больничную палату — там за жизнь борется парень, на которого делали ставку не только в USC, но и в будущем в НБА. Его история ещё не закончилась. А может быть, сейчас для него всё только начинается.