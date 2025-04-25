Такого дикого камбэка плей-офф НБА не видел. Это что-то из разряда невозможного!

В НБА есть команды, которые побеждают на чистом таланте, есть — на старом добром опыте. А есть такие, что высасывают максимум из каждого шанса, будто хищник — из зазевавшейся жертвы. В третьем матче серии «Оклахома-Сити» — «Мемфис» всё перевернулось не в затяжной борьбе, а в одном-единственном падении. «Гриззлиз» до этого носились по площадке так, будто им только что выдали дерзость напрокат — и, кажется, забыли про лимит. Но после этого момента всё их шоу сдулось моментально.

«Мемфис» вкатил в матч с агрессией, как будто отступать — это вообще не про них. За первую четверть команда накидала сопернику 40 очков и впервые за всю серию показала те бешеные скорость и напор, которыми их пугали ещё до плей-офф. Заходило всё — от защиты до дальних бросков. И если кто-то думал, что главным героем вечера будет Морант, то он явно не знал про Скотти Пиппена-младшего. Тот жарил с дуги без промаха, и к большому перерыву у него уже было 23 очка, четыре подбора, четыре передачи и пять «трёх». С начала века такие цифры в одной половине плей-офф выдавали только четверо.

И сам Морант выглядел так, будто наконец проснулся: 15 очков и пять ассистов всего за 16 минут. Он дирижировал атакой, разгонял темп — казалось, прежний ритм вернулся. Но затем — тот самый эпизод, который всё похоронил. За три минуты до конца второй четверти Джа пошёл под кольцо, Дорт поскользнулся, задел Моранта в воздухе, и тот рухнул на спину так, что стало больно смотреть. Быстрый медосмотр, диагноз: ушиб бедра. Джа ушёл в раздевалку и больше не вернулся. Всё, у «Гриззлиз» как отрезало.

В тот момент «мишки» уверенно катили вперёд — «+27», на табло всё шикарно. Даже без своего лидера они ещё по инерции штамповали очки: к большому перерыву на табло горело 77:51. Но ощущение было, что это уже не игра, а просто привычка — последняя их вспышка за день.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Во второй половине «Оклахома» не стала выдумывать велосипед — просто начала попадать. Чет Холмгрен взял игру за горло: в третьей четверти навалил 16 очков, зарядил четыре из пяти с дуги и буквально вдохнул в команду новую уверенность. Его броски не только подрезали разницу — они зажгли всю банду. По итогам третьей четверти «Тандер» были уже всего в восьми очках позади — 87:95.

А у «Мемфиса» в это время рассыпалось вообще всё, что хоть как-то напоминало баскетбол. Без Моранта команда перестала бегать, передачи стали вялыми, а каждая атака — как тягомотина на уроке истории. Пиппен пытался что-то выжать в одиночку, но защита «Оклахомы» уже вжимала соперника в паркет. За всю вторую половину «Гриззлиз» наскребли жалкие 31 очко — и, что самое показательное, последние пять с половиной минут просто не смогли забить ни одного мяча.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Третий матч, вместо того чтобы зажечь новую интригу в серии, стал настоящим памятником всему сезону. «Оклахома» не просто стёрла 29-очковую фору соперника — она сделала это с ледяным спокойствием и хирургической точностью. Уильямс насыпал в копилку 26 очков, Гилджес-Александер выдал 31 очко и восемь передач, а Холмгрен задал такой темп, что «Мемфис» только смотрел, как всё идёт под откос. К концу стало всё до смешного ясно: одни играли на победу, другие — просто доигрывали по инерции.

Для «Мемфиса» — это игра, которая высветила все их болячки: слепая зависимость от одного лидера, дырявая скамейка, полная неуверенность в решающие минуты. Даже вспышка Пиппена-младшего — красивая, но бесполезная. А для «Тандер» это не просто шаг к победе в серии — это заявка на то, что команду нельзя списывать ни при каких раскладах.

Ну а теперь — сухие факты. «Оклахома-Сити» победила 114:108. Это второе по величине отыгранное отставание в плей-офф НБА с 1997 года. А то, что «Тандер» ушли на большой перерыв, уступая 26 очков, делает этот камбэк самым крупным после первой половины за всю историю лиги. 3-0.