Баскетболист из России — в команде легенды инсайдов НБА. Скоро о нём будут говорить все

Если раньше талантливые европейцы несколько лет проводили в родных чемпионатах и лишь потом думали о переезде в НБА или в более сильную лигу в Европе, то сейчас молодёжь стремится как можно быстрее оказаться за океаном, чтобы показать себя во всей красе. И есть тенденция: в последнее время много россиян выступает в студенческой американской лиге NCAA, из которой игроки чаще всего попадают в НБА. В следующем сезоне ещё один наш парень будет покорять США.

Егор Дёмин, Владислав Голдин, Виктор Лахин, Ярослав Нягу, Даниил Глазков, Нестор Дячок и Виктор Панов — все они в сезоне-2024/2025 выступали за разные команды в NCAA. Больше всего внимания приковывали Дёмин, Голдин и Лахин, но и другие выступали неплохо. Теперь настало время сиять Илье Ермакову. 17-летний парень выступает за ЦСКА-2 — молодёжную команду армейцев, являясь в ней лидером. Разыгрывающий в этом сезоне попал в символическую сборную лучших игроков Суперлиги, в среднем у него 12,4 очка, 3,7 подбора и 4,5 передачи. А вот что про него рассказал специально для «Чемпионата» президент РФБ Андрей Кириленко.

Андрей Кириленко президент РФБ, бывший игрок «Юты Джаз» в НБА «Когда Илье было 14-15 лет, я смотрел за ним на первенстве России. Он сразу бросился мне в глаза, потому что у него баскетбольная голова и действительно большой игровой IQ. Переезд в США может ему очень сильно помочь. Сейчас много европейцев и других иностранцев уезжают в NCAA в связи с возможностью вознаграждения (права NIL — «Имя, имидж и образ»). Уверен, для него это будет великолепный опыт. Мы за него переживаем и будем болеть за ещё одного представителя России».

Хотя сейчас у Ильи главная цель — попасть в финал Суперлиги — ЦСКА-2 борется за выход в решающую серию с «Химками», однако долгосрочную он перед собой уже поставил. Ермаков присоединится к университету Святого Бонавентуры и будет выступать в NCAA в следующем сезоне. Конечно, это не самое известное учебное заведение в США, но и не самое ужасное. Можно сказать, середняк. Команда выступает в конференции A10 и в прошлом регулярном чемпионате заняла седьмое место. К слову, в этой же конференции играет университет Лайолы, знакомый нам по нахождению в нём Глазкова.

Однако основную известность университет Святого Бонавентуры обрёл благодаря инсайдеру НБА Эдриану Войнаровски. Он перестал бросать свои легендарные информационные «бомбы», переключившись на работу в своей альма-матер. Сейчас Водж занимает пост генерального менеджера баскетбольной команды учебного заведения, променяв оставшиеся три года по контракту с ESPN и зарплату в $ 20 млн на спокойную жизнь подальше от бесконечных инфоповодов и с $ 75 тыс. в кармане.

Правильное ли решение принял Илья, когда согласился присоединиться к не самому именитому университету в NCAA? Кириленко уверен, что да. «Ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы он получал игровое время. Уровень баскетбола практически в каждой конференции достаточно высокий. Всё будет зависеть от Ильи. Если он будет хорошо себя показывать, уверен, его привлекут другие университеты, как это было с Владиславом Голдиным или Виктором Лахиным. Они начинали в одном учебном заведении, а в дальнейшем шли на повышение», — сказал Кириленко «Чемпионату». С этим сложно не согласиться. В NCAA все команды хотят выстроить как можно более сильную команду, поэтому, если Ермаков проявит себя, его могут пригласить в более известный университет. Недавние истории наших баскетболистов это лишь подтверждают.

Андрей Кириленко президент РФБ, бывший игрок «Юты Джаз» в НБА «Отрицательная сторона только одна — мы их [российских баскетболистов] не видим перед своими глазами. Положительных, конечно же, больше. Много наших талантливых игроков едет за международным опытом, который мы не можем им дать в связи с отстранением России. Естественно, необходимо играть с лучшими, чтобы расти. NCAA даёт эту возможность».

Ещё одним немаловажным аспектом является развитие. Переезд в США Егора Дёмина показал, что, хорошо зарекомендовав себя, можно попасть в НБА. Разыгрывающий университета Бригама Янга (BYU) провёл хороший сезон в NCAA, оправдав возложенные на него ожидания. Теперь же наш парень выставил свою кандидатуру на драфт НБА, и у него большие шансы быть выбранным под лотерейным пиком. А может ли Ермаков вырасти в игрока уровня НБА? «Конечно, может. У него есть для этого все данные. Присутствуют пробелы и моменты, над которыми нужно ещё работать, но есть и огромные плюсы в его игре. Пока ещё рано говорить об этом, тем не менее потенциал 100% есть», — считает Кириленко.

Илье предстоит доказать свои умения на очень высоком уровне, так как в NCAA и правда съезжается вся талантливая молодёжь из Европы и со всего мира. Это не говоря уже об американских баскетболистах, которые каждый год бьются за самые высокие позиции на драфте НБА. Конкуренция высокая, однако цель поставлена! Необходимо к ней идти, а мы желаем Илье только успехов в его нелёгком пути.