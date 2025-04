Курбанов — особенный для нашего баскетбола. Статистика тихо аплодирует в ответ

Highway run into the midnight sun,

Иногда на командных фото Никита Курбанов стоит где-то сбоку. Не в центре, не на авансцене, но всегда на расстоянии вытянутой руки — как будто говорит всем своим видом: «Без меня тут вся эта красота рассыпалась бы к чертям». Не каждый день найдёшь человека, который делает грязную работу так, что её почти никто не замечает, однако именно на ней всё и держится. Лирика, конечно, но факт есть факт: за ЦСКА он вышел на площадку уже в 800-й раз. Для Европы это почти фантастика. Вряд ли даже самые громкие имена могут похвастаться чем-то подобным.

При этом Курбанов — не тот, кто ищет славу. Его редко встретишь в топах новостей или на обложках глянца, однако почти всегда увидишь там, где решается судьба эпизода: подстраховать, оттеснить, накрыть соперника. За 17 сезонов в армейских цветах он собрал не только коллекцию трофеев, но и уважение — партнёров, тренеров, даже оппонентов.

А теперь к цифрам: в современной истории ЦСКА никто и близко не подобрался к его рекорду. Воронцевич — 696 матчей, Хряпа — 611, Панов — 556. Курбанов — единственный, кто не просто перешагнул 700, а добрался до круглой восьмисотки. И это если считать всё (как верно подметили знающие ребята): и спарринги, и товарищеские игры с клубами НБА, и даже встречи, которые потом вычеркнули из статистики. В общем, Никита не обычный ветеран — он уже давно легенда, даже если не стремится быть на первом плане.

Долговечность? Да тут не долгоиграющий, а вечный солдат — и статистика сама всё скажет. В сезоне-2020/2021 Курбанов отыграл 73 матча — такой график выдерживают далеко не все даже в современной НБА. И всё это в 34 года, когда большинство уже либо сбавляет обороты, либо вообще уходит на покой. Для Никиты это просто очередной рабочий год: вышел, закрыл соперника, подстраховал, подсказал, выиграл. Всё по классике.

Никита Курбанов (с мячом), сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

Такие, как он, редко купаются в лучах славы. Не мелькает в хайлайтах, не строит из себя суперзвезду. Но каждый раз, когда он выходит на паркет, команда получает бонус: мозги, хладнокровие и железную надёжность. Его имя может быть не в каждом отчёте, однако его влияние — в каждом моменте. Там, где надо выцарапать подбор, перехватить мяч, подстраховать партнёра — он всегда тут как тут. Его не увидишь в статистике, но почувствуешь в каждом клатче, когда на паркете нужна не паника, а холодная голова. Вот такой невидимый MVP, без которого весь пазл разваливается на куски.

И всё же, даже по числам Никита силён. Его личные рекорды — как витрина: тут и 41 минута 18 секунд на паркете в 36 лет в матче с УНИКСом, когда большинство уже сидят на лавке и считают, сколько осталось до пенсии. Это не про выносливость, а про стальной характер. 26 очков с «Астаной» в 2016-м? Запросто. 14 подборов в игре с «Пари НН», семь передач всё той же «Астане», шесть перехватов у «Эфеса» и три блока в битве с «Фенербахче». С таким арсеналом он мог бы играть на любой позиции — универсальность у него в крови.

И, конечно, Евролига — его особый трон. 291 матч (надеемся, будет больше) за ЦСКА — абсолютный рекорд клуба и одно из топовых достижений в истории турнира. Когда вокруг всё меняется, игроки мигрируют, тренеры обновляют составы, его верность и стабильность напоминают вызов времени. В эпоху, когда все гонятся за контрактами и громкими переходами, он — символ настоящей ценности: остаться и стать легендой там, где начинал.

Интервью с легендой ЦСКА Никитой Курбановым в редакции «Чемпионата»

Его универсальность — отдельный жанр. Он одинаково беспощаден и в старте, и выходя с глубины скамейки — хоть шестым, хоть восьмым. Ему плевать на статус, ему важен только итог на табло. Могут не заметить его бросков, но по пользе для команды он снова окажется на вершине. Не попадёт в топ-3 по очкам — зато лучший снайпер соперника после игры будет знать, что такое баскетбольная клетка. Он тот, кто делает грязную работу и не ждёт оваций.

Баскетбол — это не только свет софитов и бессмысленные хайлайты. Это кровь, пот, дисциплина и верность команде. У Курбанова этого с избытком. И когда он вышел на свою 800-й встречу за армейцев, никто не вспомнит о цифрах — вспомнят о человеке, который стал стержнем целого поколения. Молча, с холодной уверенностью — как фундамент, на котором держится дом.

Герой глянца? Вряд ли. Его не увидишь на постерах и не услышишь в громких заголовках. Но если бы у ЦСКА был свой саундтрек, то для Никиты Курбанова это была бы Faithfully от Journey — про тех, кто идёт до конца, не сверяя маршрут с модой и славой, а просто остаётся верным команде. Себе и делу. Потому что настоящие легенды не ищут аплодисментов — они просто делают свою работу. Faithfully.