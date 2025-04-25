Знаковый матч Курбанова и трудная игра для УНИКСа. Итоги дня в плей-офф Единой лиги

Настало время вторых матчей в сериях УНИКС — «Автодор» и ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». Удалось ли номинальным аутсайдерам навязать борьбу фаворитам? «Чемпионат» расскажет обо всём самом интересном в противостояниях в Казани и Москве.

Начало матча осталось за хозяевами паркета: капитан Дмитрий Кулагин и Девон Акун-Пёрселл набрали пять очков, оформив рывок 5:2. Если УНИКС на первых минутах делал ставку на броски издали, то «Автодор» старался «грузить» мяч под кольцо. Шикарно вошёл в игру Чарльз Мэннинг, набравший семь очков саратовцев кряду. Калеб Агада положил в цель «трёшку», и гости полностью перехватили инициативу — 12:9. «Автодор» не сбавил оборотов, а после точного попадания из-за дуги Александра Петенёва Велимир Перасович взял тайм-аут. На паркете появились Маркос Найт, Джален Рейнольдс, Дэрран Хиллиард, Сергей Торопов и Маркус Кин. Эта пятёрка взвинтила темп, а Найт сиял на паркете, набрав шесть очков. Казанцы сократили отставание до одного владения — 21:23.

Во второй десятиминутке команды обменивались результативными атаками. У хозяев выделялся Рейнольдс, а у гостей — Агада. УНИКС сперва сравнял счёт (29:29), а затем всё тот же Рейнольдс набрал пять очков кряду, заставив Миленко Богичевича взять тайм-аут. Казанцы продолжили демонстрировать шикарное взаимодействие на паркете, а главное — выросла реализация бросков. Команда Перасовича оформила рывок 21:9, сбив спесь с «Автодора». В этом отрезке Рейнольдс делал с обороной гостей всё, что хотел, а ему ещё помогали Акун-Пёрселл и Михаил Беленицкий. Хоть саратовцы немного и подобрались к сопернику, но в любом случае оказались слабее в четверти со счётом 20:30.

УНИКС — «Автодор» Фото: Единая лига ВТБ

Перерыв пошёл на пользу УНИКСу. Видимо, Перасович донёс до своих игроков, что нужно сразу же включаться в игру, чтобы в концовке не было больших проблем. Казанцы хоть и несколько раз довольно глупо потеряли мяч, однако всё равно постепенно увеличивали своё преимущество. Точный трехочковый Андрея Лопатина отправил «Автодор» на тайм-аут. Клуб из Саратов уступал в четверти со счётом 6:11. Вовсю разыгрался Кин, который был не так заметен в первой десятиминутке, но очень сильно прибавил во второй и третьей. Маркус записал на свой счёт уже 14 очков и семь подборов. УНИКС отрывался всё дальше. Впрочем, «Автодор» не собирался сдаваться. Агада, Брайант Кроуфорд и Джамал Джонс делали всё от себя зависящее, чтобы оставаться в игре. У них получилось: команда сократила отставание в четверти, хоть и проиграв её — 21:24.

«Автодор» не растерял запал, пойманный в концовке третьего отрезка: команда оформила рывок 7:2, сократив отставание до шести очков — 71:77. Перасович вмешался в игру своим тайм-аутом, чтобы охладить пыл соперника. Встреча продолжилась, но пресловутые шесть очков всё ещё разделяли клубы вплоть до того момента, когда Лопатин положил 2+1. После этого УНИКС словно выдохнул. Игроки стали более раскрепощены, полностью вернувшись в игру. Заключительный отрезок, как и все, кроме первого, остался за казанцами — 25:21. Вторая уверенная победа в плей-офф для команды Перасовича со счётом 100:85.

Звание лучшего по результативности разделили между собой Акун-Пёрселл и Рейнольдс. Оба набрали по 19 очков, но Джален добавил к этому ещё пять подборов и три блок-шота. В стане УНИКСа нельзя не упомянуть Кина и Найта. Первый из них записал на свой счёт 18 очков и семь передач, а второй — 16 очков, шесть подборов и столько же передач. «Автодор» хорошо боролся с соперником, но лидеры казанцев оказались сильнее. В составе саратовского клуба сразу шесть игроков набрали как минимум 10 очков. Выделялись Агада и Кантер. Калеб оформил дабл-дабл: 17 очков и 11 передач.

Переходим к матчу ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». На первых минутах игра гостей держалась на действиях Ильи Карпенкова и Алекса Хэмилтона. Центровой хорошо открывался вблизи щита, а разыгрывающий находил его под кольцом. Счёт 8:8 — равная борьба, однако после этого армейцы включили запредельные обороты. Ливио Жан-Шарль набрал восемь очков буквально за несколько минут, а «Пари НН» не сумел на постоянной основе отвечать своими точными попаданиями. Французу помогали Каспер Уэйр и Амат М’Бай. Армейцы отлично себя чувствовали вблизи кольца и на трёхочковой линии, в итоге забрав десятиминутку со счётом 32:18.

Вторая четверть снова началась с равной борьбы — 4:4. Правда, после этого ЦСКА полетел вперёд. При счёте 7:10 не в пользу «Пари НН» Сергей Козин прибегнул к тайм-ауту. Правда, это особо не помогло остановить армейцев, которые каждый раз находили свободную возможность для броска. Великолепно в этом отрезке смотрелся Антон Астапкович, набиравший очки сам и создававший моменты для других. Команда быстро оторвалась и больше не отпустила преимущество — 29:16, четверть за ЦСКА.

ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» Фото: Единая лига ВТБ

В подтрибунке Козин зарядил своих парней, так как на паркет они вышли заряженными. Хэмилтон, Карпенков и Чадов отлично взаимодействовали. Во многом благодаря действиям этой троицы «Пари НН» оформил рывок 11:4. Правда, после этого наступила засуха в нападении. ЦСКА не мог мазать вечно, поэтому армейцы собрались с силами: Уэйр набирал очки с трёхочковой дуги, а также со штрафной линии, Джекири хорошо разбирался с оппонентами в «краске». Для нижегородцев не было пути назад — только вперёд. Гости выложились в этом отрезке на максимум, но удалось лишь с небольшим преимуществом забрать его — 19:17.

Финальная четверть в матче стала формальностью сразу же после того, как ЦСКА вышел вперёд — 14:4. Разница достигла уже 35 очков — 92:57. Антонов и Астапкович «поливали» из-за дуги, Жан-Шарль не чувствовал сопротивления вблизи кольца, а Алекса Аврамович врывался в «краску» своими молниеносными проходами. В итоге гости опустили руки, уступив в заключительной четверти с результатом 12:28. ЦСКА забрал уверенную победу со счётом 106:65.

У ЦСКА сразу семь игроков набрали как минимум 10 очков. Это показывает насколько команда играет слаженно. Лишь два игрока в составе так и не записали на свой счёт очков — Иван Ухов и Руслан Абдулбасиров. Лучшими же в матче стали Жан-Шарль — 17 очков, Астапкович — 15 очков и шесть подборов, а также Уэйр — 13 очков и пять передач. У «Пари НН» как выделялись с самого начала Хэмилтон и Карпенков, так они и стали лучшими по результативности — оба набрали по 16 очков.

Этот матч был примечателен ещё тем, что стал 800-м в карьере Никиты Курбанова за ЦСКА. Никто в истории клуба не добирался даже до 700 игр в футболке армейцев, а форвард отметился таким знаковым достижением. На протяжении 17 сезонов Курбанов защищает цвета московского клуба, полностью отдаваясь на паркете. Правда, думаем, что все мысли Никиты сейчас направлены на то, чтобы принести ЦСКА ещё одно чемпионство. Серия переезжает в Нижний Новгород, где уже в этом сезоне случилось чудо, может быть, команде Козина вновь удастся удивить?