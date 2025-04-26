Дерзкий Эдвардс не признаёт авторитетов. Даже Леброн для него не преграда

Плей-офф как он есть: ревущий зал, битые жизнью ветераны, дерзкая молодёжь, финальные минуты — всё по классике жанра. Но главную партию в этот вечер сыграл не Леброн с его вечной славой, а Энтони Эдвардс, который с ледяным спокойствием разобрался с ситуацией так, будто это не мясорубка третьей встречи серии, а обычный январский вторник. Никаких реверансов перед иконами, возрастом или регалиями — просто вышел, сделал дело и захлопнул игру.

«Лейкерс» бóльшую часть матча плелись в роли догоняющих. Уже на старте закидали себя потерями, отдав «Миннесоте» повод рулить парадом. Дисциплина ушла в отпуск, соперник устроил ранний разнос, и только проход Леброна остановил леденящую душу серию из 11 безответных очков. В какой-то момент Ривз с Хатимурой занесли интригу обратно на площадку, однако стабильности у гостей как не было, так и нет. «Тимбервулвз» мигом просчитали все ходы, закрутили оборону до предела — и выбраться из этой ловушки оказалось задачкой не для слабонервных.

И всё же Леброн не собирался отпускать игру — вытаскивал «Лейкерс» на личной тяге, как умеет только он. Уже в первой половине навалял 22 очка и в очередной раз доказал: возраст — это просто цифры, когда ты Леброн Джеймс. Кстати, это был уже 100-й плей-офф-тайм, где он кладёт 20+ — и никто в истории даже не дышит ему в спину. В итоге на табло у него 38 очков, 10 подборов, четыре передачи. Таким образом, он стал старейшим игроком, выдавшим 35+ в одной игре плей-офф, и по матчам с 20+ после 40 лет догнал самого Карима. Но все эти рекорды остались просто цифрами — на результат они не повлияли.

После большого перерыва «Миннесота» показала, кто тут рулит. Эдвардс с Макдэниелсом с ходу выдали спурт 10:2 и развернули игру в нужном для себя направлении. У «Лейкерс» вспышки случались — то Ривз шикарно навесит на Леброна для данка, то Дончич зарядит из-за дуги, — однако всё это были короткие искры, а не постоянная угроза. Особенно стало туго, когда потери посыпались одна за другой: их набралось 16, а «Миннесота» на этом празднике ошибок набрала 28 очков. И это уже стало приговором.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Даже когда Леброн в четвёртой четверти трижды подряд зарядил из-за дуги и почти стёр отставание, удержать волну «Лейкерс» смогли всего на пару владений. «Миннесота» действовала без паники — чётко, хладнокровно, по учебнику. После тайм-аута «волки» выкатили семь безответных очков, а жирную точку поставил Эдвардс: его трёха за минуту до сирены была словно ледяной душ — ни тени сомнений, просто взял и закопал интригу. В этот момент стало ясно: ни один Леброн этот поезд уже не тормознёт.

Ривз попытался подхватить — набрал 20 очков и сделал семь подборов, Дончич добавил свои 17, но атакующая игра «Лейкерс» плавала, как лодка в шторм. Штрафные мимо (5 из 11 до большого перерыва), атаки буксуют, без мяча — никакой злости. Всё это мешало хотя бы зацепиться за темп. В третьей четверти на пару минут вспыхнули Винсент и Гудвин — оживили игру, однако в финале всё вернулось на круги своя: Леброн в одиночку бьётся против выстроенной стены «Миннесоты».

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Всё решал контроль. У «Миннесоты» он был — железный, без сбоев, в нужные минуты: и когда надо было рвануть, и когда нужно было хладнокровно дожимать концовку. А у «Лейкерс» всё наоборот: темпа не выдержали, под давлением терялись, мяч вываливался из рук в самые неподходящие моменты. А когда игра скатывается в битву за пару владений — такие косяки смертельны.

Итог — 116:104 в пользу «Миннесоты». В серии уже 2-1, впереди четвёртая схватка, и «Лейкерс» придётся не просто отвечать, а выдумывать что-то принципиально новое. Джеймс по-прежнему машина, вопросов нет. Но если остальные не перестанут раздавать потери, не начнут брать игру на себя и не найдут способа затормозить Эдвардса, шансов у «Лейкерс» на спасение будет всё меньше с каждым матчем.