Вот она — пропасть между Леброном и Джорданом во всей красе

«Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает бороться в плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Сегодня, 26 апреля, «озёрники» проиграли «волкам» (104:116) и на данный момент уступают в серии первого раунда со счётом 1-2. Хочется поговорить об одной составляющей всеми нами любимой игры.

Речь о настрое и духе соперничества. Счёт 111:104 в пользу «Миннесоты», остаётся играть чуть больше двух минут, а тренер «волков» Крис Финч взял челлендж — видеопросмотр момента арбитром на предмет возможной ошибки в решении, принятом ранее на паркете. Во время паузы лидеры команды Леброн Джеймс и Энтони Эдвардс стояли и смеялись над чем-то очень забавным. Рядом ещё находился Майк Конли, который был вовлечён в беседу.

Видео можно посмотреть в группе AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Можете представить себе такое поведение от легенд 1980-х, 1990-х или 2000-х? Это не просто игра регулярного чемпионата в декабре, а плей-офф, где ты не в самой выгодной позиции — счёт в серии 1-1, и всё идёт к поражению в третьей встрече. Майкл Джордан, на место которого всё метит Леброн, любезничал бы с Карлом Мэлоуном в любой из пауз во время плей-офф? Не смешите! Раньше каждый хотел доказать своё превосходство любым удобным способом, будь то победа в матче или же уничтожение соперника по позиции.

Основной мотивацией было выиграть чемпионство, показать эмоции раньше достижения цели — сродни поражению здесь и сейчас. Все легенды прошлого — максимальные профессионалы, не позволяющие себе внедрить в голову мысль по-дружески пообщаться с соперником во время плей-офф. Как ни крути, на паркете они враги, а за его пределами можно позволить некоторые вольности, однако в игре — никогда.

Леброн Джеймс Фото: Sam Hodde/Getty Images

И дело совсем не только в Леброне и Эдвардсе, которые веселятся. Это в целом про эпоху. Сейчас НБА — лига друзей, способных отчебучить что-то смешное, повалять дурака на публику и так далее. Раньше порой это проскакивало, но на Матчах звёзд, на тренировках и ещё реже — во встречах регулярки. Про плей-офф — вообще молчим. Сейчас же это данность, которую необходимо принять. НБА стала другой. Леброн сыграл выдающийся третий матч с «Миннесотой»: 38 очков, 10 подборов, четыре передачи и два блок-шота. И это в 40 лет! Старичок по меркам профессионального спорта провёл на паркете больше всего времени в составе «Лейкерс» и был невероятно полезен. Ему не хватило поддержки от Луки Дончича. Словенец сыграл плохо, но это из-за того, что он появился на паркете с расстройством желудка и ознобом.

99,9% спортсменов есть чему поучиться у Леброна в плане универсальности, профессиональной этики и того, как сохранять себя в такой форме на протяжении стольких лет. Однако если речь заходит о психологии, то у многих выбор падёт в пользу Джордана с его «выиграй любой ценой или умри». У каждого есть свои преимущества, за Леброна говорят другие вещи, но характер — то, что могло стоить ему нескольких чемпионств.