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Плей-офф НБА — 2025: Аарон Гордон исполнил победный бросок под сирену в 4-м матче серии Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Клипперс

Какая же красота творится в НБА! А ведь вероятность такого исхода была ничтожно мала
Артемий Берстенев
Какая же красота творится в НБА!
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Всё, как мы любим: последние секунды, сирена и решающий бросок.

Баскетбол иногда бросает вызов здравому смыслу и превращается в хаос, где математика и тактика бессильны перед ураганом случайности. В какой-то момент все схемы и просчёты летят к чёрту — и судьбу игры решает чистый инстинкт. Именно так закончился четвёртый матч серии между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс»: не тренерские задумки, не звёздные комбо, а дикая вспышка реакции и абсолютная наглость.

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Плей-офф НБА. Сетка

Когда на табло горели последние секунды, Никола Йокич выстрелил трёхочковый с отклонением, но мяч даже не дотянул до кольца. И тут случилось то, чего не напишешь ни в одном учебнике: Аарон Гордон, будто под кайфом адреналина, ворвался под щит и поймал мяч прямо в воздухе, чтобы буквально в последний миг вколотить победный данк за одну десятую до сирены. Даже судье пришлось идти к видеоповтору — но всё было чисто: Гордон опередил время, и «Денвер» увёз победу, сравняв счёт в серии — 2-2.

Это тот самый эпизод, который не просто попадает в хайлайты, а становится легендой сезона. Баззер-битеры — вещь не из мира редкостей, но чтобы судьбу матча решал подбор после «сквозняка» и мгновенный данк через толпу — это уже эксклюзив. Эксперты без колебаний влепили моменту высший балл по шкале Horry Scale: 5 из 5. Иначе и быть не могло — здесь сошлись идеальный тайминг, звериная реакция и ледяные нервы под максимальным давлением. Это баскетбол на грани безумия, и за такое мы его и любим.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Остроты этой сумасшедшей концовке добавляет и тот факт, что Гордон вообще-то играл на одной ноге. По его словам, «едва мог прыгать», так что его данк — это уже момент на пределе человеческих возможностей. Абсурдность момента зашкаливает: именно он, полуживой, оказался тем самым героем в нужной точке пространства-времени. Когда мяч прошёл сквозь сетку, Гордон не стал ждать, пока судьи решат его судьбу, — он просто сорвался с места и скрылся в раздевалке, будто не поверил, что такое вообще можно засчитать. И только когда рефери официально легализовали безумный момент, вся скамейка «Наггетс» взорвалась эмоциями прямо на чужом паркете, под дикий вой разочарованной публики «Клипперс».

Без этого эпизода разговор о матче был бы совсем другим. Ведь «Денвер» вёл комфортные «+22» в начале четвёртого, но к финальной сирене растерял всё преимущество, позволив «Клипперс» не только ожить, но и навязать свою игру. Особенно горько могло стать после того, как за восемь секунд до конца Зубац добрался до подбора и сравнял счёт — казалось, что энергия, уверенность и контроль окончательно перелетели к хозяевам. «Наггетс» балансировали на краю пропасти — и если бы не этот сумасшедший данк Гордона, вся серия могла повернуть в другую, куда более мрачную для них сторону.

Йокич снова выдал перформанс на уровне MVP: 36 очков, 21 подбор, восемь ассистов — космическая статистика. Именно он держал «Денвер» на плаву, когда команда начинала проваливаться и теряла темп. Но даже железный Никола в концовке был вынужден положиться на своих людей. Майкл Портер-младший и Кристиан Браун подбросили по 17 очков, чтобы не дать атаке захлебнуться. А вот Гордон — именно он в итоге поставил жирную точку, буквально вырвав победу для «Наггетс» на последних миллисекундах.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И дело тут не только в счёте и равенстве в серии. Эта победа возвращает «Денверу» психологию убийц и показывает всем: эта команда умеет держать удар, когда ставки максимально высоки. В плей-офф побеждать могут многие, но выигрывать такие безумные битвы — удел тех, кто готов сражаться за каждый мяч, кто не тушуется под давлением и сохраняет холодную голову, когда паркет горит под ногами.

Теперь серия возвращается в Колорадо при счёте 2-2, и следующий матч обещает быть настоящей войной нервов. После того хаоса, что устроили команды в Лос-Анджелесе, рассчитывать на лёгкую прогулку не может никто. Но «Наггетс» теперь идут домой с новой порцией уверенности: даже когда всё идёт наперекосяк, у них всегда найдётся кто-то, кто может перевернуть игру одним феноменальным моментом.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
99 : 101
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Пауэлл - 22, Зубац - 19, Харден - 15, Богданович - 7, Джонс - 4, Данн - 3, Батюм - 3, Симмонс - 2, Коффи, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Миллз
Денвер Наггетс: Йокич - 36, Браун - 17, Портер - 17, Гордон - 14, Маррей - 13, Джордан - 2, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
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Новости. Баскетбол
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