Его кредо: грязь, хейт и провокация. Диллон Брукс — самый невыносимый игрок НБА

Когда на паркете появляется Диллон Брукс, можно смело забыть о банальной предсказуемости. Его невозможно не заметить: провокации, граничащие с хамством, жёсткость, нарушенные правила и чужие личные границы — это его фирменный стиль. В плей-офф НБА — 2025 имя Брукса снова на первых полосах, но теперь его старые трюки начинают давать сбои. «Голден Стэйт» переиграл «Хьюстон» в третьем матче серии, а Стеф Карри, несмотря на все попытки Брукса вывести его из себя, набрал 36 очков и спокойно повёл свою команду вперёд. И всё это — без Джимми Батлера.

Брукс, конечно, не мог оставить публику без очередного шоу. Уже на 11-й секунде игры он сфолил на Карри, а спустя пару минут схлопотал второе замечание. Его агрессия была очевидна с первых секунд — к большому перерыву у него уже четыре фола. Каждый новый фол трибуны «Чейз-центра» встречали как праздник — аплодисментами и смехом, отмечая маленькие поражения Брукса.

Особый резонанс вызвал эпизод в первой четверти: Брукс жёстко сбил Карри в момент трёхочкового броска, буквально выбив его из воздуха. Карри рухнул на паркет, однако свистка не последовало — и тут же соцсети и трибуны взорвались возмущением. Вспомнили всё: и прежние выходки, и репутацию самого грязного игрока современности. Дерзость — его кредо, но теперь она работает против него.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В памяти всплыл и свежий эпизод второй встречи — тот самый несчастный момент, когда Джимми Батлер схлопотал травму таза после жёсткого столкновения с Аменом Томпсоном. Обвинения в грязной игре тут же посыпались на молодого игрока, однако кто бы мог подумать, что именно Диллон Брукс возьмёт на себя роль адвоката и с жаром попытается отвести подозрения от одноклубника, переключив стрелки на Дрэймонда Грина.

По Бруксу, виноват был вовсе не Томпсон, а Грин, якобы подтолкнувший его в момент падения Батлера. Только вот общественность, зная репутацию самого Брукса, к его словам отнеслась с ледяным равнодушием. Но ради интереса сами взгляните этот эпизод. Кажется, Диллон прав, да?

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Однако и прошлое не отпускает Диллона. Ведь в плей-офф-2022 он уже был героем скандала — тогда за фол против Гэри Пэйтона II Брукса дисквалифицировали, а Пэйтон попал в лазарет с переломом локтя. Волна критики была оглушительной, но Брукс сделал выводы по-своему: никаких извинений, только ещё больше агрессии и провокаций. Его стиль стал его визитной карточкой — и одновременно клеймом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Третий матч с «Голден Стэйт» окончательно показал: эпоха бравады и грязных приёмов подходит к концу. Ну или хотя бы делать это более изысканно, что ли. Брукс цеплялся за Карри, как репей, хватал, толкал, давил психически и физически, однако всё впустую. Стефен не только не сломался — он провёл, пожалуй, свой лучший матч серии. Уверенный, невозмутимый, он снова доказал: настоящая суперзвезда не боится ни давления, ни грязных трюков. Против Брукса его было не зацепить — Карри был на своей волне, а Брукс так и остался в тени собственных уловок.

Для Диллона встреча закончилась вполне ожидаемо: за 3:47 до финальной сирены он отправился на скамейку, досрочно заработав шесть фолов. Его попытки вывести Карри из себя обернулись пшиком, а «Хьюстон» в самый ответственный момент остался без одного из своих главных цепных псов. «Уорриорз» уверенно взяли победу и вышли вперёд в серии — 2-1.

Впрочем, для Диллона это не в новинку — обсуждать его выходки в НБА давно стало модным спортом. В плей-офф 2023 года он уже был выдворен с площадки за грубость против Леброна Джеймса, зарядив Королю по причинному месту. Скандал вышел громкий, заговорили о границах допустимого, но лига ограничилась только удалением — хотя действия Брукса сочли бессовестными.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И это был не первый случай: в феврале того же года Брукс «отметился» ударом Донована Митчелла ниже пояса в матче с «Кливлендом». Разгорелась потасовка, Митчелл швырнул в обидчика мяч, однако виноватым признали именно Диллона — и отправили отдыхать на одну игру. Всё это не случайности, а устойчивый стиль: Брукс давно заслужил репутацию самого скандального провокатора лиги.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сезон-2022/2023 — пик для Диллона. Он умудрился собрать коллекцию технических фолов, дважды слететь с катушек до дисквалификации и заплатить штрафов больше, чем некоторые зарабатывают за всю карьеру — только на этом счёте уже $ 248 тыс. Скандал с толканием телеоператора во встрече с «Майами» стал вишенкой на этом токсичном торте. Агрессия Брукса давно вышла за пределы спортивной злости — она стала его визиткой.

Сезон-2024/2025 показал: меняться он не собирается. Его имя всё так же звучит как синоним грязной игры, провокаций и жизни на грани красной карточки. Только вот раньше это хоть как-то приносило результат, а теперь — всё больше раздражает, чем пугает. В матче с «Голден Стэйт» Брукс был не угрозой, а раздражителем — Карри поймал кураж, а Диллон отправился в раздевалку досрочно, оставив после себя лишь споры и критику.

Провокации — хорошее оружие для плей-офф, но, когда они становятся самоцелью, а трибуны аплодируют каждому твоему удалению, а не успехам, — это уже не стратегия. Это сигнал: твоя репутация тебя топит. И, похоже, Брукс снова почувствовал, как это бывает, — на своей шкуре.