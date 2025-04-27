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Уралмаш — Локомотив, Парма — Зенит: результаты матчей Единой лиги от 27 апреля, как сыграли и какой счет, аналитика

«Уралмаш» добирался до дома двое суток и разгромно проиграл, а «Зенит» уже в полуфинале
Андрей Антсон
Результаты матчей Единой лиги от 27 апреля
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Как такой провал в логистике может происходить на уровне плей-офф Единой лиги?

Сегодня прошёл очередной игровой день плей-офф Единой лиги, и он стал знаковым: мы узнали первую команду, которая вышла в полуфинал турнира. Всё началось с третьей игры серии между «Уралмашем» и «Локо», а «Зенит» в гостях получил шанс поставить точку в противостоянии с «Пармой». Давайте разберём, как всё в итоге сложилось!

«Уралмаш» разгромно проиграл «Локо» из-за… логистики?

Айзея Уэйли и Октавиус Эллис

Айзея Уэйли и Октавиус Эллис

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В первые дни плей-офф, уверен, многие страдали от постоянных разгромов. Мы переживали: ну неужели нигде не будет интриги? Но второй матч серии «Уралмаш» — «Локо» вселил надежду, что нас ждёт отличный триллер, а виновником этого праздника второй год подряд может стать екатеринбургский коллектив.

Счёт в серии стал равным, и теперь командам предстояло провести две встречи в Екатеринбурге. Казалось бы, серьёзное преимущество для «Уралмаша», особенно с учётом их мощной и преданной фанатской базы. Однако в итоге случилась катастрофа.

Всё началось с того, что Андрей Ведищев кардинально изменил ротацию: в стартовую пятёрку вошли сразу три новых игрока. С первых минут на паркете появились Дмитрий Узинский, Антон Квитковских и Таджер Макколл. Эти перестановки были направлены на то, чтобы избежать провалов, особенно на старте матча — слишком уж часто у «Локо» возникали серьёзные проблемы в начале первых двух встреч.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
68 : 112
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Мартин, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Попов, Пынько
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Дженкинс, Емченко, Шеянов

Изменения сразу начали приносить плоды: краснодарцы выиграли первую четверть со счётом 25:14. А уже к середине второй десятиминутки разница выросла до 20 очков. Никакого камбэка и переворота после большого перерыва не произошло — наоборот, «Локомотив» продолжал «уничтожать» соперника. Что-то похожее мы видели в заключительной четверти первого матча, но здесь полное доминирование наблюдалось на протяжении всей встречи.

Анализировать такие матчи сложно. Хочется зацепиться за объяснение главного тренера «Уралмаша» Ростислава Вергуна: почему всё получилось именно так?

«Почему так получилось? Буду банален – физиология, на мой взгляд, прежде всего. Одна команда летела чартером из закрытого аэропорта в Краснодаре, вторая команда двое суток ехала. Кое-как вчера последняя группа – россияне – долетала к тренировке в шесть вечера. Так получилось, в логистике мы проиграли 100%.

Сегодня мы были пустые. Все эмоции выплеснули во втором матче, плюс тяжёлая дорога. Физиология – очень точная наука, можно считать, что это оправдание, но всё равно с этим нужно считаться».

Игроки «Уралмаша» во время тайм-аута

Игроки «Уралмаша» во время тайм-аута

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Всякое случается в спорте, и понятно, что в последние годы стало тяжелее — и в плане логистики, и финансов, и многих других аспектов. Но когда на такую важную серию плей-офф начинают влиять внешние факторы, просто опускаются руки. Это мог бы быть исторический четвертьфинал, а в итоге мы фактически лишились одного матча из-за неспортивных причин.

Почему так получилось, откуда возникли логистические проблемы — пока до конца непонятно. Возможно, скоро узнаем. Остаётся лишь надеяться, что перед следующей встречей игроки екатеринбургского клуба будут в нормальном состоянии и мы увидим настоящий бой. Но если серия для «Уралмаша» завершится неудачей, многие будут вспоминать этот третий матч. А что было бы, если бы физическое состояние команды оказалось в порядке?

«Зенит» проходит в полуфинал, оформив очередную уверенную победу в матче с «Пармой»

Лев Свинин и Дуэйн Бэйкон

Лев Свинин и Дуэйн Бэйкон

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В серии между петербургским и пермским клубами подобных проблем не возникло: всё прошло довольно обыденно, без особых сюрпризов. В первых двух матчах «Зенит» уверенно одерживал победы — «Парма» могла навязывать борьбу лишь в отдельных четвертях, но не на протяжении всей встречи.

Что-то изменилось в третьем матче? Всё-таки теперь «Парма» играла дома, может, была интрига? Да, по сути, нет. Хозяева держались на равных только в первые несколько минут, после чего «Зенит» ушёл в отрыв благодаря шикарной реализации дальних бросков. К концу первой десятиминутки разница в счёте уже выглядела устрашающе — 32:15.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Парма
Пермь
Окончен
74 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Уиттакер, Свинин, Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Чебуркин, Фирсов, Захаров
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

Как и отмечалось ранее, в отдельных отрезках матча «Парма» способна навязывать сопротивление. Так произошло и во второй четверти, где хозяева уступили гостям всего два очка. На большом перерыве Хавьер Паскуаль явно донёс до своих игроков, что нужно как можно быстрее снимать все вопросы о победителе. И они его услышали: по ходу третьей четверти «Зенит» увеличил разницу до 30 очков, после чего встреча превратилась в формальность.

Таким образом, «Зенит» ожидаемо переигрывает «Парму» в серии со счётом 3-0 и выходит в полуфинал, где будет ждать победителя пары ЦСКА — «Нижний». Петербургский клуб сейчас выглядит очень мощно, но настоящий плей-офф для них начинается только теперь.

Что касается «Пармы», то даже на одну победу в этой серии было рассчитывать крайне тяжело. Пермяки в целом отлично справились с задачей на сезон и, с учётом их состава и бюджета, выступили достойно. Однако везде хочется видеть прогресс — иначе теряется сам смысл. У пермского клуба есть интересные игроки, есть импозантный и опытный тренер, но какие есть возможности для роста? Ответ на этот вопрос мы получим уже летом, по итогам трансферной кампании.

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