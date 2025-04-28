Леброн и «Лейкерс» взбешены. Они считают, что судейство загнало их в угол

В НБА скандалы — не новость. Иногда их аккуратно заметают под ковёр, а иногда они разгораются так, что слышно на всю планету. Но концовка четвёртой игры между «Миннесотой» и «Лейкерс» — это уже не просто очередная драма, это эпизод, который будут вспоминать ещё долго. Один свисток, один спорный момент — и вместо долгожданной развязки зрители получили урок: справедливость во всём этом может быть хрупкой, шансы — украдены, а эмоции — на пределе.

Всё решилось за считанные секунды до финальной сирены. Леброн Джеймс, борясь за мяч с Энтони Эдвардсом, по мнению многих, сыграл идеально чисто: молниеносная реакция, точный выбив — и мяч уже не у соперника. Но судьи после просмотра видео решили иначе: фол для Джеймса, два штрафных для Эдвардса. Этот вердикт и похоронил интригу: Эдвардс хладнокровно реализовал оба броска.

Леброн не стал молчать. Его раздражение после игры было очевидным, а слова «рука — часть мяча» прозвучали не как крик души, а как чёткий упрёк в адрес арбитров. Это был не просто эмоциональный выпад, а прямое обвинение в двойных стандартах. Такие заявления от королей баскетбола случаются редко, но когда случаются — они гремят так, что эхо наверняка доносится до самых верхов лиги.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик не стал играть в загадки — на пресс-конференции он выложил всё как есть: концовку испортили судейские ляпы. Более того, Редик напомнил о другом ключевом моменте — когда Лука Дончич за несколько минут до финала пытался прорваться к кольцу, но был явно подтолкнут защитником. Судьи промолчали. По словам Редика, если бы тогда зафиксировали фол, «Лейкерс» получили бы шанс выйти вперёд — и тогда концовка могла бы пойти совсем по другому сценарию.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но валить всё на арбитров — слишком просто. «Лейкерс» снова наступили на свои же грабли, которые из игры в игру становятся всё заметнее. Узкая ротация — настоящий камень на шее команды. Во второй половине Редик ограничился одной пятёркой: Дончич, Леброн, Остин Ривз, Дориан Финни-Смит и Руи Хатимура.

Такой выбор был вынужденным, но предсказуемо обернулся проблемами. К концу встречи игроки банально выдохлись, в атаке движение застопорилось, свежести не осталось. Леброн — ни одного очка в четвёртой четверти. Лука, несмотря на свои 38 баллов, мажет всё подряд в клатче — один из шести с игры в решающие минуты. Всё как в третьем матче: вроде бы борются, но в концовке всё разваливается на глазах.

«Миннесота» не стала долго раздумывать — шанс был, и они вцепились в него мёртвой хваткой. Особенно отличился Энтони Эдвардс, который окончательно превратился в главного героя этой серии. Его 43 очка — холодная статистика, за которой стоит одна простая истина: всякий раз, когда «Лейкерс» пытались вернуться в игру, именно Эдвардс безжалостно отправлял их обратно в нокаут.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Защита против него выглядела как бутафория. Заслоны, проходы, степ-бэки, броски через руки — ему было всё равно, кто стоит напротив. Пробовали менять опекунов, удваивать, ловить на хитрости — результат один: очередные очки на табло, уверенность и контроль игры.

В итоге всё сложилось в ту самую картину, которую «Лейкерс» увидели на табло после сирены. Судейские решения, усталость, скамейка-призрак — всё сыграло против них. В истории НБА только 13 команд вытаскивали серию с 1-3. Шансы есть, но они из разряда «верим в чудо».

Серия переезжает в Лос-Анджелес, где для «Лейкерс» теперь начинается режим «пан или пропал». Каждый матч — как последний, права на ошибку больше нет. Им придётся не только сражаться с разогнавшейся «Миннесотой», но и пересилить собственные слабости, которые уже не спрячешь ни под какими отговорками. Счёт на табло: «Миннесота» — 116, «Лейкерс» — 113. «Волки» ведут 3-1 и вот-вот могут закрыть эту серию — если «озёрники» не найдут в себе силы сотворить чудо.