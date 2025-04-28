За что следует любить Энтони Эдвардса, а за что — нет?

Если бы в НБА вдруг замутили голосование на тему «кто меньше всех парится по поводу чужих звёздных регалий», Энтони Эдвардс точно ворвался бы в топ-3. И не просто вкатился — а ещё и с удовольствием подколол бы остальных финалистов. Потому что для него уважение к легендам — вовсе не повод становиться скромнее на паркете. Особенно если напротив — сам Леброн Джеймс.

В четвёртом матче с «Лейкерс» Эдвардс действовал так, будто главный смысл — не победа, а он плевать хотел на чужие звания и возраст. После победы 116:113 Энтони выдал всё просто: «Я не собирался что-то доказывать. Просто дал понять: мы на месте, и нас так просто не сдвинешь». Его желание цепляться к Джеймсу, лезть в каждый стык и мешать на каждом метре выглядело нагло, но сработало на все сто.

Эдвардс играл в своём фирменном стиле: прессинговал, толкался, мешал Леброну дышать и буквально выжимал из соперника все силы. Да, сам Энтони признаёт: к Джеймсу относится с уважением, после сборной даже считает его старшим братом. Но на паркете для «братских» чувств места нет — только битва, где слабину не прощают.

Результат — 43 очка, девять подборов и шесть ассистов от Эдвардса. Лучший перформанс серии от молодого босса «Миннесоты», который в четвёртой четверти завёл команду на мощнейший камбэк. Макдэниэлс, Рид и Дивинченцо подхватили его вайб, а оборона в концовке просто перекрыла кислород «Лейкерс» — соперник наскрёб лишь 19 очков за финальные 12 минут.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

На фоне такой уверенности ещё ярче проявляется репутация Эдвардса как настоящей головной боли для старой гвардии НБА. Он не просто главный трэш-токер среди молодых — он подкрепляет слова делом. На Олимпиаде-2024, например, Ант лукаво называл Леброна «племянником» в интервью, шутя так, что у звёздного форварда наверняка дёргался глаз. А в плей-офф-2024 с Дюрантом вообще выдал: «Кей Ди, ну ты же не защитник». И это не был цирк — он реально не стесняется подкалывать даже икон.

Все эти выходки — часть широкой картины под именем Энтони Эдвардс. За хайлайтами скрывается парень, который не всегда держит себя в руках. В сезоне-2024/2025 он уже отдал лиге больше $ 285 тыс. штрафов: за разговор с арбитрами, за мат в прямом эфире, за жестикуляцию в сторону фанатов. В январе он «прилетел» на $ 50 тыс. за неприличный знак судье, в декабре — на сотку за откровенную ругань перед камерами. В марте словил удаление и ещё один штраф за мяч, запущенный в трибуны. Пять дисциплинарок за один сезон — и почти все не за игру, а за характер.

Вне площадки вокруг Эдвардса тоже хватает шума — скандалы тянутся за ним давно. В сентябре 2022-го он попал в эпицентр громкой истории: залил в соцсети видос с гомофобными репликами. Лига среагировала моментально — $ 40 тыс. штрафа, публичные извинения, и Энтони был вынужден заверять, что подобного в его мировоззрении нет.

Энтони Эдвардс, плей-офф НБА — 2025 Фото: Stephen Maturen/Getty Images

Личная жизнь — отдельный сериал. В декабре 2023-го интернет-модель Пейдж Джорда обвинила Эдвардса, будто он перевёл ей $ 100 тыс. за аборт. Скандал взлетел в тренды: всплыли скрины переписок, чеки, банковские переводы. Ант коротко отрезал, что не обязан выносить личное на публику. В 2024-м новая серия — инфлюэнсер Аиша Ховард выложила сообщения, где, по её словам, Эдвардс давил на неё с требованием прервать беременность. Игрок признал, что был груб, извинился и отдельно подчеркнул: право выбора — только за женщиной.

Но ни хайп, ни штрафы не способны затмить ту стальную закалку, что у Эдвардса внутри. В 14 лет он потерял мать и бабушку — обе ушли от рака за один год. Эта трагедия стала для Энтони точкой невозврата, закалив его характер и сделав сильнее. Он носит «пятёрку» на спине в память о близких и не раз говорил: именно их потеря научила его цепляться за каждый шанс в жизни и никогда не сдаваться.

Харизма Эдвардса давно стала фабрикой для мемов и фанатских приколов. Его легендарное «Bring ya ass», брошенное Чарльзу Баркли в прямом эфире, моментально разлетелось по соцсетям и превратилось в новый боевой клич «Миннесоты». А роль в фильме Netflix «Прорваться в НБА» с Адамом Сэндлером добавила Анту ещё одну армию поклонников — теперь не только на трибунах, но и среди киноманов. Причём критики всерьёз зааплодировали его актёрскому дебюту.

На паркете он продолжает переписывать историю. В свои 23 Эдвардс уже в списках самых результативных молодых игроков в истории НБА: рекорды по очкам, «трёхам», плей-офф — всё в его кармане. Вишенка на торте — олимпийское золото — 2024, где он был одним из лидеров сборной США.

Но вся соль Эдвардса — не в цифрах и не в скандалах. А в том, что он всегда остаётся собой. Может потроллить Леброна и Дюранта, поспорить с арбитром, выдать что-то в лоб фанатам — как в серии с «Лейкерс», когда он орал в зал: «Мой член больше твоего!» И всё это не ради хайпа, а потому что он такой по жизни: без фильтров и масок, с той самой бешеной энергетикой, что делает его самым неудобным, дерзким и притягательным игроком лиги.

Энтони Эдвардс — это взрывная смесь харизмы, таланта, эмоций и настоящей искренности, которую редко встретишь в современной НБА. Он вряд ли станет символом политкорректности или скромности, но как раз в этом его фишка. В эпоху, где многие звёзды боятся сказать лишнее слово, его честность и страсть магнитят. Пока Эдвардс на паркете — баскетбол дышит полной грудью. Осталось ещё научиться побеждать.