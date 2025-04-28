Вручение наград Единой лиги и неостановимый Рейнольдс. УНИКС шагнул дальше в плей-офф

У «Автодора» нет права на ошибку. Команда под руководством Миленко Богичевича проиграла две встречи на выезде, поэтому находится на грани вылета из четвертьфинала плей-офф. УНИКС пока во всех матчах чувствовал себя как рыба в воде, удалось ли хозяевам навязать борьбу казанцам?

Хозяева вышли на встречу с великолепным настроем. MVP апреля и автор лучшего перформанса сезона-2024/2025 Калеб Агада начал встречу с точной «трёшки», а Джамал Джонс набрал два очка. «Автодор» стартовал со счёта 6:3 в свою пользу. УНИКС неплохо смотрелся в обороне, но в атаке были проблемы. Тем не менее частые выходы на линию штрафных от Дэррана Хиллиарда держали казанцев на плаву. Результативность отошла на второй план, а на первый вышла защита. К тому же у хозяев настал момент, когда долгое время ничего не залетало в корзину. Гости же перевернули игру после выхода на паркет Джалена Рейнольдса и Маркуса Кина. Центровой разрывал «краску» и не мазал из-за дуги. В общем, Рейнольдс за четыре с небольшим минуты на площадке набрал девять очков. В большинстве своём он и сделал разницу — 25:13 — четверть за УНИКСом.

Калеб Агада получил две награды Единой лиги Фото: Единая лига ВТБ

Вторая четверть началась с точного трёхочкового броска от Душана Беслача и лэй-апа от Брайанта Кроуфорда. Снова отличный старт от «Автодора» — 5:0. Ошибка при вводе мяча от Кроуфорда позволила Девону Акун-Пёрселлу набрать первые очки в матче. После этого Андрей Лопатин отправил в цель «трёшку», и от преимущества саратовцев в отрезке не осталось и следа. Миленко Богичевич взял тайм-аут, так как был недоволен тем, что Акун-Пёрселл реализовал трёхочковый бросок. Пауза помогла «Автодору» зарядиться эмоционально. Хозяева набрали семь очков кряду, заставив уже Велимира Перасовича прибегнуть к тайм-ауту. Градус игры накалился: Артём Клименко и Александр Петенёв остались недовольны одним из решений судей, за что получили по «технарю». УНИКС «трёшкой» от Хиллиарда завершил четверть в свою пользу — 20:13.

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На старте третьего отрезка Дмитрий Кулагин нашёл свободного на дуге Акун-Пёрселла — трёхочковый в корзине. УНИКС задал дикий темп, хотя буквально несколько минут назад команды вышли с большого перерыва. Хиллиард, Бако и Беленицкий великолепно действовали на обеих сторонах паркета, добившись рывка 12:2. Богичевич не мог оставить данный эпизод без внимания — тайм-аут. Правда, особо ситуация не изменилась. Хиллиард отдал две шикарных передачи на Бако, бельгийский центровой вколотил два слэм-данка. Хозяева совсем перестали бороться в «краске». «Большие» УНИКСа ощущали себя вблизи кольца слишком вольготно. Разгром от гостей — 25:10.

Преимущество УНИКСа перевалило далеко за 30 очков, поэтому последняя десятиминутка была уже простой формальностью. Перасович посадил основных игроков на скамейку запасных, дав игровое время запасным. «Автодор» боролся до конца. Клубу из Саратова удалось завершить четверть вничью — 23:23, но вряд ли это подсластило пилюлю. Итоговая победа УНИКСа со счётом 95:59.

Лучшими игроками встречи смело можно считать Хиллиарда и Рейнольдса. Дэрран набрал 20 очков, четыре подбора и три передач, а Джален — 19 очков и шесть подборов. Также центровой промахнулся лишь раз с игры (восемь из семи). В составе «Автодора» выделялись Агада и Джонс. На счету первого 10 очков и пять передач, у второго — 17 очков и два подбора. К слову, они стали единственными игроками саратовского клуба, кому удалось перешагнуть рубеж 10 очков.

УНИКС на голову был лучше по ходу серии по качеству игры. В желании «Автодор» точно не уступал, но, к сожалению, саратовцы не обладают таким подборов исполнителей, как казанцы. Подопечные Перасовича на деле продемонстрировали свою хвалёную защиту, которая может перекрыть кислород практически любому. Рейнольдса и Бако не протолкнуть под кольцом, Беленицкий готов меняться при разменах на оппонента с первую по пятую позицию. К тому же каждый в составе великолепно читает игру, помогая на подстраховке.

Казанцы пробились в полуфинал совершенно буднично. Команде с огромной долей вероятности предстоит сыграть с ЦСКА. Вот это уже очень интересная пара, в которой будет играть роль каждая малейшая деталь. «Автодор» провёл хороший сезон. Клуб напрямую пробился в плей-офф, Агада зарекомендовал себя как очень универсальный защитник, способный пойти на повышение в топ-клуб. Слишком сложно было бороться с таким сильным УНИКСом, который к тому же перед плей-офф усилился. Сезон для «Автодора» завершён, но постсезон продолжается.