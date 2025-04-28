«Пари НН» отдал все силы, но ЦСКА — чемпионский уровень. Армейцы — в полуфинале плей-офф

У ЦСКА явно не тряслись коленки, когда команда начинала встречу. Гостевые трибуны никак не мешали армейцам начать с рывка 9:3. Ливио Жан-Шарль с первых минут делал красоту: элегантно развернулся в «краске» и оформил лэй-ап, а затем вколотил аллей-уп. Мело Тримбл не только раздавал передачи, но и сам набирал очки. Казалось, «Пари НН» начинает приходить в себя после попаданий Алекса Хэмилтона и Ильи Карпенкова, но две подряд «трёшки» от Каспера Уэйра охладили пыл хозяев. Преимущество ЦСКА уже перевалило за 10 очков. Хозяева не лучшим образом распоряжались мячом, допустив шесть потерь за четверть. После тайм-аута Сергея Козина «Пари НН» пришёл в себя: Неманья Джуришич стал активнее действовать с мячом, а Сергей Зоткин набрал четыре очка. Правда, это не помешало ЦСКА уверенно выиграть четверть со счётом 32:16.

Алекса Аврамович закрыл первую четверть своим точным трёхочковым, а Александр Хоменко реализовал два штрафных на старте второй. В этом отрезке «Пари НН» не позволял ЦСКА разгуляться в нападении. Зоткин же реализовал красивейший бросок в падении с фолом. Половина десятиминутки за нижегородцами — 9:8. Как только снова появился на паркете Уэйр, взаимодействие армейцев заиграло другими красками. Сам Каспер положил в цель «трёшку», а после этого Семён Антонов не остался в стороне и повторил за своим товарищем — три очка в корзине. Но «Пари НН» не собирался сдаваться. Капитан команды Евгений Бабурин реализовал два трёхочковых броска, а Хэмилтон набрал два очка в проходе. Хозяева за две минуты перевернули ход четверти в свою пользу — 19:18.

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Перерыв подошёл к концу, а мы увидели совсем другой «Пари НН». Хозяева подпитывались родными трибунами и буквально не давали ЦСКА ничего поделать в атаке. Все и до этого знали, что нижегородцы могут в обороне «задушить» соперника, но чтобы остановить действующего чемпиона? «Пари НН» оформил рывок 16:6, в котором больше всего выделялись Хоменко и Хэмилтон. Игроки не оглядываясь летели за каждым мячом. Страсти накалялись: в одном из моментов Тримбл и Хоменко вдвоём нырнули за оранжевым. Они начали выяснять отношения, так как россиянин решил, что американец отталкивал его ногой. Подопечные Козина прессинговали соперника по всей площадке, и это помогло хозяевам забрать отрезок со счётом 20:14.

Андреас Пистиолис нашёл что сказать своим игрокам перед стартом финального отрезка, так как ЦСКА отлично вошёл в игру — 7:0: четыре очка от Жан-Шарля и два — от Тримбла. Козину пришлось брать тайм-аут, чтобы сбить темп сопернику и привести в чувства нижегородцев. «Пари НН» усилиями Зоткина и Карпенкова немного сократил отставание, однако армейцы были предельно мотивированы, чтобы доказать своё превосходство. Тримбл был неотразим. Мало того, что Мело набирал очки со штрафной линии, так ещё и послал в цель дальнюю «трёшку». Под конец у ЦСКА и вовсе полетело из-за дуги: два точных попадания от Антонова и одно — от Ухова. Армейцы разгромили соперника в четверти со счётом 35:13. Действующий чемпион Единой лиги оказался сильнее «Пари НН» — 99:68.

Тримбл и Жан-Шарль сегодня были неудержимы. Если Мело записал на свой счёт 23 очка, семь передач и три перехвата, то Ливио — 18 очков, пять подборов и два блок-шота. Эта парочка подарила зрителем несколько ярких моментов своими взаимодействиями. В составе «Пари НН» сразу пять игроков набрали как минимум 10 очков. Лишь Джуришич ограничился девятью. Стоит отметить Зоткина, который, помимо 12 очков, отдал восемь передач при двух потерях — отличная игра. Нижегородцам сегодня не хватило скамейки. Никто, кроме того же Зоткина, очками не отметился.

«Пари НН» великолепно провёл вторую и третью четверти, но в стартовой и заключительной команда провалилась. Вроде бы желание было, мяч двигался, подборы собирали на своём и чужом щите, в определённый момент даже подобрались на расстояние пяти очков, тем не менее ЦСКА показал чемпионскую игру в тех отрезках, которые и стали определяющими в матче. У армейцев слишком много индивидуально сильных игроков. Например, Уэйр великолепно стартовал во встрече, однако, как только у него перестало лететь в цель, Пистиолис дал больше времени Аврамовичу, у которого неплохо шёл бросок.

Нижегородцы отдали все силы, но забрать у ЦСКА хотя бы матч не получилось. «Пари НН» закончил для себя сезон Единой лиги. Команду по ходу регулярки преследовали травмы лидеров (Бабурин, Хвостов) и уход легионеров (Наталла, Доукинса, Шеперда и Ребеца), однако состав под руководством Козина преодолел невзгоды и всё равно пробился в плей-офф. Особенно сильно ударило по «Пари НН» расставание с Заком Наталлом. Американец был вторым в списке самых результативных игроков чемпионата (17,2 очка в среднем), зачастую решая исход матчей. После его отъезда в составе команды не осталось клатчера, способного взять игру в свои руки в самый ответственный момент. Основное ядро у клуба хорошее, если качественно поработать в межсезонье, то можно стать лишь сильнее.

«Пари НН» – успехов в новом сезоне, а ЦСКА сразится в полуфинале с УНИКСом, который оказался сильнее «Автодора» со счётом 3-0. Москвичи и казанцы в прошлом сезоне разыгрывали между собой чемпионство, на этот раз кто-то до финала не доберётся. Серия будет полна зубодробительных моментов, борьбы и интриг. Станем следить вместе за красочным плей-офф.