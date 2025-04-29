Вот это развязка! «Голден Стэйт» спас игру гениальной защитой, когда всё решалось

Сан-Франциско. Арена гудит — и даже когда на табло рекламная пауза, градус не падает. Здесь и ор, и споры — всё это не отдаляет от баскетбола, а будто бы подливает бензина в огонь. Технический из ниоткуда, Батлер, летящий на паркет после сумасшедшего броска с угла, долгие минуты у монитора — в такие дни баскетбол становится настоящей битвой характеров. Здесь закаляются лидеры, а ошибки уже не спрячешь — они на виду у всех.

Перед четвёртой игрой серии между «Уорриорз» и «Рокетс» все только и гадали: выйдет ли Батлер в старте и какие сюрпризы выкинет Стив Керр в ротации? Ответы прилетели сразу — Батлер с первых секунд вышел вместо Куминги, а Куинтен Пост заменил Хилда. Оба хода сработали мгновенно: «Голден Стэйт» выдал молниеносный рывок, в котором отметились все — от Подзиемски до Дрэймонда Грина, который вдруг дважды зарядил из угла, будто всю жизнь этим занимался.

Однако чем громче фейерверк на старте, тем ощутимее тишина после. После рывка 13:2 хозяева будто сдулись. Подзиемски продолжал попадать, но Батлер и Карри до большого перерыва были где-то в тени. «Хьюстон» же вгрызался в защиту, собирал подборы — и вот уже преимущество хозяев тает на глазах. Под конец первой четверти оно почти исчезло, а трёхочковый Ванвлита впервые вывел гостей вперёд.

Со второй четверти баскетбол на паркете решил: «А к чёрту логику!» — и превратился в хаос на максималках. Споры, технари, крик, сумбурные атаки, спорные свистки. Судьи выглядели так, будто мечутся между желанием держать игру под контролем и страхом остаться без звёзд на паркете. Особая жара — вокруг Дрэймонда Грина: сначала влез в разборку Брукса с Карри — сразу технарь, потом схватил Исона за майку — и, казалось, вот она — вторая «техничка». Но рефери ограничились неспортивным, оставив Грина в игре с четырьмя фолами и на грани вылета с площадки.

В этот момент игра у «Голден Стэйт» просто рассыпалась: четыре потери за пять атак. «Рокетс» хоть и сами выглядели не лучше, но сумели поймать кураж при общем безумии. К большому перерыву хозяева уже проигрывали, и по количеству нервных лиц на скамейках матч напоминал не плей-офф, а какой-нибудь выезд в Пермь в промозглое февральское утро — 57:50 в пользу гостей.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После перерыва Карри с Батлером решили: «Хватит этого балагана» — и попытались забрать игру под свой контроль. Рывок 13:0 — и «Уорриорз» снова впереди. Однако стоило Грину схлопотать пятый фол, как Керру пришлось выпускать Джексон-Дэвиса — парня, который весь плей-офф грел банку. И неожиданно — сработало: центровой провёл важные минуты в защите, не разрушив всю схему. И вот уже игра снова на тоненького, и всё решается здесь и сейчас.

Тем временем Подзиемски гнул свою линию. За три четверти он уже настрелял 21 очко, попал пять из восьми из-за дуги — и стал главным мотором атаки. В четвёртой начал с того, что выдрал фол в нападении у Исона, а потом со второй попытки забил через руки. И всё это — пока Грин продолжал греть лавку. Было видно: «Уорриорз» цепляются из последних сил. Шенгюн этим не стеснялся пользоваться. Стоило Грину присесть, как турецкий гигант устраивал в «краске» персональный праздник: раз за разом наказывал «Голден Стэйт» за маленький состав. Но только Грин вернулся — сразу наступил момент истины: малейший промах — и он в душевой. Однако Дрэймонд выстоял.

Концовка — игра на лезвии ножа. Хилд ловит свой момент и кладёт важнейший трёхочковый в быстром отрыве. Батлер раздвигает оборону и лезет под кольцо. Но Ванвлит будто читает сценарий наперёд: его восьмая «бомба» с дуги — и снова равенство. Когда Батлер, ловя мяч на последних секундах атаки, едва не вываливается за лицевую, у него не остаётся выбора — бросок сквозь боль, и его цепляют. Три штрафных — и всё в цель.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Однако «Рокетс» не собирались сдаваться без боя — Шенгюн снова выскочил на пик-н-ролле и легко положил лэй-ап через Пэйтона, подбросив интригу до потолка. 13 секунд до сирены — у гостей последний шанс. Мяч опять у Шенгюна, тот прёт на Грина, бросает — и мимо! Батлер выцарапывает решающий подбор и хладнокровно кладёт оба штрафных. Всё, финальный акт сыгран.

И только теперь — голые цифры. «Уорриорз» вытащили матч — 109:106 — и ведут в серии 3-1. Джимми Батлер настрелял 27 очков (причём 23 из них — после большого перерыва!), добавил шесть ассистов и пять подборов, не потеряв ни одного мяча. Подзиемски — 26 очков с отличной точностью, плюс пять передач и два перехвата. У «Рокетс» блистал Шенгюн: 31 очко, 10 подборов, пять передач. Ванвлит набрал 25 и заколотил восемь «трёх». Но вот 19 из 31 с линии штрафных (61%) — это стало приговором. Теперь серия летит обратно в Техас. Для «Рокетс» следующая игра — либо билет домой, либо последний шанс остаться в игре.