Шакил О'Нил похоронил экс-игрока НБА на всю Америку. Извиняться пришлось всему каналу

Скандалы или нелепые ситуации на телевидении отнюдь не редкость. Не секрет, что шоу проводятся согласно подготовленным заранее сценариям, однако, когда всё происходит в прямом эфире, ошибок, к сожалению, не избежать. Одна из них была допущена во время эфира на Inside the NBA — одном из самых популярных баскетбольных аналитических шоу на американском ТВ. Передача славится бескомпромиссными и хлёсткими замечаниями её авторитетных ведущих Шакила О'Нила и Чарльза Баркли, которые обычно себя не сдерживают и позволяют мыслям гулять свободно. Однако именно такой подход недавно сыграл с Inside the NBA злую шутку.

Инцидент произошёл во время послематчевого репортажа с одной из встреч плей-офф Восточной конференции между «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». Речь в студии зашла о баскетболистах, которые набирали наибольшее количество очков после выхода на замену в своих дебютных играх в серии плей-офф. Тай Джером из «Кливленда», Малик Монк, представляющий «Сакраменто Кингз», завершивший карьеру Бен Гордон, а также ещё ранее вышедший на пенсию Билли Рэй Бейтс. Именно с ним и случилась загвоздка. Последний матч в НБА Бейтс провёл в далёком 1983 году. А после завершения карьеры в новостных сводках почти не появлялся. Видимо этого оказалось достаточно, чтобы… объявить его мёртвым.

Вышедший со скамейки в той встрече Джером набрал 28 очков, что стало четвёртым результатом в представленном в шоу графике. Тай шёл сразу за Бейтсом, который набрал 29 очков в 1980 году. «Интересно, жив ли он ещё?» — поинтересовался Баркли, чем вызвал небольшое замешательство своих соведущих — Эрни Джонсона, Кенни Смита и уже упомянутого Шака. Нарушил повисшую тишину сам Баркли, заявив с улыбкой: «Это же справедливый вопрос!»

«Не на национальном телевидении! — ответил ему Смит. — Ты мог бы просто тихонько погуглить». Но гуглить Баркли не пришлось, так как слово взял О’Нил, заявивший, что Билли Рэй скончался. Откуда брал информацию Шак, неизвестно, однако данные оказались неверны. На следующий день Джонсон, главный ведущий шоу, выступил с заявлением, где принёс извинения Бейтсу и всей его семье.

«Мы хотели бы внести коррективы и принести извинения за то, что произошло вчера вечером в передаче Inside the NBA. Мы говорили о Билли Рэе Бейтсе, который в 1980 году провёл один из лучших дебютов в плей-офф НБА, выйдя на замену со скамейки запасных и набрав 29 очков. В ходе нашего обсуждения мы распространили неверную информацию, сообщив, что Билли Рэй Бейтс скончался. Хотя это было непреднамеренно, сказанное оказалось неверным, бестактным и непростительным. Короче говоря, мы облажались. И приносим извинения Билли Рэю Бейтсу и его семье».

В североамериканской лиге Бейтс выступал с 1979 по 1983 год, представляя такие клубы, как «Портленд», «Вашингтон» и «Лейкерс». В своём первом матче в плей-офф в 1980 году с «Сиэтл Суперсоникс» он вышел со скамейки, провёл на площадке 33 минут, и, помимо 29 очков, принёс своей команде три подбора и шесть результативных передач. «Портленд» ту встречу проиграл (110:120), а затем уступил и в серии (1-2). В общей сложности за четыре года в НБА Билли в рамках регулярок принял участие в 187 матчах, в которых в среднем набирал 11,7 очка, 1,7 подбора и 1,9 передачи. Сейчас он здравствует, а через месяц, 31 мая, ему исполнится 69 лет. Примечательно, что Чарльз всего на шесть лет младше его.

Билли Рэй Бейтс (слева), сезон-1981/1982 Фото: Focus on Sport/Getty Images

Сам Баркли выступил с извинениями день спустя. Ждали их и от Шака. Вот только легендарный центровой — не успели все забыть его прошлый номер — сотворил очередной фортель. В разгар нового эфира О’Нил, к удивлению присутствовавших, неожиданно поднялся с места и направился к выходу. «Продолжайте без меня», — бросил на ходу коллегам Шакил.

«Мы же в эфире!» — сокрушался Баркли.

«Я в курсе, продолжайте», — ответил ему Шак.

«Прости за это, Америка», — со смехом сказал чуть позже вернувшийся Дизель. Впоследствии именитый ветеран признался, что сходил в уборную.

Плей-офф, по сути, только начался, а рейтинги и цитируемость Inside the NBA уже на высоте. Конечно, всегда нужно помнить о том, как бы не перегнуть палку. Но если уж что совершил, не менее важно выйти из затруднительного положения красиво, чтобы как можно быстрее сгладить его. Кто-кто, а Шак в этом деле знает толк.