У единственной зарубежной команды в Единой лиге — две победы за сезон. Как так вышло?

Вот мы и дождались кульминации сезона в Единой лиге ВТБ — плей-офф стартовал, команды вовсю борются за медали, и всё самое интересное ещё впереди. И пока турнир постепенно подходит к финишной прямой, «Чемпионат» запускает серию материалов, посвящённых итогам сезона-2024/2025. Мы начнём с конца турнирной таблицы и поговорим о тех, кому не посчастливилось принять участие в играх на вылет. Первой разберём команду, которая остаётся единственной зарубежной в Лиге ВТБ, — «Астану». Две победы в регулярке — это приговор? И стоит ли ожидать перемен? Ответы на насущные вопросы найдутся в этой статье.

Общая оценка

Сезон-2024/2025 получился для «Астаны» самым неудачным за всю историю выступления в Единой лиге ВТБ. В 44 матчах команда из Казахстана одержала всего две победы — то есть проиграла более 95% встреч. «Астана» также стала последней по среднему количеству очков (64, единственная команда с <70), подборов, передач, перехватов, а также допущенных потерь (17, единственная команда с >16).

При этом до фактического начала сезона «Астана» не производила впечатления прямо-таки безнадёжного аутсайдера. У руля стоял опытный зарубежный специалист, состав пополнили несколько легионеров с американскими паспортами, а новый регламент позволил подписать троих талантливых россиян вне лимита на иностранцев. Вот только спустя месяц-два после фактического начала регулярного чемпионата веры в «Астану» не оставалось, наверное, ни у кого. Наставник Фотис Такианос оставил свой пост и вернулся в Грецию, самый эффективный легионер уехал в Китай, а ещё двое американцев — Джеймс Мюррэй-Бойлс и Ти Джей Старкс — получили серьёзные травмы. Первый был удалён из заявки, а второй оправился только к марту. Искать иностранцев на замену ушедшим не стали: вместо этого в основную команду подтянули собственную молодёжь. В итоге серия поражений, продолжавшаяся с сентября по январь, составила 27 матчей — команда побила антирекорд Единой лиги, установленный «Минском» годом ранее. Самым печальным из этих 27 получился матч с УНИКСом, где «Астана» набрала всего 38 очков, остановившись в шаге от ещё одного антирекорда (который удерживает всё тот же «Минск» — 36 очков).

Обе победы в сезоне достались «Астане» в матчах с «Самарой» — после того, как там произошла вынужденная перестройка. Хотя во второй половине сезона казахстанская команда была сосредоточена уже не на победах, а на повышении уровня игры и общего качества баскетбола — прогресс в этом плане отмечали в том числе топовые специалисты вроде Хавьера Паскуаля и Ростислава Вергуна. Но отсутствие результатов у «Астаны» говорит само за себя: этого по-прежнему недостаточно, чтобы навязывать борьбу даже во второй половине таблицы Единой лиги.

Что удивило

Самсон Аракелян Фото: pbcastana.kz

Под конец сезона «Астана» едва не осталась без генерального директора. Речь идёт о Самсоне Аракеляне — функционере, широко известном в мире казахстанского баскетбола и музыки, и единственном техническом делегате ФИБА в Центральной Азии. Он пришёл в клуб в непростой период, сменив на посту Валерия Тихоненко, и горел идеей развития как спорта в целом, так и «Астаны» в частности. При нём в клубе была выстроена чёткая финансовая структура, благодаря чему удалось наконец решить проблему с задержками по зарплатам.

Об уходе Аракелян объявил ещё до того, как завершился нынешний сезон. Существует мнение, что его решение было связано либо с назначением нового министра спорта в Казахстане, либо с принятием местными властями одного из законопроектов, о котором мы ещё поговорим поподробнее. Вот только важность Аракеляна для столичного клуба невозможно переоценить, и потому покидать свой пост он всё-таки не стал: руководству удалось найти компромисс, и теперь функционер останется у руля как минимум до конца сезона (во внутреннем первенстве он ещё не завершился). Уход талантливого руководителя мог стать для «Астаны» точкой невозврата — но пока он остаётся в должности, для команды не всё потеряно.

Что разочаровало

Маркелл Джонсон Фото: pbcastana.kz

Уход Маркелла Джонсона. Сезон-2024/2025 он начал очень бодро и на протяжении некоторого времени даже возглавлял список самых результативных игроков на турнире, набирая аж 25,0 очка, а также 6,6 передачи при менее чем трёх потерях за матч. Справедливо предполагать, что если бы команда не лишилась хотя бы одного из лидеров в самом начале регулярки, то в конечном счёте смотрелась бы по-другому. Этот сезон мог стать для Джонсона лучшим в «Астане», однако уже в начале ноября он, видимо, настолько разочаровался в перспективах команды, что решил воспользовался опцией расторжения в своём контракте. В результате Маркелл перебрался в Китай, а уже оттуда в Израиль, где его средняя результативность упала с 17,1 до 11,8 очка. Да, из «Астаны» Джонсон всё равно ушёл бы рано или поздно (подробнее — дальше в тексте). Но по факту он сделал это чуть ли не в самый неподходящий момент — и из-за этого особенно обидно.

Лучшая история сезона

Глеб Плотников Фото: pbcastana.kz

Конечно, все хоть сколько-нибудь положительные моменты, которые «Астане» принёс сезон-2024/2025, будут меркнуть в свете грандиозного краха, пережитого клубом в последние восемь месяцев. Но не бывает худа без добра, и даже во всём произошедшем можно найти свои плюсы. Одним из них был бы тренерский дебют Глеба Плотникова — приятно наблюдать, что в лиге появляется всё больше и больше молодых российских специалистов. Да, назначение Плотникова было омрачено тем фактом, что посреди сезона «Астану» покинул наставник. Да, оно было внезапным и во многом вынужденным. Однако даже в самой непростой ситуации Плотников провёл достойную работу, пускай повлиять на конечный результат у него и не вышло.

Второй момент, заслуживающий упоминания, — это яркое возвращение Ти Джей Старкса после травмы, из-за которой он пропустил более пяти месяцев. Защитник отыграл 10 матчей в концовке сезона и в среднем набирал 16,4 очка при 4,1 передачи. Само собой, было бы здорово, если бы Старкс оставался доступен на протяжении всей регулярки. Но, несмотря на долгое отсутствие и безвыходное положение «Астаны», он не опускал руки до самого конца. В двух заключительных матчах Ти Джей в сумме набрал 53 очка.

Как стать лучше в новом сезоне

Игроки БК «Астана» Фото: pbcastana.kz

К сожалению, для «Астаны» сезон-2025/2026 обещает быть ещё более непростым. В конце марта в Казахстане приняли закон, запрещающий финансирование легионеров из государственного бюджета. С учётом россиян из 14 человек в заявке «Астаны» шестеро — иностранцы. В клубе отметили, что их зарплаты частично финансируются средствами, полученными от спонсоров, при этом ни один контракт не является долгосрочным: все они рассчитаны до 31 мая 2025 года. Придётся ли «Астане» полностью отказаться от услуг зарубежных игроков в следующем сезоне, пока неизвестно. В организации во многом полагались на иностранцев, а проблема глубины скамейки остаётся актуальной. Сформировать конкурентоспособную команду исключительно из игроков с казахстанским паспортом — задача далеко не из простых. Да и перспективы такой команды в Единой лиге, прямо скажем, не были бы многообещающими. При этом выступление в преимущественно российском турнире влечёт за собой серьёзные расходы: на перелёты и все сопутствующие траты уходят большие суммы. В прошлом году бюджет «Астаны» и без того составил скромные 346 млн рублей, и в случае его дальнейшего сокращения улучшения ситуации ожидать не стоит.

Тем не менее в «Астане» уже продемонстрировали, что готовы развивать перспективную молодёжь и работать в первую очередь на улучшение качества баскетбола. С игровой точки зрения одной из ключевых проблем казахстанцев было отсутствие стабильности на протяжении каждого отдельно взятого матча — за успешной первой половиной всегда следовала провальная вторая. Не хватало то сил из-за напряжённого графика и разъездов, то концентрации и боевого настроя в целом. Командная игра, которая могла доставить проблемы даже самым грозным оппонентам, уже к третьей четверти зачастую рассыпалась и становилась залогом неминуемого поражения. Чуть больше последовательности — и «Астана» смогла бы добыть на две-три победы больше. Если команде удастся сохранить костяк в следующем сезоне, то проблема непостоянства должна решиться со временем: просто за счёт опыта и сыгранности состава.

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Самсон Аракелян Фото: pbcastana.kz

Когда Самсона Аракеляна попросили подвести итоги сезона-2024/2025, он сказал:

«С точки зрения болельщика это провал, но с точки зрения развития казахстанских игроков и в общем тех условий, в которых мы сейчас встретились с новым законопроектом, я скажу, что мы побили очень много рекордов как по игровому времени, так и по набранным очкам. Число казахстанских игроков, дебютировавших и вообще игравших в Лиге ВТБ в этом сезоне, больше, наверное, чем за два-три сезона ранее. Отмечу дебют 17-летнего Пестова, который впервые набрал очки в матче с ЦСКА. Оразбеков побил рекорд по передачам. Я могу долго перечислять достижения, они есть у каждого казахстанского игрока. Для меня как человека, который пришёл именно перестроить команду и «создать» новых игроков, это идеальный сезон. Никто никогда, мне кажется, больше таких возможностей нам не даст — играть на таком уровне с молодыми игроками».