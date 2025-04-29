Юбилей и дикий камбэк. Так и должна была закончиться серия «Локо» с «Уралмашем»

В третьем матче четвертьфинальной серии «Уралмаш» не только проиграл с разгромом, но и потерял в связи с травмой одного из лидеров Хэйдена Далтона. Клуб из Екатеринбурга на грани вылета из плей-офф — и вот такие новости… Унывать нельзя: на очереди важнейшая встреча с «Локомотивом-Кубань», которая может стать последней. Как проходил четвёртый матч, кто из лидеров проявил себя на паркете «ДИВСа» — всё самое интересное в материале «Чемпионата».

Центровой «Локо» Кирилл Елатонцев стал первым, кто набрал очки во встрече. Гости оформили рывок 7:0, лишь после этого включился в игру «Уралмаш». В составе хозяев «трёшку» в цель положил Джавонте Даглас и в проходе отличился Владимир Ивлев. Результативность оставляла желать лучшего. Прежде всего из-за того, что для обеих команд этот матч был очень важным. У уральцев активизировались центровые — Октавиус Эллис и Илья Попов, набравшие на двоих шесть очков, у «Локо» — Патрик Миллер и Антониус Кливленд. Тем не менее в игре был паритет — 12:12. Под конец четверти центровые команд — Елатонцев и Эллис — устроили дуэль. Каждый из них набирал очки и пытался остановить другого в «краске». Четверть осталась за хозяевами с минимальным преимуществом — 18:17.

Первые две минуты второй десятиминутки оказались нерезультативными, но затем «Уралмаш» взорвался и повёл со счётом 6:2. Кирилл Писклов отметился трудным и в то же время красивым попаданием. «Локо» удавалось остановить Джеремайю Мартина, который получил награду лучшего снайпера Единой лиги в этом сезоне, но, видимо, все силы уходили только на это. Писклов послал в цель ещё одну «трёшку», а «Уралмаш» оформил рывок 13:4, доведя своё преимущество в матче до двузначного — 31:21. Краснодарцам не помогали тайм-ауты Андрея Ведищева, хозяева были лучше во всём. «Локо» за половину допустил девять потерь и не реализовал ни одного броска издали. Даглас же за 17 минут на паркете оформил дабл-дабл: 10 очков и столько же подборов. Хозяева оказались сильнее со счётом 22:10.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

На вторую половину гости вышли с совершенно другим настроем, набрав 10 очков уже за четыре минуты. Правда, Мартин, у которого не шла игра в двух первых четвертях, стал часто находить моменты для взятия кольца. Всё было хорошо у «Уралмаша» вплоть до того момента, когда лучший игрок этой встречи Даглас поругался с арбитрами. Судьи выписали Джавонте сразу два технических замечания. Следовательно, форварду пришлось покинуть паркет. Гости перехватили инициативу, особенно выделялся Миллер. Преимущество хозяев сократилось до пяти очков — 48:43. Ростислав Вергун взял тайм-аут в попытке донести до своих подопечных важные моменты. Однако «Локо» не собирался останавливаться. Квитковских реализовал первый трёхочковый бросок в матче, а Кливленд сравнял счёт — 48:48. В отсутствие Дагласа вся игра «Уралмаша» строилась на взаимодействиях Мартина и Эллиса. Эти двое под конец разыгрались, позволив хозяевам практически полностью нивелировать отставание в четверти — 21:25.

Всё самое интересное ждало зрителей в заключительном отрезке. «Локо» усилиями Кливленда, Емченко и в особенности Елатонцева организовал рывок 8:0. Гости разогнались не на шутку. Однако Мартин взял игру в свои руки, набрав пять очков кряду для «Уралмаша». Это заставило Ведищева прибегнуть к тайм-ауту. «Локо» снова бросился в погоню. Мартин дважды промахнулся со штрафной линии, что само по себе является нонсенсом, после этого гости сравняли счёт — 66:66. Чего ещё мало ожидаешь в матче — слэм-данка от Миллера. Маленький разыгрывающий взлетел вверх и вколотил мяч в кольцо.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Локомотив-Кубань». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

За две минуты до финальной сирены Антон Глазунов своей «трёшкой» сравнял результат во встрече — 71:71. Правда, дальним попаданием тут же ответил Квитковских, а Кливленд добавил в копилку «Локо» ещё два очка. Команды обменивались результативными атаками. У «Уралмаша» Мартин делал всё возможное, чтобы сократить отставание. Шесть очков от Джеремайи позволили хозяевам приблизиться вплотную — 77:78. В одном из последних моментов матча Миллер выиграл подбор у центровых, будучи намного ниже своих визави… Правда, ему досталось по глазам от Глазунова. Очень сильно щурясь, Патрик вышел на штрафную линию, в итоге смазав обе попытки из-за дискомфорта. «Локо» повезло, что на подборе баскетболисты «Уралмаша» сыграли не лучшим образом, допустив потерю.

У хозяев ещё был шанс сократить отставание, но, к сожалению, они им не воспользовались. «Уралмаш» вводил мяч из-за боковой, мяч довели до Мартина, но Кливленд зацепился за оранжевый, выцепив его из рук соперника. Лидер уральцев случайно в этот момент задел мяч ногой, владение перешло краснодарцам. После последовали штрафные, однако «Локо» довёл дело до победы в четверти — 30:16. Команда под руководством Ведищева одержала верх с результатом 82:77.

Мартин сегодня хоть и много мазал в первой половине, но во второй заиграл совсем другими красками. Лидер «Уралмаша» в итоге набрал 25 очков, шесть передач и три перехвата. Эллис оформил дабл-дабл: 19 очков и 10 передач, добавив к этому три блок-шота. В составе «Локо» же выделялась тройка игроков — Миллер — 20 очков, пять подборов и четыре передачи, Кливленд — 22 очка и 10 подборов (дабл-дабл) и Квитковских — 17 очков, три подбора и столько же перехватов. Ещё отдельно стоит отметить Елатонцева, который был очень полезен вне цифр, хоть и набрал девять очков и пять подборов.

«Локо» на характере перевернул встречу, уступая по ходу первой половины с разницей в 13 очков. Команда за первые 20 минут игры набрала 27 очков, а за вторые — в два раза больше — 55! Ни для кого не секрет, что кубанцы умеют отыгрывать то, что уже казалось невозможным, однако они это делают уже не в первый раз. Кто знает, как сложилась бы встреча, не потеряй «Уралмаш» Дагласа. Что же такого наговорил форвард судьям, за что сразу же получил два «технаря»? Этот матч стал юбилейным для Единой лиги — 3000-м! Каким же интересным он получился! В любом случае клубу из Екатеринбурга большой поклон. Он стал единственным, кто выиграл хотя бы одну встречу у соперников из «большой четвёрки». К тому же был очень близок к тому, чтобы перевести серию в решающий пятый матч. Только слов похвалы заслуживают подопечные Вергуна, которые боролись до последних секунд.

У «Локо» же присутствуют проблемы со стабильностью. Команда местами играет просто великолепно, а затем на пару минут выключается и позволяет сопернику набирать очки. С этим необходимо обязательно что-то делать, так как в полуфинале с «Зенитом» будет ещё сложнее. Благо у краснодарцев есть практически неделя для исправления ошибок и подготовке к полуфинальной серии плей-офф.