После финальной сирены начался ад. Адетокунбо едва не подрался с отцом суперзвезды НБА

На арене в Индианаполисе после финальной сирены никто даже не подумал кидаться в объятия и позировать для камер — только тяжёлая тишина и оцепенение. Казалось, игроки обеих команд сами не верят, что эта мясорубка наконец закончилась. Но иллюзии рассеялись быстро: накопленный за серию стресс вырвался наружу, и площадка моментально превратилась в ринг для выяснений отношений. Матч давно завершился по бумажкам, но на деле всё только начиналось — включился режим «без правил».

Схватка между «Индианой» и «Милуоки» держалась на максимуме — и по телу, и по нервам. Стычки, грязная защита, липкие провокации, спорные фолы, вечная болтовня с судьями и вспышки злости — всё это копилось, пока не прорвало плотину. В пятой игре пар пошёл наружу: сперва сцепились игроки, и одним из первых сорвался Кевин Портер-младший, редкий, но громкий герой плей-офф. Яннис Адетокумбо был на волоске от рукопашной, едва его сдержали свои же. Ти Джей Макконнелл и Аарон Несмит из «Индианы» тоже не собирались молчать и влезли в перепалку с удовольствием. Вся эта заварушка длилась меньше минуты, но стала квинтэссенцией серии: здесь не было ни сантиметра лести, ни капли компромисса, ни намёка на уважительное молчание. Только чистая, неотфильтрованная эмоция — до последней секунды и дальше.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Парадоксально, но настоящий взрыв случился не в разгар матча, а уже после финальной сирены — когда, казалось, все карты раскрыты и страсти должны улечься. Только эмоции решили иначе: продолжение последовало не только от игроков — шоу вышло за пределы площадки. Пока репортёры разбирали последствия массовой заварушки, новые искры полетели в другой части арены: Яннис, кипящий от злости, сцепился в словесной дуэли с типом в гражданке. Как выяснилось, это был не кто иной, как отец Тайриза Халибёртона, устроивший настоящий перформанс: крики, размахивание руками, театральная радость. Для Адетокумбо это был вызов на личном уровне. По словам свидетелей, Янниса сдерживали едва ли не всем составом, чтобы не пустить кулаки в ход. Этот эпизод мгновенно разошёлся по соцсетям и стал вирусной темой: многие посчитали, что папаша Халибёртона слишком уж забылся, особенно на фоне тяжёлого поражения и титанических усилий Янниса.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сама серия могла бы войти в летописи как образец честной, мужской битвы, но теперь о ней будут говорить совсем по-другому — два этих эпизода стали её визитной карточкой. Хотя и сама концовка матча была чем-то из разряда триллеров. «Милуоки» спокойно вёл концовку овертайма — 118:111 за 40 секунд до сирены — и уже примерялся к шестой игре. Даже без Лилларда, выбывшего с травмой ахилла, казалось, шансы на камбэк живы. Но дальше — полный обвал: потеря, провал в защите, мимо, фол, снова потеря. За каких-то несколько мгновений «Пэйсерс» выдали безумный рывок 8:0 и ворвались вперёд, оставив «Бакс» с открытыми ртами и разбитыми надеждами.

Кульминация — проход Халибёртона за полторы секунды до конца, последний гвоздь в крышку этой сумасшедшей серии. На табло — плюс один, а «Бакс» даже не смогли толком ввести мяч за оставшееся время. Халибёртон был режиссёром последних секунд: абсолютный холоднокровный контроль, точность снайпера. Но не стоит забывать — здесь выстрелила вся команда: шесть игроков «Индианы» с двузначными очками, а Тайриз настрелял свои эффективные 26 и выдал девять передач.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Яннис же выдал одну из своих лучших плей-офф-игр — 30 очков, 20 подборов, 13 ассистов. Тащил «Бакс» на одном энтузиазме, но даже Геркулес не затащит, когда вокруг — дыры: Лилларда нет, Трент-младший то зажигает, то ловит ступор и в ключевой момент роняет мяч. «Милуоки» опять упёрся в старую стену: одного сверхусилия мало, чтобы пройти дальше. Здесь проиграли не потому, что были слабы, а потому что дрогнули в решающий миг.

Финальный счёт — 119:118 — идеальный штрих к этой нервной драме, где каждая секунда стоила как золото. Для «Индианы» — билет в следующий круг и встреча с «Кливлендом». Для «Милуоки» — ранняя капитуляция и, возможно, старт большой перестройки. Но важнее другое: это завершение стало одним из самых эмоционально насыщенных эпизодов последних лет. Не столько из-за драмы на табло, сколько из-за того, что происходило сразу после.