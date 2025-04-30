Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз: текстовая онлайн-трансляция матча плей-офф НБА — 2025, 1 мая 2025, счёт 1-3

«Лейкерс» всё — сдулись? Неужели Леброн и Дончич покинут плей-офф НБА? LIVE
Артемий Берстенев
«Лейкерс» всё — сдулись? LIVE
Комментарии
В истории лишь немногим командам удавалось спастись со счёта 1-3 и выиграть серию. Станет ли «Лос-Анджелес» 14-й?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Уже завтра, 1 мая, состоится пятый матч первого раунда плей-офф НБА между «Лейкерс» и «Миннесотой». Для Леброна Джеймса и Луки Дончича только победа оставит «Лос-Анджелесу» шансы продолжить борьбу в серии. «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом встречи в текстовой онлайн-трансляции.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android