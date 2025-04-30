«Лейкерс» всё — сдулись? Неужели Леброн и Дончич покинут плей-офф НБА? LIVE
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В истории лишь немногим командам удавалось спастись со счёта 1-3 и выиграть серию. Станет ли «Лос-Анджелес» 14-й?
Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Уже завтра, 1 мая, состоится пятый матч первого раунда плей-офф НБА между «Лейкерс» и «Миннесотой». Для Леброна Джеймса и Луки Дончича только победа оставит «Лос-Анджелесу» шансы продолжить борьбу в серии. «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом встречи в текстовой онлайн-трансляции.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
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Комментарии
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