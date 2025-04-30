«Лейкерс» всё — сдулись? Неужели Леброн и Дончич покинут плей-офф НБА? LIVE

В истории лишь немногим командам удавалось спастись со счёта 1-3 и выиграть серию. Станет ли «Лос-Анджелес» 14-й?

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Уже завтра, 1 мая, состоится пятый матч первого раунда плей-офф НБА между «Лейкерс» и «Миннесотой». Для Леброна Джеймса и Луки Дончича только победа оставит «Лос-Анджелесу» шансы продолжить борьбу в серии. «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом встречи в текстовой онлайн-трансляции.