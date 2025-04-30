Объединить Леброна, Дончича и Адетокунбо в «Лейкерс» — такое вообще реально?

«Милуоки Бакс» третий сезон кряду вылетает в первом раунде плей-офф НБА. В 2023-м «олени» уступили «Майами» со счётом 1-4, а в 2024-м и 2025-м — «Индиане» (2-4 и 1-4). Лидер команды и одна из суперзвёзд НБА Яннис Адетокунбо не раз в своей карьере говорил, что главное для него — победы. «Олени» трижды не смогли преодолеть барьер 1/8 финала, что может заставить Грик Фрика потребовать обмен. Вряд ли вас это удивит, но первым делом Янниса отправляют в «Лейкерс». Вот только возможно ли это вообще?

Начнём с того, нужно ли менять свою звезду «Милуоки». Кажется, да! Яннис — максимально лояльный и верный своей команде игрок, однако даже у него есть предел. Клуб не может обеспечить ему уверенность в том, что в ближайшие годы «олени» будут бороться за чемпионство. Руководство выменяло Дэмьена Лилларда и Кайла Кузму, отдав Джру Холидэя и Криса Миддлтона, с которыми Адетокунбо брал титул. Какой итог? Три вылета в первом раунде в сумме.

В четвёртом матче серии Лиллард в первой четверти ринулся за мячом, который отскочил от дужки кольца, но потерял равновесие и упал, схватившись за ногу. Показалось, что ничего страшного не случилось, однако в итоге разыгрывающий не смог самостоятельно покинуть площадку. МРТ показала разрыв ахиллова сухожилия. К сожалению, Лиллард с большой долей вероятности пропустит сезон-2025/2026, и, следовательно, надежды «Милуоки» на чемпионство в следующем году разбились ещё до того, как стартовала новая регулярка. Наверняка вы видели, что делали «Пэйсерс» с «Бакс» в отсутствие Дэмьена.

Дэмьен Лиллард, сезон-2024/2025 Фото: John Fisher/Getty Images

«Милуоки» не обладает большими активами — у команды в 2025 году нет выбора в первом раунде драфта НБА, а в 2026-м «Нью-Орлеан» может без зазрения совести обменяться пиками в первом раунде, если «Бакс» будут выбирать выше «Пеликанс» на драфте. Иными словами — в ближайшие два года топовых новичков в стане «оленей» не будет. Всё это лишь сильнее заставляет Адетокунбо задуматься об уходе. Скорее всего, обмен Янниса — лучший выход для всех. Команда получит много активов, чтобы уйти в перестройку, а греческий форвард — шанс снова стать чемпионом.

Вряд ли Яннис будет смотреть в сторону команд с небольшого рынка или же тех, кто не готов предоставить ему боевой состав для победы. «Лейкерс» с суперзвёздным Дончичем, который останется в Лос-Анджелесе ещё очень надолго, — великолепный вариант. Леброн Джеймс в ближайшем будущем завершит карьеру, но даже в 40 лет он оказывает невероятное влияние на игру своей команды. Это трио вселяло бы страх и ужас в каждого соперника на пути к чемпионству.

Яннис Адетокунбо, сезон-2024/2025 Фото: Justin Casterline/Getty Images

Есть популярная идея. Хоть активов на драфте у «Лейкерс» не так много (пики первого раунда 2026, 2028, 2030 и 2031 годов), но в команде в этом году отлично себя зарекомендовали Остин Ривз, Далтон Кнехт, Руи Хатимура и даже вышел из спячки Гэйб Винсент. В итоге «озёрники» могут предложить неплохой пакет за суперзвезду «Милуоки». Правда, скорее всего, придётся привлечь третью сторону. Вряд ли руководство «Бакс» захочет отдавать свой главный актив в обмен на Ривза и несколько драфт-пиков.

Обратим внимание на «Нью-Орлеан», желающий уйти в перестройку, наконец-то избавившись от Зайона Уильямсона. Вроде бы отличный вариант для привлечения третьей команды.

«Лейкерс» получают:

— Янниса Адетокунбо;

— Карло Матковича;

— Антонио Ривза.

«Милуоки» получает:

— Зайона Уильямсона;

— Остина Ривза;

— Далтона Кнехта;

— пик первого раунда 2026 года от «Лейкерс»;

— пик первого раунда 2030 года от «Лейкерс».

«Нью-Орлеан» получает:

— Руи Хатимуру;

— Гэйба Винсента;

— Макси Клебера;

— пик первого раунда 2028 года от «Лейкерс»;

— пик первого раунда 2031 года от «Милуоки».

Для чего это «Пеликанс»? Они избавятся от громадного контракта Зайона и получат истекающие соглашения Хатимуры, Винсента и Клебера с возможностью обменять их или же попросту для различных вариаций перед перестройкой. «Бакс» же получат шикарного Ривза, который может превратиться в полноценную звезду в отсутствие Лилларда, и хоть и травматичного, но всё ещё очень талантливого Уильямсона. Зайону всего 24 года, и если травмы перестанут ему докучать, то он может стать мини-версией Янниса для «Милуоки».

Понятное дело, это лишь один из кучи возможных сценариев, но очевидно одно – обмен Адетокунбо в «Лейкерс» возможен и вполне реален. При этом команда из Лос-Анджелеса рискует застрять в проблемах с налогом на роскошь. Леброн, Дончич и Адетокунбо в сезоне-2025/2026 будут съедать $ 152,7 млн платёжной ведомости. Порог налога на роскошь — $ 170,8 млн. Так что будет очень трудно сообразить сильную и разностороннюю команду. Но, вероятно, «Лейкерс» это и не нужно. Все только и будут говорить о Яннисе в стане «озёрников», и в очередной раз свет всех софитов НБА падёт на гениального Роба Пелинку и калифорнийцев, которые всегда открыты к переезду суперзвёзд.

А если вспомнить историю, то «Милуоки» с «Лейкерс» связывает обмен Карима Абдул-Джаббара, который устал от жизни в Висконсине. Легендарный центровой выиграл чемпионство с «Бакс» в 1971-м, а через три сезона оказался в Лос-Анджелесе. Адетокунбо принёс «оленям» титул спустя 50 лет и тоже может оказаться в Голливуде. Только через четыре сезона. Не находите некий символизм? Впрочем, «Милуоки» будет искать команду, готовую дать за грека как можно больше, но и в то же время может отдать дань уважения своей легенде, предоставив Яннису возможность выбрать команду для продолжения карьеры. В то же время обмен Дончича показал, что «Лейкерс» могут просто прийти и забрать игрока из-под носа у всех.