Лучшие из лучших. Выбираем «ЧемпMVP» в составе «Пари НН» в сезоне-2024/2025

В рамках нынешнего сезона Единой лиги ВТБ читатели «Чемпионата» и болельщики баскетбольного клуба «Пари НН» выбирали лучшего игрока каждого месяца в составе нижегородской команды. Сейчас же пришло время проголосовать за лучшего игрока сезона!

Центровой Александр Чадов трижды брал награду по итогам месяца, по разу — Игорь Вольхин и американец Зак Наталл. Однако последнего уже давно нет в команде, поэтому он не будет участвовать в итоговом голосовании. Также есть игроки, которые не становились победителями по итогам месяца, но очень часто были в числе кандидатов.

Отметим, что подопечные Сергея Козина достойно провели сезон: прошли в плей-офф через плей-ин и бились с ЦСКА в первом раунде, а «Чемпионат» предлагает определить лучшего игрока в составе нижегородского клуба в сезоне-2024/2025. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.