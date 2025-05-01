Лучшие из лучших. Выбираем «ЧемпMVP» в составе «Пари НН» в сезоне-2024/2025

В рамках нынешнего сезона Единой лиги ВТБ читатели «Чемпионата» и болельщики баскетбольного клуба «Пари НН» выбирали лучшего игрока каждого месяца в составе нижегородской команды. Сейчас же пришло время проголосовать за лучшего игрока сезона!
Центровой Александр Чадов трижды брал награду по итогам месяца, по разу — Игорь Вольхин и американец Зак Наталл. Однако последнего уже давно нет в команде, поэтому он не будет участвовать в итоговом голосовании. Также есть игроки, которые не становились победителями по итогам месяца, но очень часто были в числе кандидатов.
Отметим, что подопечные Сергея Козина достойно провели сезон: прошли в плей-офф через плей-ин и бились с ЦСКА в первом раунде, а «Чемпионат» предлагает определить лучшего игрока в составе нижегородского клуба в сезоне-2024/2025. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Александр Чадов
48 матчей, 9,0 очка, 4,6 подбора, 1,4 передачи, 11,3 ЭФФ
Чадов был не только завсегдатаем «ЧемпMVP» практически каждого месяца, но и трижды в итоге выигрывал награду. Этот сезон для Александра можно смело назвать прорывным: он полноценно стал основным центровым команды Единой лиги и в целом справлялся с этой ролью. Из ярких перформансов стоит выделить встречу с «Локомотивом-Кубань», когда Чадов набрал 24 очка.
Александр Хоменко
46 матчей, 8,8 очка, 3,5 подбора, 3,3 передачи, 1,1 перехвата, 12,0 ЭФФ
Если вынести за скобки Зака Наталла, который покинул команду в феврале, и Алекса Хэмилтона, который провёл за «Пари НН» всего 13 матчей, то Хоменко является самым эффективным игроком нижегородцев в этом сезоне. Александр действительно очень пришёлся ко двору «Пари НН» после перехода из МБА-МАИ. В декабре во встрече с «Самарой» Хоменко оформил первый в карьере дабл-дабл, набрав 18 очков и 12 подборов! Отдельно стоит выделить его перформанс в февральском матче с ЦСКА, чьим воспитанником он является. Бывшей команде Хоменко наколотил 26 очков.
Наманья Джуришич
44 матча, 11,5 очка, 4,4 подбора, 2,6 передачи, 11,5 ЭФФ
Черногорец провёл очень хороший сезон в Нижнем. Он прекрасно выполнял функцию ветерана и делился опытом с молодыми игроками. Помимо этого, его роль в концовках матчей была очень внушительной. У Неманьи было много хороших встреч, в частности, против УНИКСа, когда он отгрузил казанцам 22 очка. В важнейшем матче плей-ин с «Пармой» он отметился 21 очком.
Илья Карпенков
47 матчей, 6,7 очка, 3,3 подбора, 1,4 передачи, 8,1 ЭФФ
Илья Карпенков также не раз попадал в список кандидатов на «ЧемпMVP» месяца и был очень важной частью нижегородской команды. В январском матче с «Локомотивом» он отметился 20 очками. Также в серии плей-офф с ЦСКА в каждой из встреч он набирал 10 и более очков. В первой — 10, во второй — 16, в третьей — 12.
Игорь Вольхин
14 матчей, 8,4 очка, 4,5 подбора, 8,9 ЭФФ
Игорь Вольхин присоединился к «Пари НН» в конце января по аренде из «Зенита». А уже по итогам февраля был признан болельщиками лучшим игроком месяца. К сожалению, Игорь провёл за «Пари НН» всего 14 встреч и досрочно завершил сезон из-за травмы, которую он получил в матче плей-ин с «Пармой». В феврале всё тем же пермякам Вольхин отгрузил 26 очков, тем самым установив рекорд карьеры!