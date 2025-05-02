«Самара» — в долгах и без легионеров. Почему такая участь постигла и этот российский клуб?

Вот мы и дождались кульминации сезона в Единой лиге ВТБ — плей-офф стартовал, команды вовсю борются за медали, и всё самое интересное ещё впереди. И пока турнир постепенно подходит к финишной прямой, «Чемпионат» запускает серию материалов, посвящённых итогам сезона-2024/2025. Мы начнём с конца турнирной таблицы и поговорим о тех, кому не посчастливилось сыграть в стадии на вылет. Второй на очереди стала «Самара», пережившая поистине переломный сезон. Что ждёт команду в обозримом будущем? И по какому пути пойдёт новое руководство? Ответы на насущные вопросы найдутся в этой статье.

Общая оценка

Буквально в прошлом году «Самара» справедливо считалась одной из тех команд, которые в сезоне-2024/2025 будут бороться за место в середине таблицы и последующее участие в плей-офф. В межсезонье в клубе существенно перестроили состав: его пополнили как российские, так и зарубежные игроки, которые в дальнейшем прошли проверку контрольными матчами и должны были показать себя во всей красе в новом сезоне Единой лиги. Оправдать высокие ожидания не получилось из-за череды травм на старте чемпионата. Тем не менее «Самара» уверенно продвигалась по турниру, сохраняя шансы по крайней мере на плей-ин.

Мечты разбились о реальность в начале декабря. Тогда в Самарской области произошли большие перемены, связанные с назначением нового губернатора. Затронули они всех: и хоккейную «Ладу», и футбольные «Крылья Советов». В регионе приняли решение пойти по новому вектору развития и перераспределить финансирование. Для баскетбольной «Самары», на тот момент уже испытывавшей денежные трудности, это означало полный крах, причём прямо посреди сезона. Сначала команду стали один за другим покидать легионеры. Потом ушёл и Анзулович — конечно, вместе со своим штабом. Когда иностранцев уже не осталось, уезжать начали таланты с российским паспортом. Перестановки произошли и в руководстве, когда свой пост покинул генеральный директор Камо Погосян. Так от «Самары», какой мы её знали, не осталось практически ничего.

Серьёзные финансовые препятствия ещё отразятся на будущем перешедшего под муниципальное управление клуба, но, что самое главное, уже сказались на его настоящем. «Самара» билась, однако ни опыт Михаила Кулагина, ни титанические усилия Андрея Сопина, ни возвращение Ильи Платонова не помогли коллективу тренера Владислава Коновалова. В 2025 году его команда потерпела поражение в 21 из 23 матчей, уступив даже «Астане» (дважды). Ключевой, пожалуй, была именно проблема отсутствия глубины состава — у того малого количества игроков, что остались в основе «Самары», просто не оказалось сил к концу и без того продолжительного сезона. Результат закономерный — 11-е место из 12 возможных.

Что удивило

«Самара» после матча с «Локомотивом» (72:71) Фото: bcsamara.com

5 декабря «Самара» впервые в своей истории обыграла «Локомотив-Кубань»: и эта победа, добытая вопреки всем обстоятельствам, стала для команды самым ярким событием в сезоне. За два дня до встречи клуб начали покидать легионеры — тогда о финансовых проблемах внутри организации уже было известно. Уехали Брендан Адамс, Насир Брукс и Ронни Харрелл, из иностранцев остался один лишь Хэйден Далтон, а в опустевшую заявку пришлось включить сразу двух игроков из команды 3х3. В таком измученном виде «Самара» выходила на домашний матч с «Локо», на тот момент занимавшим третье место в турнирной таблице Единой лиги. В свете обескураживающих новостей в коллектив с берегов Волги не верил, наверное, никто. Но подопечные Дражена Анзуловича продемонстрировали невероятную силу воли, которая заставила соперника обомлеть.

У «Локомотива» не получалось в нападении, и «Самара» сумела этим воспользоваться. На протяжении всей встречи хозяева навязывали оппонентам свой темп, ведя в счёте с небольшой разницей, пока в четвёртой четверти разрыв не достиг отметки в 13 очков. Усилиями Карвела Андерсона счёт всё же удалось сравнять, однако за три секунды до финальной сирены Антон Карданахишвили реализовал решающий штрафной. Счёт на табло — 72:71. Такой подарок «Самара» сделала своим болельщикам напоследок. Радость от него продлилась недолго: в тот же день было объявлено об отъезде Далтона, героя исторического матча с «Локомотивом». Без него перспективы команды стали совсем туманными, но та самая победа всё равно запомнилась — хочется верить, что следующего подобного триумфа не придётся ждать слишком долго.

Что разочаровало

«Самара» Фото: Единая лига ВТБ

Прошедшие несколько месяцев были для «Самары» сплошным разочарованием. Однако последней каплей стала новость, что со следующего сезона клуб собирается играть исключительно воспитанниками. В развитии собственных талантов нет ничего зазорного — но только в том случае, когда подобная стратегия является запланированной и продуманной, а не вынужденной. В начале сезона у «Самары» была довольно впечатляющая заявка, состоявшая как из зарубежных, так и из российских кадров. И отказ от легионеров можно понять: МБА-МАИ стала достойным примером того, как может выглядеть команда, собранная исключительно из россиян. Однако москвичи полагаются не только на собственную молодёжь, но и на опытных отечественных игроков вроде Зубкова, Воронова, Трушкина и других.

Для «Самары» формирование состава исключительно из воспитанников будет означать потерю большей части и без того сократившейся заявки, включая тех же Кулагина, Сопина и Платонова. И у кого тогда будут учиться самарские юниоры? Сколько бы опыта ни было у Владислава Коновалова, ветеранское присутствие в раздевалке играет в этом вопросе ключевую роль. Новый генеральный директор клуба Алексей Ягунов утверждал, что о пропуске следующего сезона Единой лиги речи не идёт. Вот только результат, который могла бы показать собранная из воспитанников «Самара», вряд ли был бы удовлетворительным. А это означает, что в будущем наверняка придётся что-то менять: либо стратегию, либо турнирную прописку. Вариант со сменой руководства также рассматривается: пост вышеупомянутого Ягунова уже отдали Игорю Бочкарёву, который в последние несколько лет занимался развитием ветеранского спорта в Самарской области.

Лучшая история сезона

Иван Пынько в «Самаре» Фото: bcsamara.com

Настоящим шоу-кейсом российского баскетбола стал матч между «Самарой» и вышеупомянутой МБА-МАИ, состоявшийся 11 января. Это была первая игра в истории Единой лиги, в которой не принимали участие ни зарубежные баскетболисты, ни зарубежные тренеры. Тогда за «Самару» ещё выступали Илья Попов, набравший в той встрече 19 очков, и Иван Пынько, который после подбора в клатче бросал трёхочковый на победу. Дальняя попытка оказалось неточной, и победителем довольно равного противостояния с разницей всего в два очка стала МБА-МАИ. Вот такой он, наш баскетбол во всей красе.

Как стать лучше

БК «Самара» Фото: bcsamara.com

Как уже было упомянуто, в следующем сезоне «Самара» планирует не отказываться от Единой лиги ВТБ, но выступать составом, собранным исключительно из воспитанников — во всяком случае, по слухам. Чтобы показать максимальный результат, клубу, пожалуй, всё-таки стоит подумать о выделении бюджета на хотя бы двух-трёх опытных игроков. Конечно, прежде чем думать о финансовой смете на следующий год, стоит решить существующие трудности. Ведь, по информации различных источников, организация не выплачивает зарплату баскетболистам с февраля: несмотря на то что новые контракты были подписаны, задолженности всё же остались. И решение этой проблемы должно стоять на первом месте в списке дел.

С другой стороны, если «Самара» так уж настроена и развить собственных воспитанников, и остаться на плаву в Единой лиге, новому руководству придётся провести очень серьёзную подготовку для той самой молодёжи, на которую они будут надеяться. Юниоров будет необходимо привлечь к работе, требуемой для того, чтобы соответствовать стандарту Единой лиги. Для этого есть Владислав Коновалов, который некоторое время проработал в системе команды и знает, чего и от кого ожидать. И если внутри организации вера в такой проект действительно сильна, то к его реализации, конечно же, отнесутся с максимальной серьёзностью. Кто знает, может, через несколько лет мы и увидим удивительный расцвет самарского баскетбола и местной команды — всё будет зависеть от того, сколько усилий, энергии и времени в него будет вложено.

Цитата

Владислав Коновалов Фото: bcsamara.com

У самого тренера Коновалова, судя по всему, уже есть планы на будущее в «Самаре». После другого матча с МБА-МАИ он рассказал, что считает свою команду «МБА в миниатюре». Вот его полная цитата:

«Я всегда восхищался проектом москвичей, можно сказать, сейчас мы МБА в миниатюре, находимся в начале своего пути. Соперник показал отличный пример нашим молодым игрокам. Нам не хватает скамейки, стараемся найти ресурс, но силы у лидеров не бесконечные. За ними должна тянуться молодёжь, проявлять себя, показывать характер».