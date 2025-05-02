«Янис хотел жить в России. Брак забрал у него всё». Крик души мамы погибшего баскетболиста

Более четырёх месяцев прошло со смерти Яниса Тиммы, но имя талантливого баскетболиста до сих пор на слуху. После гибели латвийца не раз вспоминали о его игровых навыках и человеческих качествах, но по прошествии времени неизменным остаётся одно — вопрос денег. За свою карьеру Янис заработал миллионы, и его смерть, не лишённая тёмных пятен, не могла не породить многочисленных вопросов. Сначала их задавали родственники и болельщики, требуя разобраться в обстоятельствах трагедии. Ответ дало следствие, показавшее, что латвийский баскетболист покончил с собой.

Родственники Яниса выразили разочарование и наняли авторитетного юриста Екатерину Гордон, чтобы истина всё-таки восторжествовала. Близкие Тиммы посчитали, что игрока до суицида могли довести. Дело возвращалось на допроверку, однако и этот шаг к чему-то новому не привёл. Всё то время, что шло разбирательство, друзья Тиммы и его отец неоднократно жёстко высказывались в адрес бывшей жены спортсмена — Анны Седоковой. Именно номер певицы был найден на заставке телефона Яниса на месте его смерти и просьба ей позвонить.

«Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы», — сказала экс-супруга баскетболиста через несколько часов после трагедии, впервые прокомментировав случившееся. Естественно, у многих такие слова вызвали непонимание и пришлись им не по душе. Сторона Тиммы впоследствии взяла в привычку критиковать Седокову. Друзья и знакомые певицы говорили, что во всём виноват Янис. Время шло, а положение дел существенно не менялось. Но повторялось всякий раз одно — разговоры рано или поздно возвращались к бывшей жене спортсмена.

«По-человечески Анна, на взгляд всех, кто вынужден был ознакомиться с ситуацией глубоко, виновата, и порядочным человеком назвать её трудно. В юридическом смысле борьбу с ней продолжать неперспективно», — написала Гордон, комментируя своё решение выйти из дела баскетболиста. Высказалась о бывшей невестке и мама Яниса, прервавшая молчание впервые со смерти сына. Для того чтобы поделиться мыслями, Аусма Тимма вернулась в одну из социальных сетей, которую давно не вела, и где, по сути, обобщила всё, что случилось после трагедии. Неверный выбор, борьба за деньги и горечь невосполнимой утраты. То послание, которое составила женщина, передаёт всю боль, которая у неё на душе. Примечательно, что сообщение мама погибшего баскетболиста оставила на русском языке.

Янис Тимма с мамой и сыном Фото: Из личного архива Яниса Тиммы

«Боль этой утраты — не только в том, что Яниса больше нет. Боль в том, как всё произошло. Это трагедия, у истоков которой — одна ошибка. Один роковой выбор. Пять лет рядом с человеком, который заставил моего сына поверить в свою любовь, огромную и безбрежную как океан, а сам носил маску, и которому были чужды истинные чувства морали и человечности. Эти отношения разрушили не только его мечты и карьеру. Они разрушили его как личность. Забрали всё. ⟨…⟩ Этот человек не нашёл в себе даже формального достоинства — не захотел сказать ему последние слова, не захотел как единственный близкий человек в РФ приехать в морг и его опознать, не захотел приехать попрощаться. Не пришёл, чтобы поклониться тому, кого недавно всеми способами завлекал в этот брак. Этот брак стал для Яниса последней иллюзией. Иллюзией любви, которая оказалась смертельно опасной».

В своём послании Аусма ни разу не упомянула бывшую супругу сына по имени или фамилии, и это, наверное, тоже о чём-то говорит. «Исчезли его многомиллионные накопления и даже вещи…. Всё, что наш сын заработал своим трудом, ушло в финансовые вложения в виде недвижимости, которая была оформлена на жену. Но это всё не имеет значения вообще — для нас главное — восстановить честное имя сына, несправедливо оболганного тем человеком, который ещё вчера возносил его до небес».

Текст Аусмы нельзя назвать сильно большим. И тем не менее в нём передано много примечательных фактов. О желании Тиммы получить российское гражданство сообщалось и ранее. Мама спортсмена подтвердила, что это действительно так. Латвийский игрок любил Россию и хотел остаться жить здесь. Здесь у Тиммы были хорошие знакомые, которые его понимали. Здесь есть болельщики, для которых латвиец стал по-настоящему своим. «Янис хотел жить в России, он начал оформлять гражданство, мечтал открыть свою школу баскетбола в Москве». Только представьте, как отреагировали бы на родине Яниса, если бы паспорт РФ он получил. Спортсмен был уже выброшен из состава латвийской сборной и не раз выслушивал предложения по лишению его гражданства своей страны. К чему привело бы строительство баскетбольной школы в Москве и получение гражданства северного соседа, можно только догадываться.

Янис Тимма в сборной Латвии по баскетболу Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Мама Яниса это прекрасно осознавала и в заключении своего послания поблагодарила русских за любовь и теплоту, которую нашёл в России её сын. «Я хочу сказать спасибо всем людям мира — латвийцам, русским, и всем, всем, всем, которые от всего сердца сочувствовали нашей утрате, выражали слова поддержки, жертвовали деньги, чтобы проводить нашего сыночка в последний путь, чудесным русским девочкам, самоотверженно устроившим потрясающий мемориал памяти Яниса Тимма у посольства Латвии, Спасибо ВАМ!»

Родственники Яниса наняли новых адвокатов, которые будут работать для того, чтобы справедливость восторжествовала. Конечно, Тимму уже не вернуть, но сделать так, чтобы помнили о нём только хорошее, всё ещё можно.