Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?

Прошёл почти месяц с того момента, как Егор Дёмин принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА. Российский баскетболист в сезоне-2024/2025 играл за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA, поэтому решил отдать дань уважения команде и собрал пресс-конференцию по поводу своего ухода. Чем сейчас занимается Дёмин перед важнейшей датой в своей жизни?

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Егор сейчас тренируется ещё больше, чем прежде. Дело в том, что уже 11 мая стартует драфт-комбайн НБА. Это ежегодный лагерь, организованный специально для команд североамериканской лиги. В течение недели 75 приглашённых игроков, среди которых, к слову, ещё оказался другой россиянин Владислав Голдин, станут проводить различные медицинские тесты, тренировки, обследования и интервью. Всё это для того, чтобы команды были лучше осведомлены об игроках, которых они потенциально хотят выбрать на драфте.

Участие в драфт-комбайне — почти 100-процентная гарантия быть выбранным на драфте НБА. Мероприятие пройдёт с 11 по 18 мая в Чикаго, на нём можно прилично поднять свои котировки у команд, которые увидят трудовую этику баскетболистов и некоторые ранее незамеченные возможности. Известный журналист ESPN и аналитик драфта Джонатан Гивони на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) поделился видео, главным героем которого стал Дёмин. В нём Егор рассказал, чем сейчас занимается перед драфт-комбайном. «Чемпионат» выбрал интересные цитаты.

Егор Дёмин Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Егор рассказал, как выглядит его день: «У меня есть небольшая рутина утром перед моей первой тренировкой в ​​7:30. Мы тренируемся с Заком Гонсалесом, наверное, до девяти. Затем я растягиваюсь, иду за едой, немного сплю и отправляюсь на тренировку с поднятием тяжестей. После этого я немного перекусываю и возвращаюсь в спортзал с Заком. Вот так выглядит мой день».

Далее россиянин объяснил, на чём сейчас делается акцент в работе: «Мы фокусируемся на моих игровых качествах больше, чем на наборе веса и размера, что, очевидно, придёт вместе с тренировками. Мы пытаемся найти лучшие движения, взрывную скорость, бо́льшую силу в целом и некоторые движения, которые имеют свой вес на площадке и в баскетболе. Ещё делаю очень много бросков, пик-энд-роллов, проходов, работаю над дриблингом. Над всем, что можем вложить в тренировку, но, безусловно, броски занимают бо́льшую часть всего времени. Это всё объединяется в тренировках. Мы делаем каждый день это и много других упражнений, которые используют команды НБА на тренировках и отборах».

Владимир Дёмин бывший игрок БК «Химки» и «Урал-Грейт», отец Егора Дёмина «Подготовка идёт по намеченному плану. Ведётся хорошая работа как в баскетбольном зале, так и в тренажёрном. Егор не теряет время и очень качественно готовится к драфт-комбайну. Он улучшает свои умения и физическую форму».

«Конечно же, я работаю над своими слабыми сторонами и над тем, что хочу улучшить. Для этого у меня есть такой отличный тренер, как Гонсалес. Его штаб делает всё, чтобы я мог получить и узнать как можно больше», — также сказал Егор. Следом Дёмин высказался насчёт своей позиции на паркете: «Я разыгрывающий, вижу себя на этой позиции, но, когда смотрю матчи в этом году [в НБА], можно сказать, что позиционная игра стала менее развитой. Поглядите на «Голден Стэйт», там нет разыгрывающего, каждый может таскать мяч. В этой команде все способны действовать как с мячом в руках, так и без него. Я вижу себя не просто как игрока с мячом, но и как заслоняющего, «каттера», бегущего в быстрый отрыв, проникающего в зоны, подбирающего — всё это я могу делать. Моя цель — делать всё возможное, чтобы все на площадке становились лучше – как по отдельности, так и в целом».

Владимир Дёмин бывший игрок БК «Химки» и «Урал-Грейт», отец Егора Дёмина «Сложно сказать, вырастут ли котировки Егора после драфт-комбайна. Мы до конца не знаем, что влияет на мнения и ориентиры [скаутов и тренеров], но, думаю, что относительно броска мнения скаутов улучшатся. Что касается личных собеседований, уверен, Егор покажет себя хорошо. Даже неожиданно для многих. Всё идёт по плану, Егор работает».

И, конечно, Егор заговорил о главной мотивации для себя. «Я очень беспокоюсь о победах, оставаясь в спортзале как можно больше и находясь в окружении правильных людей, которые заботятся о моём развитии. Стараюсь изучать игру и просто любить её. Скажу, что я всегда должен помнить, почему я это делаю и для кого я это делаю. Считаю, для меня важно то, какая команда меня выберет, какими в ней будут тренер, игроки и среда», — подытожил Дёмин.

На драфт-комбайн съедутся все скауты команд НБА, множество известных журналистов и аналитиков. Возможность проявить себя представляется наилучшая. Дёмин с Голдиным отлично зарекомендовали себя на уровне NCAA, теперь настало время следующего шага. До драфта осталось совсем немного, а «Чемпионат» традиционно будет следить за прогрессом нашего таланта!

До драфта НБА — 2025 осталось: